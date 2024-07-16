Хамство Зеленского нарушило важнейшие правила восточной политики

Tекст: Евгений Поздняков

В понедельник МИД Индии вызвал украинского посола из-за резких высказываний Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Москву, сообщает издание The Economic Times. Нью-Дели выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, а также отложил проведение совместной с Киевом рабочей группы по развитию культурных связей.

Демарш украинскому послу был выражен в связи с тем, что Зеленский назвал поездку Моди в Россию «сокрушительным ударом по мирным усилиям», а объятия премьера Индии с Владимиром Путиным – «удручающими». При этом оба лидера по итогам переговоров подчеркнули важность урегулирования противостояния на Украине за счет диалога.

Впрочем, Зеленский не в первый раз критикует лидеров азиатских держав. Так, в июне в рамках форума «Диалог Шангри-Ла» он назвал Китай «инструментом в руках Владимира Путина». Кроме того, он обвинил председателя страны Си Цзиньпина в поставке элементов оружия Москве.

Ранее схожие скандалы провоцировал не только Зеленский, но и его ближайшее окружение. Так, советник офиса президента Михаил Подоляк в прошлом году заявил о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии, Китая и Турции. Он обвинил их в «заработке на войне», больших вложениях в науку, но при этом «непонимании того, что такое современный мир».

В экспертном сообществе отмечают, что риторика Зеленского полностью противоречит принятым нормам межгосударственного общения в Индии, КНР и других странах. Все это лишает Украину даже гипотетической поддержки со стороны стран региона и повышает и без того высокий уровень симпатий к России.

«В высказываниях Зеленского в адрес Индии не стоит искать глубинного смысла. Он точно не пытается отразить позицию Запада в отношении сближения Нью-Дели и Москвы. США не нуждаются в каком-либо дипломатическом посреднике и всегда откровенно озвучивают свои мысли о том или ином политическом лидере», – обратил внимание Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

«Скорее всего, мы имеем дело с личным мнением Зеленского, продиктованным его персональными особенностями. Этот человек на психологическом уровне не способен воспринимать альтернативные точки зрения. Он прекрасно понимает, что Индия имеет отличную от украинской позицию по вопросу урегулирования текущего конфликта, которая известна своей прагматичностью», – отмечает он.

«Что касается предложений Зеленского, они доказали собственную политическую несостоятельность. В связи с этим он крайне негативно относится к другим, более разумным инициативам. Не исключаю, что на этом фоне у него начинают сдавать нервы, что и приводит к подобным дипломатическим конфузам», – указывает собеседник.

«Однако это не первый промах Зеленского на азиатском векторе. Напомню, что он также жестко высказывался в адрес политики Си Цзиньпина. Тогда критике подверглось наращивание партнерства между Россией и Китаем. Судя по всему, Зеленский не особо понимает, как именно следует общаться с лидерами восточных государств», – акцентирует эксперт.

«Подобная прямолинейность вообще не свойственна азиатским культурам. Столь негативный тон в диалоге воспринимается в Индии или в КНР как серьезный репутационный удар. Попытка поставить своего собеседника в ситуацию «потери лица» является грубейшей дипломатической ошибкой. И тот факт, что Зеленский выносит подобные склоки в публичное поле, лишь осложняет для него положение дел», – подчеркивает Маслов.

«Думаю, выскажи он ту же самую позицию за закрытыми дверями, в рамках разговора с глазу на глаз, Дели сумел бы воспринять его слова менее болезненно. Однако неопытность и резкость Зеленского играет с ним злую шутку. Его стиль способствует постепенному разрушению отношений Украины с крупнейшими азиатскими державами», – добавляет он.

«Кроме того, Нью-Дели пытается выстроить по-настоящему независимую внешнюю политику. Нарендра Моди шаг за шагом разбивает миф о том, что Индия якобы придерживается западного фарватера на международной арене. Суверенитет в целом очень важная тема для восточных государств. Поэтому любые указки о том, с кем именно нужно «дружить», воспринимаются крайне негативно», – уточняет собеседник.

«К тому же нейтральная позиция Индии в конфликте России и Украины продиктована дипломатическими традициями этой страны. Нью-Дели всегда пытался балансировать между противоборствующими сторонами, не втягиваясь в лишние противостояния. Вот и сейчас это государство старается придерживаться взвешенной позиции», – детализирует эксперт.

«Правительству Моди выгодны хорошие отношения с Москвой. Нью-Дели видит в нашей стране перспективный рынок, на котором будут пользоваться большим спросом индийские продукты питания, а также товары нефтехимической отрасли. Нас связывают и совместные проблемы евразийской безопасности», – считает Маслов.

Агрессивные высказывания Зеленского вызваны осознанием безысходности текущего положения Украины, добавляет политолог Владимир Скачко. «Он видит, в какой дипломатический тупик завело его поведение, и пытается выместить накопившуюся злобу на лидеров азиатских держав», – указывает он.

«Кроме того, Зеленский рассчитывает на то, что задорная критика восточных гигантов поможет ему получить дополнительные политические очки в глазах США и ЕС. При этом он, кажется, не понимает, насколько комичным выглядит его хамство в сторону Нарендры Моди или Си Цзиньпина», – подчеркивает собеседник.

«Речь идет о двух крупнейших азиатских державах. Каждая из них обладает многовековой историей, традициями дипломатии и неповторимой культурой. Они прекрасно понимают истинный вес современной Украины, из-за чего сложившаяся ситуация напоминает лай обезумевшей Моськи на величественных слонов и драконов.

Таким образом, мы обсуждаем игроков совершенно разного уровня. Офис Зеленского ничего не смыслит в международных отношениях.

Там не осознают особенностей восточного менталитета, не понимают всех тонкостей общения с азиатскими лидерами. Украинские дипломаты похожи на скунсов, потерявшихся в изысканной и утонченной лавке индийского чая», – считает он.

«Все это усугубляется одобрительными выкриками европейских политиков. Зеленский привык к обожанию со стороны лидеров ЕС и США. На Западе его холят и лелеют, зачастую обращая откровенное хамство в милую шутку. Разумеется, подобный стиль коммуникации наложил на него отпечаток вседозволенности», – уверен собеседник.

«Он не понимает простого факта: не все готовы одобрительно кивать в ответ на каждое его предложение. Сталкиваясь с такими людьми, как Орбан, Моди или Си Цзиньпин, Зеленский теряется. Все это выливается в откровенную злобу и агрессию, которая отчетливо прослеживается в его последних заявлениях», – заключил Скачко.