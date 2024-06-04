Эксперты предположили последствия грубости Зеленского в отношении Китая

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Зеленский потерпел неудачу в попытке настроить Азию на поддержку Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post. Газета отмечает, что на форуме «Диалог Шангри-Ла», проходившем в Сингапуре, руководство страны пыталось уговорить ведущих региональных игроков принять участие в конференции по Украине в Швейцарии.

«Мы хотим, чтобы Азия знала, что происходит на Украине, чтобы Азия поддержала окончание войны», – цитирует издание Владимира Зеленского. В рамках мероприятия ему удалось встретиться сразу с представителями сразу нескольких страны АТР. В их число вошли президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Сингапура Лоруенс Вонг и министр обороны США Ллойд Остин.

Однако выстроить доверительный контакт удалось далеко не со всеми. Наиболее драматичной оказалась попытка Зеленского «поговорить» с Китаем. Он резко раскритиковал Пекин за отказ принять участие в конференции в Швейцарии. По его словам, КНР превратилась в «инструмент» российской политики по целенаправленному срыву украинской повестки дня.

Зеленский также обвинил Поднебесную в предоставлении Москве товаров, содержащих материалы, которые могут быть использованы в военных целях. Он уточнил, что на это указывают многие разведданные. В материале отмечается, что заявления украинского руководства в отношении Китая оказались наиболее жесткой критикой Пекина, прозвучавшей в рамках форума.

Ситуация, сложившаяся на полях «Диалога Шангри-Ла», стала итогом навязчивых попыток Зеленского добиться присутствия Си Цзиньпина в Швейцарии. Недавно стало известно, что украинским дипломатам также было разрешено критиковать председателя КНР и президента США Джо Байдена за отказ от посещения мероприятия.

Внутри офиса Зеленского усиливается «паранойя», разгорающаяся из-за скорого начала саммита. Отмечается, что на Украине не видят смысла в организации столь масштабного обсуждения конфликта, если в нем не будут участвовать первые лица Штатов и Китая. В итоге общий уровень разочарования толкает Киев на эскалацию в отношениях с Пекином.

После Сингапура Владимир Зеленский прибыл на Филиппины, где встретился с главой государства Бонгбонгом Маркосом. Издание Reuters сообщает, что президент Украины поблагодарил коллегу за «четкую позицию» по вопросу текущего конфликта и отметил важность участия Манилы в грядущей мирной конференции.

Любопытно, что в настоящий момент Филиппины занимают наиболее антикитайскую позицию среди всех стран АТР. Например, Маркос косвенно осудил Поднебесную за «агрессивные действия» в регионе. Кроме того, именно здесь США могут разместить ракеты, запрещенные договором РСМД, а также ядерное оружие. Поэтому контакты Зеленского с Маркосом с подачи Вашингтона могут привести к еще большему раздражению в Пекине.

Что касается самого Зеленского, то неудачи преследуют его и в другой части Азии – Центральной. Так, МИД Казахстана выступил с заявлением о неуместности интервью Зеленского нескольким частным региональным СМИ, в котором он рассуждал об угрозе со стороны России. И саму организацию этого интервью в Астане назвали скорее эмоциональной, чем рациональной.

В экспертном сообществе отмечают, что хамство Зеленского в адрес КНР и нетактичное поведение в отношениях с другими странами Азии объясняется не только дефицитом дипломатического опыта и личными амбициями, но и той линией, которую продвигают США в отношении стран региона.

«Высказывания Зеленского в отношении КНР объясняются его личным стилем дипломатии. Напомню, что он неоднократно критиковал западные страны за якобы малый объем осуществляемой ими помощи. Его заявления в сторону Германии отличались не меньшей грубостью.

Соответственно, мы имеем дело не просто с хамством, а с четкой работой Зеленского в рамках ранее сформированного образа»,

– сказал политолог-китаист Александр Шпунт. «Он всеми силами транслирует следующую позицию: Украина воюет не столько за собственные интересы, сколько за благо всего мира. Подобная идеологема подразумевает некоторую долю агрессивности во внешнеполитических высказываниях. Поэтому на «скидки» от Зеленского не могут рассчитывать не только нейтральные государства, но даже его союзники», – отмечает он.

«В Пекине этот факт прекрасно осознают. Поэтому каких-либо жестких ответных мер со стороны Китая ожидать не стоит. В международной политике Поднебесная по полному праву занимает место современной и активно развивающейся сверхдержавы. Интересы КНР предельно понятны, и Украина в ее «повестке дня» не играет заметной роли», – подчеркивает собеседник.

«На определенном этапе конфликта Китай попытался предложить собственное видение мирного урегулирования конфликта. Однако он столкнулся с полным отсутствием субъектности со стороны офиса Зеленского. Этим инициативы Пекина по отношению к Украине и ограничились. Да и в целом ведущие игроки Глобального Юга отказались от участия в конференции», – уточняет эксперт.

Зеленский отличается полной политической и дипломатической безграмотностью,

отметила политолог и правозащитница Лариса Шеслер. «Вспомним, насколько грубо он и его команда общались с Германией, Венгрией, Польшей. Все это делалось при поддержке и одобрении со стороны Вашингтона», – считает она.

«Таким образом США пытались скорректировать политику собственных партнеров из ЕС в выгодную для них сторону. Однако Китай – это страна совершенно иного порядка. Речь идет о великом государстве, обладающим огромным населением и богатой историей. По сравнению с ним Украина является чем-то незначительным», – акцентирует собеседница.

«Конечно, Вашингтон хочет заставить Зеленского поддакивать собственным тезисам в рамках противостояния с КНР. Однако Пекину, как мудрому игроку, нет особого дела до откровенного тявканья со стороны Украины. Не думаю, что Китай будет стараться оказать сильное давление на офис Зеленского», – отмечает эксперт.

«Поднебесная не склонна к импульсивной и необдуманной реакции на заявления тех или иных государств. Тем не менее, когда Литва высказалась в поддержку независимости Тайваня, Пекин в кратчайшие сроки дал жесткий ответ Вильнюсу. Однако тогда ситуация касалась принципиально важного для КНР вопроса. Украина же не играет значительной для Китая роли», – подчеркивает она.

«В итоге Западу и Украине не удалось настроить против России государства Глобального Юга. Китай, Бразилия и ЮАР, являющиеся региональными лидерами, не поддержали инициативы Зеленского. Они, в отличие от западного сообщества, занимают непредвзятую и трезвую позицию по вопросу текущего конфликта. Таким образом, вся дипломатия Зеленского, в том числе в Азии, потерпела крах», – резюмирует Шеслер.