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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

    23 комментария
    21 ноября 2024, 14:02 • Новости дня

    Такер Карлсон назвал правительство США фашистским

    Журналист Карлсон заявил о фашизме в правительстве США и опасности ядерного конфликта

    Такер Карлсон назвал правительство США фашистским
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Журналист Такер Карлсон в видео на своем YouTube-канале назвал правительство США фашистским, подчеркнув угрозу ядерного конфликта из-за политики администрации Байдена.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что правительство США является фашистским. Об этом он сказал в видео, опубликованном на его YouTube-канале, передает ТАСС.

    Карлсон выразил обеспокоенность тем, что администрация Джо Байдена оставляет ответственность следующему президенту за возможный ядерный конфликт, что он назвал «самым большим злом».

    Карлсон ранее предупреждал о том, что решение Байдена использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь России может представлять угрозу для самих американцев. Это заявление прозвучало после публикации в газете The New York Times, в которой 17 ноября сообщалось о разрешении Байдена на такие удары.

    Публично администрация США не подтвердила и не опровергла эту информацию, однако глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что некоторые страны ЕС также дали разрешение на использование своего оружия для атак вглубь России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил о возможности ядерного ответа в случае применения западных неядерных ракет против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД 20 ноября, Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по России. Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что разрешение использовать ATACMS создаст угрозу для жизни граждан США.

    20 ноября 2024, 00:29 • Новости дня
    Times: В распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS

    Times: Киев получил около 50 американских ракет ATACMS

    Times: В распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS
    @ dvidshub.net

    Tекст: Максим Попов

    Украина располагает около 50 американскими ракетами ATACMS, которые остаются в дефиците из-за ограниченных поставок, сообщила британская The Times, отметив, что Пентагон официально не предоставлял никаких цифр.

    Как отметили обозреватели, ситуация с вооружением остается напряженной, и дефицит ракет может повлиять на оперативные возможности Украины в случае необходимости использования данных систем, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден официально одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории.

    Спустя сутки ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что данная атака является сигналом стремления Запада к эскалации конфликта, эта атака была бы невозможна без участия США.

    Коментарии (35)
    19 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине, заявил помощник президента США Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что подобное решение будет частью продолжающейся политики, проводимой США с начала конфликта, передает ТАСС.

    При этом он сказал, что разрешение Вашингтона на применение тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России не будет означать участия США в конфликте на Украине.

    Салливан также отметил, что, несмотря на значительные поставки вооружений в Украину, включая танки, истребители F-16, реактивные системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot, положение Украины на поле боя не улучшилось.

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    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    59 комментариев

    Он добавил, что нет ни одной системы вооружения, которая могла бы кардинально изменить ход конфликта.

    Салливан выразил мнение, что это свидетельствует о том, что наличие современных вооружений не гарантирует успеха на поле боя.

    Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц ранее, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

    Напомним, The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    19 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио

    Песков назвал в качестве условия отмены российских санкций против Рубио снятие санкций США с Лаврова

    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пока глава МИД России Сергей Лавров находится под санкциями, Россия не снимет санкции с американского сенатора Марко Рубио, который выдвинут в США на пост главы Госдепа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, могут ли с Рубио снять санкции в качестве жеста доброй воли. Пресс-секретарь президента России заявил: «У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» Песков подчеркнул, что возможен только «обоюдный процесс», передает ТАСС.

    Он также заверил, что Россия «открыта для нормализации» отношений с США, но не может и не собирается «в одиночку танцевать танго». Песков указал, что не Москва запустила «санкционную гонку», та была «инициирована Вашингтоном».

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

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    20 ноября 2024, 04:05 • Новости дня
    WP: Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину

    Washington Post: Байден разрешил поставку противопехотных мин на Украину

    WP: Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину
    @ Mihir Melwani/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, что противоречит прежней политике ограничения их применения, сообщила The Washington Post.

    По информации издания, это решение обосновано необходимостью предотвратить возможный прорыв российских войск на востоке Украины. Американские чиновники подчеркнули, что мины планируется использовать исключительно на территориях, которые Вашингтон считает украинскими, передает ТАСС.

    Как отметили обозреватели, это решение противоречит ранее принятой политике Байдена. В 2022 году администрация объявила об ограничении применения противопехотных мин, фактически отказываясь от их использования за пределами Корейского полуострова. Новый шаг вызвал неоднозначную реакцию, учитывая предыдущие заявления о необходимости минимизации использования такого типа вооружения.

    Источники WP указывают на то, что поставка мин является временной мерой и рассматривается как «исключение», обусловленное текущей ситуацией на Украине.

    Издание напоминает, что Байден, будучи кандидатом в президенты, подверг жесткой критике 45-го президента США Дональда Трампа за то, что его администрация сняла ограничения на использование противопехотных мин. Демократ называл это решение безрассудным.

    Позднее эту информацию подтвердили в Пентагоне.

    Напомним, в начале ноября сообщалось, что ВСУ усыпали Курскую область минами «Лепесток».

    Коментарии (3)
    20 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    Как сообщает РИА «Новости», Карлсон выразил свою обеспокоенность, отметив, что президент Джо Байден начал «горячую войну» с Россией, что ставит американцев под угрозу.

    «Президент–«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Но почему-то республиканец на должности спикера палаты представителей даже не касается этой темы ни в публичном поле, ни на совещаниях с представителями руководства. Что происходит?», - написал Карлсон в своем микроблоге.

    Ранее газета New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Согласно источникам, первые такие удары, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 км.

    Позднее российское Минобороны заявило, что ВСУ атаковали Брянскую область шестью ракетами, из которых пять были сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в среду впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Администрация США одобрила применение этих ракет, однако британское правительство не планирует официально объявлять об этом.

    Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны.

    Коментарии (27)
    19 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

    Путин подписал указ о новых основах политики ядерного сдерживания России

    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.

    В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, нейтрализация которых требует подобных действий.

    Согласно новой доктрине, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию, передает ТАСС. Президент России сохраняет исключительное право принимать решения о применении ядерного оружия.

    Обновленные Основы госполитики также подчеркивают, что ядерное сдерживание может быть направлено против стран, предоставляющих свои территории или ресурсы для агрессии против России.

    Кроме того, в документе указано, что ядерное сдерживание будет осуществляться и в отношении государств, которые предоставляют контролируемые территории, воздушные или морские пространства и ресурсы для агрессии.

    В доктрине также указано, что агрессия против Белоруссии, как участника Союзного государства, и массовый запуск военных летательных аппаратов, пересекающих российскую границу, может вызвать ответный ядерный удар.

    Напомним, президент России Владимир Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Как пояснили в МИД, доктрина корректируется, чтобы у противников России не возникло иллюзий в оценке готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.

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    18 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею разрешить удары вглубь России «чрезвычайно опасной и необдуманной»

    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Выступающие в поддержку войны политические элиты на обоих берегах Атлантики предпринимают последнюю отчаянную атаку против новой реальности и воли народа, высказывая чрезвычайно опасные и необдуманные идеи. Прежде всего это использование вооружений, предоставленных Украине государствами НАТО, для нанесения ударов по районам в глубине России. Это будет удивительно опасным решением», – передает ТАСС слова главы МИД Венгрии.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Он подчеркнул, что это качественно повышает уровень вовлеченности США в конфликт.

    При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, что разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России уже принято.

    Коментарии (8)
    19 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Политолог Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе сохраняются некоторые страны, выступающие против эскалации вокруг текущего украинского конфликта. Однако их голос перекрывают Брюссель и Париж, действующие в фарватере американской политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в организации единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России.

    «Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Варшава выступают единым лагерем за одобрение дальнобойных ударов вглубь России. Они доминируют в дискуссии по данной теме, и к ним прилегают многие либеральные СМИ, а также силовые структуры. Вполне возможно, что к решению дальнейшего вооружения ВСУ и эскалации конфликта Байдена подтолкнули именно европейцы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Об этой инициативе, однако, можно говорить лишь с большим сожалением. Проблема заключается в ошибочном мнении многих европейских политиков о том, что Украина, обладая большим количеством вооружений, якобы действительно сумеет победить Россию. На Западе имеется катастрофическая недооценка военной мощи Москвы. К тому же ни Брюссель, ни Вашингтон не верят в то, что они могут проиграть», – отмечает он.

    «Конечно, в Европе и НАТО сохраняются некоторые страны, которые противятся втягиванию в возможную войну с Россией, однако на общую картину это слабо влияет. Все зависит от американцев: если они остановят поставки вооружений Украине, ЕС не захочет оставаться один на один в конфликте с Россией», – акцентирует собеседник.

    «Но если Штаты продолжат эскалировать ситуацию, то и Брюсселю будет все равно на протесты Братиславы или Будапешта. Лично у меня сохраняется последняя надежда на Дональда Трампа, но до его прихода к власти еще два месяца. Если в начале конфликта Запад был готов к капитуляции Украины, то сегодня он насмерть вцепился в идею отвоевывания этой страны», – полагает эксперт.

    «При этом сообщений о том, что Париж или Лондон критикуют инициативу США, не видно. Германия же устами Фридриха Мерца и парламента поддерживает решение Байдена, только Олаф Шольц пока выступает против. К тому же сейчас появилась информация, что об этом шаге с действующей американской администрацией договорился Дональд Трамп», – рассуждает он.

    «Он якобы хочет надавить вооружением ВСУ на Россию, чтобы Москва, когда республиканец начнет переговоры с Владимиром Путиным, оказалась более сговорчивой. Однако против такой американской тактики могут выступить англичане и французы», – заключил Рар.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России. По его словам, решение о поставках вооружений до сих пор должно рассматриваться каждым государством союза на национальном уровне.

    «Все будут действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он. Боррель добавил, что в данном вопросе необходимо опираться на непосредственное решение США. Между тем вопрос о нанесении дальнобойных ударов вглубь России действительно разделил политиков ЕС.

    Так, несмотря на вероятное одобрение Штатами данного шага, канцлер Германии Олаф Шольц не станет менять решения относительно поставок ракет Taurus ВСУ. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предоставление данных боеприпасов Украине «не изменит ситуацию», сообщает Tagesschau.

    Кроме того, Италия отказалась одобрить использование переданных ею ВСУ вооружений для нанесения ударов вглубь России, пишет Le Monde. Как заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, технологии Рима могут применяться исключительно на территории Украины.

    Примечательно, что издание Le Figaro сообщало о готовности Франции и Британии также поддержать использование их вооружений против России, однако позже данная фраза была удалена из статьи. При этом Эммануэль Макрон сообщил о поддержке инициативы США, добавив, что это станет значительным изменением в ходе текущего конфликта, сообщает телеканал BFM.

    Ранее газета The New York Times писала, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом сам президент США данную информацию не комментировал. В Госдепартаменте страны также отказались отвечать на вопросы, связанные с этой темой, пишут РИА «Новости».

    В то же время в интервью бразильскому изданию O Globa помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Джо Байден действительно разрешил применение дальнобойного вооружения для ударов по территории России. По его словам, данный шаг позволит Украине заручиться «большими возможностями для защиты себя».

    Примечательно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

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    18 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    В МИД пообещали адекватный и ощутимый ответ на удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на удары западными ракетами вглубь России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, использование Киевом дальнобойных ракет для атак вглубь России будет расценено как прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России. Захарова подчеркнула, что такое развитие событий радикально изменит суть и природу текущего конфликта. Она уточнила, что Москва готова дать адекватный и ощутимый ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что никакое «чудо-оружие», на которое «молятся [Владимир] Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО».

    В понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    В Кремле назвали решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным.

    Коментарии (43)
    19 ноября 2024, 23:15 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать заявление Минобороны о сбитых ракетах ATACMS

    Tекст: Максим Попов

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у нее нет комментариев по поводу сообщения Минобороны о том, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Брянской областью.

    Пентагон не стал комментировать заявление министерства обороны России о том, что российские силы ПВО сбили ракеты ATACMS. «У меня нет комментария по этому поводу», – приводит РИА «Новости» слова Сингх .

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Как отметили военные, в результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена

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    18 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Володин допустил ответ новыми системами вооружения по Украине на удары вглубь России

    Володин: Разрешение США на удары вглубь России негативно повлияет на судьбу Украины

    Володин допустил ответ новыми системами вооружения по Украине на удары вглубь России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может быть вынуждена ответить на удары вглубь своей территории американскими ракетами применением новых систем вооружения, которые ранее не использовались для ударов по Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, Россия ответит на нанесение ударов, но каким этот ответ будет – «вопрос к Министерству обороны», написал Володин в Telegram-канале. «Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла», – добавил он.

    При этом, подчеркнул Володин, возможна дальнейшая эскалация конфликта. Он отметил, что расширение применения американских ракет может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. Это разрешение только негативно повлияет на судьбу Украины и окончательно разрушит отношения России и США.

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    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    59 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США одобрить нанесение ударов вглубь России является опасным и безрассудным. Также Песков заявил, что Россия считает такой шаг новым этапом вовлеченности США в конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем президент США Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России.

    Коментарии (51)
    21 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами

    Песков: Россия надеется на ответственную позицию Запада по ядерному сдерживанию

    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия занимает ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания и ожидает от Запала аналогичного подхода, исключающего провокационные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного ядерного конфликта», – заявил Песков.

    Он добавил, что Москва рассчитывает на аналогичный подход от других стран, избегая провокационных действий, передает ТАСС.

    Заявление Песков сделал в ответ на высказывания Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами.

    Ранее президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину, в которой ядерный ответ возможен при угрозе суверенитету России, создаваемой обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

    Коментарии (6)
    21 ноября 2024, 04:23 • Новости дня
    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов

    Администрация Байдена заявила о планах списать часть долга Украины в 4,65 млрд долларов

    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Джо Байдена уведомила конгресс о планах списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов в рамках усилий по поддержке Киева в период предшествующей смене власти в США, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, администрация Байдена уведомила Конгресс о намерении списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов. Это решение является одним из завершающих шагов перед передачей власти избранному президенту Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что речь идет о части более крупного долга Украины, который составляет 9 млрд долларов. Эти средства Киев получил в рамках пакета дополнительного финансирования на национальную безопасность объемом 60 млрд долларов, одобренного конгрессом в апреле.

    Списание долгов, как указано в документе, направленном в конгресс, соответствует национальным интересам США и их партнеров в ЕС, G7+ и НАТО, говорится в сообщении.

    До этого стало известно, что Байден поручил Госсекретарю Энтони Блинкену оценить важность дополнительной помощи Украине на сумму до 35 млн долларов для интересов безопасности страны.

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    19 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Медведев предрек Третью мировую войну
    Медведев предрек Третью мировую войну
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев высказал опасения относительно потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России в свете новой ядерной политики страны, утвержденной российским президентом Владимиром Путиным.

    В своем Telegram-канале он указал, что решение США разрешить наносить удары вглубь России может привести к серьезным последствиям, вплоть до мировой войны.

    Медведев подчеркнул, что не имеет значения, кто и когда решил применять тактические баллистические и крылатые ракеты стран НАТО для ударов по российской территории. Он также отметил, что количество ракет у украинских войск не будет иметь существенного влияния на ход военных действий.

    Кроме того, Медведев добавил, что текущая администрация США сознательно создает эскалацию конфликта, с которой, возможно, придется разбираться следующему американскому президенту.

    В контексте этих событий Медведев упомянул об утверждении новой версии Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания, что, по его мнению, имеет ключевое значение.

    Помощник президента США Джейк Салливан ранее заявил, что разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.

    Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

    The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

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    21 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Американский журналист обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Американский журналист Хинкл обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, Зеленский фактически умоляет о разрушении своей страны, передает ТАСС.

    Хинкл отметил, что Украина должна быть благодарна президенту России Владимиру Путину.

    «Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», – указал он.

    Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды. Кроме того, помощь включает противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотные аппараты, стрелковое оружие.

    Также Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину.

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