Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», Карлсон выразил свою обеспокоенность, отметив, что президент Джо Байден начал «горячую войну» с Россией, что ставит американцев под угрозу.

«Президент–«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Но почему-то республиканец на должности спикера палаты представителей даже не касается этой темы ни в публичном поле, ни на совещаниях с представителями руководства. Что происходит?», - написал Карлсон в своем микроблоге.

Ранее газета New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Согласно источникам, первые такие удары, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 км.

Позднее российское Минобороны заявило, что ВСУ атаковали Брянскую область шестью ракетами, из которых пять были сбиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в среду впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Администрация США одобрила применение этих ракет, однако британское правительство не планирует официально объявлять об этом.



Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны.