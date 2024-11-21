Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы

Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы

Tекст: Елизавета Шишкова

Основные параметры бюджета включают доходы в 2025 году в размере 40,296 трлн рублей и расходы 41,469 трлн рублей. Дефицит бюджета составит в 2025 году 1,173 трлн рублей и увеличится до 2,761 трлн рублей к 2027 году, сообщает ТАСС.

Прогноз ВВП на 2025 год составляет 214,575 трлн рублей с ростом на 2,5%, а на 2027 год – 248,313 трлн рублей с ростом на 2,8%. Уровень инфляции ожидается на уровне 4,5% в 2025 году и 4% в 2026-2027 годах.

Верхний предел внутреннего долга на 1 января 2026 года составит 29,385 трлн рублей, внешний долг на тот же период – 61,1 млрд долларов. Объем Фонда национального благосостояния ожидается в размере 14,927 трлн рублей к 2027 году.

Законопроект также включает ассигнования на социальную поддержку в 2025–2027 годах. Программы охватывают здравоохранение, образование и научные разработки. В частности, финансирование программы «Развитие сельского хозяйства» составит 301,5 млрд рублей к 2027 году.

При обсуждении бюджета во втором чтении выделены дополнительные средства на развитие сельских территорий, поддержку рыбохозяйственного комплекса и поддержку сельхозтехники. Освобождение субъектов РФ от части задолженности по бюджетным кредитам предусмотрено на условиях целевого использования высвободившихся средств.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заверил, что все запланированные обязательства бюджета будут выполнены независимо от изменения макроэкономического прогноза на ближайшие три года.

Президент Владимир Путин выразил надежду на снижение дефицита бюджета в ближайшие три года за счет увеличения доходов.