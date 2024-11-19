G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.2 комментария
Силуанов пообещал выполнить все заложенные в бюджете России обязательства
Силуанов заявил о выполнении всех обязательств бюджета России при любом макропрогнозе
Все запланированные обязательства бюджета будут выполнены независимо от изменения макроэкономического прогноза на ближайшие три года, заверил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов на пленарном заседании Госдумы подчеркнул, что обязательства, запланированные на ближайшую трехлетку, не зависят от возможных экономических изменений. По его словам, какие бы сценарии ни разворачивались, все запланированные меры будут реализованы, передает ТАСС.
Ранее Еврокомиссия улучшила оценки роста ВВП России на ближайшие годы, предсказав 3,5% в 2024 году и 1,8% в 2025 году.
В четверг Госдума одобрила федеральный бюджет Российской Федерации на 2025–2027 годы во втором чтении, включающий более 1 тыс. поправок, из которых более 850 внесены правительством.