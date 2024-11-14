Госдума одобрила проект бюджета России на 2025-2027 годы во втором чтении

Госдума одобрила проект федерального бюджета на 2025-2027 годы во втором чтении

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов был принят Госдумой во втором чтении. К документу было подано более 1 тыс. поправок, из которых более 850 составлены правительством России. Поправки, рекомендованные комитетом по бюджету и налогам, подготовлены в том числе фракциями «Единая Россия», «Новые люди» и ЛДПР.

Проект бюджета на 2025 год предполагает доходы в размере 40,296 трлн рублей и расходы – 41,469 трлн рублей. В последующие годы ожидается рост доходов до 41,841 трлн рублей в 2026 году и 43,154 трлн – в 2027 году. Расходы также увеличатся до 44,022 трлн и 45,915 трлн рублей соответственно.

Предполагается, что дефицит бюджета возрастет с 0,5% ВВП в 2025 году до 1,1% ВВП в 2027 году. Основное финансирование дефицита планируется за счет внутренних госзаимствований. Третье чтение бюджета назначено на 21 ноября.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержания ответственной бюджетной политики для достижения национальных целей развития на ближайшую трехлетку и более отдаленную перспективу. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проект бюджета России на 2025–2027 годы будет сбалансированным и умеренно консервативным.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что правительство России намерено внести около 900 поправок в бюджет на 2025-2027 годы, перераспределив 7 трлн рублей, часть из которых направят на оборонную безопасность.