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Мишустин призвал следить за ценами на внутреннем рынке
Мишустин подчеркнул важность мониторинга цен и консервативного бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля цен на внутреннем рынке для повышения доходов граждан и обеспечения макростабильности.
На совещании по экономическим вопросам он уделил особое внимание необходимости контроля цен на внутреннем рынке. Премьер указал, что от динамики цен зависит уровень реальных доходов граждан и подчеркнул важность отраслевого анализа спроса и предложения.
«Здесь необходимо очень тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке», – заявил Мишустин, передает ТАСС.
Также Мишустин отметил необходимость мониторинга в приоритетных секторах, способствующих развитию экономики предложения. По его словам, это сферы, которые могут повысить производительность труда и увеличить объемы выпуска продукции.
На том же совещании премьер-министр также сообщил, что проект бюджета России на 2025–2027 годы будет сбалансированным и умеренно консервативным. Мишустин подчеркнул, что бюджет учитывает внешние условия без завышенных ожиданий и должен обеспечить макростабильность.
Он отметил, что средства на национальные проекты учтены и напомнил, что 14 ноября Дума рассмотрит бюджет во втором чтении.
Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержания ответственной бюджетной политики для достижения национальных целей развития на ближайшую трехлетку и более отдаленную перспективу.
Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что правительство намерено внести около 900 поправок в бюджет на 2025–2027 годы, перераспределив 7 трлн рублей.