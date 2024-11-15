Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России

Tекст: Александра Юдина

По прогнозу ЕК, в 2024 году ожидается рост на уровне 3,5%, а в 2025 году – 1,8%. Рост экономики в первой половине 2024 года оказался неожиданно сильным, но к концу года ожидается замедление, передает ТАСС.

Отмечается, что основными факторами роста экономики России стали увеличение потребления домохозяйств и рост реальной заработной платы, а также государственные трансферты военнослужащим. При этом в долгосрочной перспективе ожидается снижение темпов роста из-за ужесточения денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования.

Прогноз инфляции на 2024 год составляет 8,1%, с последующим снижением до 5,7% в 2025 году. К 2026 году инфляция может снизиться до 4,5%, что близко к целевому уровню Центробанка России. Уровень безработицы в 2024 и 2025 годах составит 2,6% и 2,7% соответственно, с возможным увеличением до 3% в 2026 году.

Еврокомиссия также пересмотрела прогноз роста ВВП Евросоюза на 2025 год, снизив его до 1,5%. Прогноз для еврозоны также уменьшен – до 1,3% в 2025 году. Германия, являющаяся крупнейшей экономикой ЕС, продемонстрирует рост лишь на уровне 0,7% в 2025 году.

Ранее Госдума одобрила федеральный бюджет России на 2025–2027 годы во втором чтении, включающий более 1 тыс. поправок, и предполагается, что дефицит бюджета возрастет с 0,5% ВВП в 2025 году до 1,1% ВВП в 2027 году.

Напомним, президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержания ответственной бюджетной политики для достижения национальных целей развития на ближайшую трехлетку и более отдаленную перспективу.