Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.5 комментариев
Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России
Еврокомиссия улучшила оценки роста ВВП России на ближайшие годы, предсказав 3,5% в 2024 году и 1,8% в 2025 году, следует из осеннего экономического прогноза ЕК.
По прогнозу ЕК, в 2024 году ожидается рост на уровне 3,5%, а в 2025 году – 1,8%. Рост экономики в первой половине 2024 года оказался неожиданно сильным, но к концу года ожидается замедление, передает ТАСС.
Отмечается, что основными факторами роста экономики России стали увеличение потребления домохозяйств и рост реальной заработной платы, а также государственные трансферты военнослужащим. При этом в долгосрочной перспективе ожидается снижение темпов роста из-за ужесточения денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования.
Прогноз инфляции на 2024 год составляет 8,1%, с последующим снижением до 5,7% в 2025 году. К 2026 году инфляция может снизиться до 4,5%, что близко к целевому уровню Центробанка России. Уровень безработицы в 2024 и 2025 годах составит 2,6% и 2,7% соответственно, с возможным увеличением до 3% в 2026 году.
Еврокомиссия также пересмотрела прогноз роста ВВП Евросоюза на 2025 год, снизив его до 1,5%. Прогноз для еврозоны также уменьшен – до 1,3% в 2025 году. Германия, являющаяся крупнейшей экономикой ЕС, продемонстрирует рост лишь на уровне 0,7% в 2025 году.
Ранее Госдума одобрила федеральный бюджет России на 2025–2027 годы во втором чтении, включающий более 1 тыс. поправок, и предполагается, что дефицит бюджета возрастет с 0,5% ВВП в 2025 году до 1,1% ВВП в 2027 году.
Напомним, президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержания ответственной бюджетной политики для достижения национальных целей развития на ближайшую трехлетку и более отдаленную перспективу.