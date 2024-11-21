Китайские геологи нашли золото на 82,8 млрд долларов

Геологи Китая обнаружили 300 тонн золота на месторождении в Хунани

Tекст: Евгения Караваева

Китайские геологи нашли запасы золота стоимостью 82,8 млрд долларов на месторождении Ваньгу в провинции Хунань, передает РИА «Новости».

Геологи обнаружили более 40 золотоносных жил на глубине более 2 тыс. метров в уезде Пинцзян. В основной зоне разведки выявлено 300,2 тонны запасов с максимальным содержанием 138 граммов золота на тонну руды.

Эксперты утверждают, что масштабы залежей огромны. Они предполагают, что на глубине свыше 3 тыс. метров может быть более тысячи тонн золота. Это оценивается в 600 млрд юаней (82,8 млрд долларов) по текущей цене на золото.

В 2023 году доля Китая составила около 10% мирового производства, согласно данным Всемирного совета по золоту. Это крупнейший показатель на планете.

Как писала газета ВЗГЛЯД 7 октября, что касается России – страна установила новый рекорд по золотым резервам, увеличив их до 199,8 млрд долларов, что на 5,8 % больше по сравнению с предыдущим максимумом.