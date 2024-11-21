Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
Китайские геологи нашли золото на 82,8 млрд долларов
Геологи Китая обнаружили 300 тонн золота на месторождении в Хунани
Геологи в Китае обнаружили залежи золота на сумму 82,8 млрд долларов на глубине более 2 тыс. метров в провинции Хунань.
Китайские геологи нашли запасы золота стоимостью 82,8 млрд долларов на месторождении Ваньгу в провинции Хунань, передает РИА «Новости».
Геологи обнаружили более 40 золотоносных жил на глубине более 2 тыс. метров в уезде Пинцзян. В основной зоне разведки выявлено 300,2 тонны запасов с максимальным содержанием 138 граммов золота на тонну руды.
Эксперты утверждают, что масштабы залежей огромны. Они предполагают, что на глубине свыше 3 тыс. метров может быть более тысячи тонн золота. Это оценивается в 600 млрд юаней (82,8 млрд долларов) по текущей цене на золото.
В 2023 году доля Китая составила около 10% мирового производства, согласно данным Всемирного совета по золоту. Это крупнейший показатель на планете.
Как писала газета ВЗГЛЯД 7 октября, что касается России – страна установила новый рекорд по золотым резервам, увеличив их до 199,8 млрд долларов, что на 5,8 % больше по сравнению с предыдущим максимумом.