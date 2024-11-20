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ВСУ в Ольговской роще попали в котел нового типа
Российская армия полностью уничтожила группировку ВСУ, заблокированную в районе Ольговской рощи в Курской области. Зачистка местности продолжалась несколько дней, а о создании котла в роще Минобороны впервые сообщило три дня назад. Как отмечают эксперты, это чуть ли не первый классический котел с весны 2022 года, когда силы Народной милиции ДНР и Российской армии заблокировали в Мариуполе боевиков ВСУ и нацбатальонов.
Российские военнослужащие завершили в районе Ольговской рощи уничтожение группировки ВСУ, сообщили в среду в Минобороны. Противник был блокирован группировкой войск «Север». Роща расположена в Кореневском районе Курской области, примерно в 4 км от села Ольговка и в 13 км от поселка Коренево.
Как отмечает военкор Александр Коц, ВСУ предпринимали несколько попыток вырваться из котла большими силами, но несли серьезные потери. По словам военкора, ВС РФ срезали северо-западный выступ вклинения. При этом Минобороны о котле сообщало еще в воскресенье. Утром 17 ноября группы из 15–20 боевиков пытались «прорваться из образовавшегося котла». В итоге 80 боевиков уничтожено, 40 получили ранения, еще 24 взяты в плен.
О том, что Российская армия окружила и приступила к ликвидации около 2 тыс. бойцов ВСУ в Курской области, говорил в конце октября президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. В частности, в окружении оказались два элитных украинских подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты.
Как рассказал глава государства, в середине октября 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника на расстоянии 10 км от государственной границы и начала движение вдоль нее. «Достаточно дерзко и героически действовали», – отмечал Путин.
В целом же за минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 400 человек, еще 11 сдались в плен. Бои идут в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.
Эксперты отметили несколько особенностей операции по зачистке Ольговской рощи. Как напомнил военный историк Михаил Поликарпов, это чуть ли не первый котел со времен Мариуполя, когда в марте 2022 года силы Народной милиции ДНР совместно с Российской армией заблокировали в городе боевиков ВСУ и нацбатальонов.
«В Ольговской роще оставался коридор, через который противник прорывался по полям и лесополосам. Поэтому там был не в прямом смысле котел, как в Мариуполе, а скорее «карман», из которого у ВСУ был шанс выйти по узкому коридору. И вот когда ВСУ начали выходить по этому коридору, то понесли большие потери», – пояснил собеседник.
Что касается особенности операции по зачистке Ольговской рощи, то российские войска действовали классическим методом – брали противника в окружение, но оставляли ему возможности для отхода: «В таком случае войска противника теряют способность вести организованное сопротивление, потому что все хотят спастись по этому коридору».
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Историк также отметил, что формирование котла может заставить противника сопротивляться очень долго. Если же противнику предоставлен коридор, тогда у боевиков появляется соблазн сбежать. В результате это приводит к обрушению обороны противника, а также экономии сил и средств наступающей стороны.
По словам эксперта, ВСУ не спешили отступать из рощи из-за политических установок, «стояли из принципа до самого последнего момента». «Вот сейчас формируется такой же котел в районе Курахово. Если украинцы продолжат стоять до конца, то это опять приведет к появлению кармана с узким коридором, через который побегут войска», – полагает историк.
В свою очередь, полковник в отставке Анатолий Матвийчук добавляет, сегодня ВСУ угрожает кураховский котел, «а в районе Ольговской рощи произошла тактическая блокировка, которая переросла в окружение. ВСУ перестали сопротивляться, потому что рассеяны, у них не было возможности оказывать активное сопротивление»: «Кто-то убит, кто-то взят в плен. Но самое главное – они не представляют собой организованную силу».
Матвийчук подчеркнул, что крупные котлы времен Великой Отечественной ушли в прошлое, но окружения на тактическом возможны. «В таком окружении может оказаться максимум бригада. Мы локализуем ее и не даем возможности маневрировать, после чего расчленяем и потом уничтожаем», – пояснил эксперт.
Поликарпов тоже напомнил про классические котлы времен Великой Отечественной, но и в XXI веке они «тоже бывают». «В 2014 году украинские войска попадали в котлы, когда пытались отсечь ДНР и ЛНР от России. Другое дело, что мы не можем отсечь всю украинскую группировку, которая находится в Курской области, потому что для этого нам нужно переправиться через реку Псел в районе Плехово и взять село Свердликово», – отметил эксперт.
Таким образом, российские военные сейчас «режут хвост группировки ВСУ по кускам».
«В Курской области российские войска продолжат наступать с северо-запада из Дарьино к Свердликово, а с юго-востока – из Плехово, чтобы в районе КПП «Суджа» отсечь группировку ВСУ от границы и лишить доступа к дорогам с твердым покрытием, потому что в условиях распутицы проводить снабжение по грунтовым дорогам не всегда возможно», – рассуждает Поликарпов.
Однако переброска ВСУ дополнительной тяжелой бронетехники на Курском направлении, в том числе британских танков Challenger 2, говорит о намерении противника «всерьез пободаться». По мнению Матвийчука, группировка ВСУ под Суджей может попытаться реализовать два сценария: усилить оборону подошедшими резервами либо выйти на территорию Украины. «Но ВС России все равно продолжат последовательное уничтожение группировки противника», – ожидает эксперт.