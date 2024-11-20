ВСУ в Ольговской роще попали в котел нового типа

Tекст: Андрей Резчиков

Российские военнослужащие завершили в районе Ольговской рощи уничтожение группировки ВСУ, сообщили в среду в Минобороны. Противник был блокирован группировкой войск «Север». Роща расположена в Кореневском районе Курской области, примерно в 4 км от села Ольговка и в 13 км от поселка Коренево.

Как отмечает военкор Александр Коц, ВСУ предпринимали несколько попыток вырваться из котла большими силами, но несли серьезные потери. По словам военкора, ВС РФ срезали северо-западный выступ вклинения. При этом Минобороны о котле сообщало еще в воскресенье. Утром 17 ноября группы из 15–20 боевиков пытались «прорваться из образовавшегося котла». В итоге 80 боевиков уничтожено, 40 получили ранения, еще 24 взяты в плен.

О том, что Российская армия окружила и приступила к ликвидации около 2 тыс. бойцов ВСУ в Курской области, говорил в конце октября президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. В частности, в окружении оказались два элитных украинских подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты.

Как рассказал глава государства, в середине октября 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника на расстоянии 10 км от государственной границы и начала движение вдоль нее. «Достаточно дерзко и героически действовали», – отмечал Путин.

В целом же за минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 400 человек, еще 11 сдались в плен. Бои идут в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

Эксперты отметили несколько особенностей операции по зачистке Ольговской рощи. Как напомнил военный историк Михаил Поликарпов, это чуть ли не первый котел со времен Мариуполя, когда в марте 2022 года силы Народной милиции ДНР совместно с Российской армией заблокировали в городе боевиков ВСУ и нацбатальонов.

«В Ольговской роще оставался коридор, через который противник прорывался по полям и лесополосам. Поэтому там был не в прямом смысле котел, как в Мариуполе, а скорее «карман», из которого у ВСУ был шанс выйти по узкому коридору. И вот когда ВСУ начали выходить по этому коридору, то понесли большие потери», – пояснил собеседник.

Что касается особенности операции по зачистке Ольговской рощи, то российские войска действовали классическим методом – брали противника в окружение, но оставляли ему возможности для отхода: «В таком случае войска противника теряют способность вести организованное сопротивление, потому что все хотят спастись по этому коридору».

Историк также отметил, что формирование котла может заставить противника сопротивляться очень долго. Если же противнику предоставлен коридор, тогда у боевиков появляется соблазн сбежать. В результате это приводит к обрушению обороны противника, а также экономии сил и средств наступающей стороны.

По словам эксперта, ВСУ не спешили отступать из рощи из-за политических установок, «стояли из принципа до самого последнего момента». «Вот сейчас формируется такой же котел в районе Курахово. Если украинцы продолжат стоять до конца, то это опять приведет к появлению кармана с узким коридором, через который побегут войска», – полагает историк.

В свою очередь, полковник в отставке Анатолий Матвийчук добавляет, сегодня ВСУ угрожает кураховский котел, «а в районе Ольговской рощи произошла тактическая блокировка, которая переросла в окружение. ВСУ перестали сопротивляться, потому что рассеяны, у них не было возможности оказывать активное сопротивление»: «Кто-то убит, кто-то взят в плен. Но самое главное – они не представляют собой организованную силу».

Матвийчук подчеркнул, что крупные котлы времен Великой Отечественной ушли в прошлое, но окружения на тактическом возможны. «В таком окружении может оказаться максимум бригада. Мы локализуем ее и не даем возможности маневрировать, после чего расчленяем и потом уничтожаем», – пояснил эксперт.

Поликарпов тоже напомнил про классические котлы времен Великой Отечественной, но и в XXI веке они «тоже бывают». «В 2014 году украинские войска попадали в котлы, когда пытались отсечь ДНР и ЛНР от России. Другое дело, что мы не можем отсечь всю украинскую группировку, которая находится в Курской области, потому что для этого нам нужно переправиться через реку Псел в районе Плехово и взять село Свердликово», – отметил эксперт.

Таким образом, российские военные сейчас «режут хвост группировки ВСУ по кускам».

«В Курской области российские войска продолжат наступать с северо-запада из Дарьино к Свердликово, а с юго-востока – из Плехово, чтобы в районе КПП «Суджа» отсечь группировку ВСУ от границы и лишить доступа к дорогам с твердым покрытием, потому что в условиях распутицы проводить снабжение по грунтовым дорогам не всегда возможно», – рассуждает Поликарпов.

Однако переброска ВСУ дополнительной тяжелой бронетехники на Курском направлении, в том числе британских танков Challenger 2, говорит о намерении противника «всерьез пободаться». По мнению Матвийчука, группировка ВСУ под Суджей может попытаться реализовать два сценария: усилить оборону подошедшими резервами либо выйти на территорию Украины. «Но ВС России все равно продолжат последовательное уничтожение группировки противника», – ожидает эксперт.