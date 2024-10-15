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    15 октября 2024, 09:00 • Общество

    При освобождении Суджи пригодится опыт штурма Мариуполя

    Эксперты рассказали об особенностях освобождения Суджи

    При освобождении Суджи пригодится опыт штурма Мариуполя
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Наступление российских войск в Курской области продолжается. Военные вышли на окраины Суджи. Известно, что в городе ВСУ удерживают большое число заложников. Присутствие гражданских потребует от армии особой аккуратности при проведении операции. Какая тактика будет избрана российским военным командованием?

    Российские войска достигли окраины Суджи, сообщают источники Telegram-канала Mash. По данным интернет-ресурса, военные установили контроль над трассой, связывающей райцентр с населенным пунктом Белая. Продвижение 155-й и 106-й бригад осуществляется со стороны «частично контролируемой» Любимовки. Минобороны пока не подтвердило эту информацию.

    Впрочем, большинство экспертов склоняются к тому, что быстро зачистить территорию не удастся. Все дело в том, что противник удерживает в Судже часть населения в качестве заложников, о чем в интервью ТАСС говорил Александр Богачев, глава Суджанского района. По его словам, ВСУ свозят людей в здание школы-интерната, это подтверждается большим количеством видеоматериалов, публикуемых самими украинскими военными.

    На этом фоне Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, сообщала о массовых обращениях граждан, чьи родственники в Курской области были насильственно вывезены ВСУ. Она отмечает, что речь идет более чем о тысяче местных жителях. При этом с начала вторжения из региона было эвакуировано не менее 112 тыс. человек.

    Напомним, наступление Российской армии в Курской области началось на прошлой неделе. Минобороны отмечало, что в ходе продвижения войск были нанесены удары по сосредоточию сил противника в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значение освобождения захваченных ВСУ районов приграничья.

    Сейчас в экспертном сообществе отмечают, что дальнейшее продвижение в Курской области и, в частности, зачистка Суджи будут осложнены рядом факторов. «Продвижение российский войск к городу идет с разных направлений. Поступают сообщения, что нашим бойцам удалось выйти на окраины города. Но оперативная обстановка меняется довольно быстро», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его прогнозам, при освобождении населенного пункта ВС России прибегнут к тактике малых котлов. Впрочем, эта операция будет сопровождаться рядом сложностей. Основная проблема заключается в том, что ВСУ удерживают мирных жителей в заложниках. «С тем, что противник использует людей как живой заслон, наши бойцы уже сталкивались при освобождении городов и сел в Донбассе и Новороссии», – напомнил собеседник, указав на один из последних таких эпизодов в Угледаре.

    Как считает эксперт, позиции ВСУ в Судже можно было бы накрыть массированными ударами, однако, уточнил он, фактор заложников учитывается российской стороной при принятии решений. «Будет делаться все возможное, чтобы мирных жителей вывести из-под огня», – подчеркнул Дандыкин. Кроме того, распутица, которая уже начинается в регионе из-за смены сезонов, может несколько осложнить операцию по освобождению Суджи. «Вместе с тем погода станет проблемой и для противника. Причем, на мой взгляд, трудностей прибавится скорее у ВСУ», – считает спикер.

    По оценкам эксперта, текущая неделя станет решающей. «Киев израсходовал в ходе своей авантюры огромную долю ресурсов, но не добился тех целей, которые им ставились. Если противник не попытается мелкими группами просочиться и уйти из Суджи, то тогда их будет ждать пленение или уничтожение – то есть участь побратимов из Угледара», – прогнозирует Дандыкин.

    На флангах райцентра до сих пор остаются группы противника, добавляет военный эксперт Борис Рожин. «Заниматься лобовым штурмом без их устранения бессмысленно. В настоящий момент наша задача заключается в установлении огневого контроля на этой территории», – считает он.

    «Параллельно с этим российские войска продолжат освобождение близлежащих к Судже населенных пунктов. То есть мы снова пытаемся создать для ВСУ угрозу окружения, что в перспективе будет способствовать их отступлению»,

    – считает он. Говоря о рисках, связанных с пленными мирными жителями Суджи, собеседник также указал на то, что это привычная тактика противника. «Таким образом они хотят лишить Россию возможности использования тяжелых вооружений, например, ФАБ», – полагает собеседник.

    «Вне всяких сомнений, военные постараются сделать все для того, чтобы минимизировать ущерб городской инфраструктуре. В любом здании могут скрываться захваченные в плен граждане нашей страны. Поэтому штурм Суджи должен осуществляться с максимальной аккуратностью», – добавляет эксперт.

    «Конечно, эти задачи будут осложнять процесс продвижения. Тем не менее у нас имеется богатый опыт взятия населенных пунктов, где противник сознательно формировал «живой щит».

    Вспомним тот же Мариуполь. Разумеется, все навыки, отточенные тогда, будут применены и в текущей ситуации»,

    – рассуждает Рожин. «Отмечу, что задача сохранения жизней гражданского населения не исключает применения авиации. Самолеты могут наносить удары по складам, дорогам, по которым противник будет планировать отступление. Речь идет о проведении общевойсковой операции, в которой найдется место усилиям представителей большого спектра военных специальностей», – говорит он.

    «Однако прогнозировать сроки освобождения Суджи практически невозможно. Противник пока еще сохраняет возможность привлечения резервов. Тем не менее инициатива на данном направлении уже перешла в руки Российской армии. Нам не нужно «ломиться сломя голову», – анализирует собеседник.

    «Мы набрали неплохой темп, важно его поддерживать. Россия действует методично: шаг за шагом выбивает противника из принципиально важных населенных пунктов, наносит достаточно чувствительные потери в живой силе и технике. В совокупности все это сыграет с ВСУ злую шутку», – заключил Рожин.

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