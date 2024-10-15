При освобождении Суджи пригодится опыт штурма Мариуполя

Эксперты рассказали об особенностях освобождения Суджи

Tекст: Анастасия Куликова

Российские войска достигли окраины Суджи, сообщают источники Telegram-канала Mash. По данным интернет-ресурса, военные установили контроль над трассой, связывающей райцентр с населенным пунктом Белая. Продвижение 155-й и 106-й бригад осуществляется со стороны «частично контролируемой» Любимовки. Минобороны пока не подтвердило эту информацию.

Впрочем, большинство экспертов склоняются к тому, что быстро зачистить территорию не удастся. Все дело в том, что противник удерживает в Судже часть населения в качестве заложников, о чем в интервью ТАСС говорил Александр Богачев, глава Суджанского района. По его словам, ВСУ свозят людей в здание школы-интерната, это подтверждается большим количеством видеоматериалов, публикуемых самими украинскими военными.

На этом фоне Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, сообщала о массовых обращениях граждан, чьи родственники в Курской области были насильственно вывезены ВСУ. Она отмечает, что речь идет более чем о тысяче местных жителях. При этом с начала вторжения из региона было эвакуировано не менее 112 тыс. человек.

Напомним, наступление Российской армии в Курской области началось на прошлой неделе. Минобороны отмечало, что в ходе продвижения войск были нанесены удары по сосредоточию сил противника в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значение освобождения захваченных ВСУ районов приграничья.

Сейчас в экспертном сообществе отмечают, что дальнейшее продвижение в Курской области и, в частности, зачистка Суджи будут осложнены рядом факторов. «Продвижение российский войск к городу идет с разных направлений. Поступают сообщения, что нашим бойцам удалось выйти на окраины города. Но оперативная обстановка меняется довольно быстро», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его прогнозам, при освобождении населенного пункта ВС России прибегнут к тактике малых котлов. Впрочем, эта операция будет сопровождаться рядом сложностей. Основная проблема заключается в том, что ВСУ удерживают мирных жителей в заложниках. «С тем, что противник использует людей как живой заслон, наши бойцы уже сталкивались при освобождении городов и сел в Донбассе и Новороссии», – напомнил собеседник, указав на один из последних таких эпизодов в Угледаре.

Как считает эксперт, позиции ВСУ в Судже можно было бы накрыть массированными ударами, однако, уточнил он, фактор заложников учитывается российской стороной при принятии решений. «Будет делаться все возможное, чтобы мирных жителей вывести из-под огня», – подчеркнул Дандыкин. Кроме того, распутица, которая уже начинается в регионе из-за смены сезонов, может несколько осложнить операцию по освобождению Суджи. «Вместе с тем погода станет проблемой и для противника. Причем, на мой взгляд, трудностей прибавится скорее у ВСУ», – считает спикер.

По оценкам эксперта, текущая неделя станет решающей. «Киев израсходовал в ходе своей авантюры огромную долю ресурсов, но не добился тех целей, которые им ставились. Если противник не попытается мелкими группами просочиться и уйти из Суджи, то тогда их будет ждать пленение или уничтожение – то есть участь побратимов из Угледара», – прогнозирует Дандыкин.

На флангах райцентра до сих пор остаются группы противника, добавляет военный эксперт Борис Рожин. «Заниматься лобовым штурмом без их устранения бессмысленно. В настоящий момент наша задача заключается в установлении огневого контроля на этой территории», – считает он.

«Параллельно с этим российские войска продолжат освобождение близлежащих к Судже населенных пунктов. То есть мы снова пытаемся создать для ВСУ угрозу окружения, что в перспективе будет способствовать их отступлению»,

– считает он. Говоря о рисках, связанных с пленными мирными жителями Суджи, собеседник также указал на то, что это привычная тактика противника. «Таким образом они хотят лишить Россию возможности использования тяжелых вооружений, например, ФАБ», – полагает собеседник.

«Вне всяких сомнений, военные постараются сделать все для того, чтобы минимизировать ущерб городской инфраструктуре. В любом здании могут скрываться захваченные в плен граждане нашей страны. Поэтому штурм Суджи должен осуществляться с максимальной аккуратностью», – добавляет эксперт.

«Конечно, эти задачи будут осложнять процесс продвижения. Тем не менее у нас имеется богатый опыт взятия населенных пунктов, где противник сознательно формировал «живой щит».

Вспомним тот же Мариуполь. Разумеется, все навыки, отточенные тогда, будут применены и в текущей ситуации»,

– рассуждает Рожин. «Отмечу, что задача сохранения жизней гражданского населения не исключает применения авиации. Самолеты могут наносить удары по складам, дорогам, по которым противник будет планировать отступление. Речь идет о проведении общевойсковой операции, в которой найдется место усилиям представителей большого спектра военных специальностей», – говорит он.

«Однако прогнозировать сроки освобождения Суджи практически невозможно. Противник пока еще сохраняет возможность привлечения резервов. Тем не менее инициатива на данном направлении уже перешла в руки Российской армии. Нам не нужно «ломиться сломя голову», – анализирует собеседник.

«Мы набрали неплохой темп, важно его поддерживать. Россия действует методично: шаг за шагом выбивает противника из принципиально важных населенных пунктов, наносит достаточно чувствительные потери в живой силе и технике. В совокупности все это сыграет с ВСУ злую шутку», – заключил Рожин.