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    Игорь Караулов Игорь Караулов В наперстках «мирных планов» – пустота

    Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.

    5 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    13 комментариев
    14 октября 2024, 12:10 • Новости дня

    Российская армия вышла на окраину Суджи в Курской области

    Российские войска установили контроль над трассой Суджа – Белая в Курской области

    Российская армия вышла на окраину Суджи в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска достигли окраины Суджи и установили контроль над ключевой трассой, связывающей ее с Белой, в рамках наступления в Курской области.

    Российские войска вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По информации источника, армия России также установила контроль над трассой, связывающей Суджу с населенным пунктом Белая, который расположен к востоку от Суджи.

    Кроме того, российские подразделения начали штурм населенного пункта Мартыновка, который находится в семи километрах от Суджи. В наступательных действиях участвуют 155-я и 106-я бригады, задача которых – окружить подразделения противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. Польские наемники в составе ВСУ занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничье.

    11 октября 2024, 13:23 • Новости дня
    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    Стало известно, что в Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где российские подразделения ведут зачистку в нескольких близлежащих населенных пунктах, сообщают Telegram-каналы.

    Российские силы ведут зачистку в Любимовке, Шептуховке, Леонидово, Михайловке и Зеленом Шляхе, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    «Оценив не самые приятные перспективы, ВСУ уходят из деревни Леонидово. Пока малыми группами, на бронированной технике. Параллельно подтягивая резервы к границе со стороны Сумской области», – говорится в сообщении канала.

    Село Ольговка находится в Кореневском районе Курской области, на расстоянии около 19 километров от границы с Украиной. На прошлой неделе украинские силы пытались доставить технику и боекомплект в Ольговку, однако их колонна была уничтожена российской артиллерией и беспилотниками на трассе, ведущей в Коренево.

    Ранее источник сообщал, что российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы. До этого в пятницу военкоры заявили о прорыве российской армии в Курской области.

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    11 октября 2024, 17:38 • Новости дня
    Трактора и автомобили фермеров приграничья Курской области угнали на Украину
    Трактора и автомобили фермеров приграничья Курской области угнали на Украину
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фермеры и сельхозпроизводители приграничных районов Курской области потеряли имущество и урожай из-за вторжения украинских военных, оценивая ущерб в сотни миллионов рублей, сообщили фермеры и сельхозпроизводители приграничных районов Курской области.

    По словам фермера Сергея Ламанова из Суджанского района, 6 августа над его домом пролетело около 100 дронов, потом они бросили их считать. На следующий день насчитали еще 60 и затем тоже бросили. 7 августа пошли танки, и фермерам пришлось уехать «в шлепках и шортах», передает РБК. «Все осталось там. Пшеница яровая, озимые там остались, техника осталась, восемь тракторов-иномарок, три грузовые машины, сеялки, веялки, семена на будущий год», – перечислили фермер.

    Сейчас техники уже нет, он написал заявление в военную прокуратуру. Ущерб он оценил в 200 млн рублей. Александр Корниенко, другой фермер из того же района, оценил свои потери в 30–40 млн рублей.

    Помимо фермеров пострадали и предприятия. Суджанский мясокомбинат, по словам управляющего Михаила Куденцова, потерял большую часть своей техники и сырья. По данным GPS-трекеров, установленных на них, часть техники была вывезена на Украину: видно, что машины теперь находятся в Сумской, Харьковской, Киевской областях.

    В сентябре врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что ущерб, причиненный агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ, составляет 85 млрд рублей, при этом эта сумма увеличивается – уничтожены посевы, урожай, погиб скот. По данным курского отделения «Деловой России», от боевых действий в курском приграничье пострадали 7 тыс. самозанятых, 354 индивидуальных предпринимателя, 1,2 тыс. юрлиц.

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    13 октября 2024, 16:50 • Видео
    Запад теряет даже Грузию

    Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    11 октября 2024, 19:17 • Новости дня
    Российские военные спасли из плена 56 жителей Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ, сообщили в областном правительстве.

    В Кореневском районе спасены 43 человека, из Суджанского эвакуированы семеро местных жителей, а из Большесолдатского – шестеро. Все спасенные находятся в безопасности и получают необходимую помощь, передает ТАСС со ссылкой на сообщение региональных властей.

    Напомним, в четверг руководитель Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже.

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    13 октября 2024, 09:09 • Новости дня
    ВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области

    Украинские военные вывезли сельхозтехнику из Кореневского района в Курской области на Украину

    ВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ вывезли на Украину всю сельскохозяйственную технику с занятых территорий Кореневского района Курской области, оставив район разграбленным, а часть оставленной техники была уничтожена.

    Украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с территорий Кореневского района Курской области, сообщает ТАСС. По словам главы района Марины Дегтяревой, все занятые украинскими военными территории были разграблены, а техника отправлена на Украину. Дегтярева подчеркнула: «Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена».

    Часть техники, которую украинским военным не удалось вывезти, была уничтожена путем поджога. Это добавляет к разрушениям, которые понес район в результате действий ВСУ.

    Дегтярева также отметила, что ей известны случаи расстрелов мирных жителей при их эвакуации из населенных пунктов. По ее словам, в районе было совершено множество других преступлений украинскими военными. Информация о происшествиях, по ее заявлению, указывает на серьезные нарушения прав человека в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.Поляки в составе ВСУ в Курской области занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничье.

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    11 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Суд Курска арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под стражу заключены семеро украинских боевиков, их подозревают в серии преступлений, в том числе особо тяжких, решение принял Ленинский райсуд Курска.

    Меры пресечения были приняты на основании ходатайств Главного военного следственного управления Следственного комитета России, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

    В четверг глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже. До этого Россия на форуме ОБСЕ обещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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    13 октября 2024, 13:37 • Новости дня
    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населенного пункта Новый Путь, уничтожив при этом до 80 человек и несколько единиц техники, сообщило Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, нанеся поражение ряду украинских формирований в различных населенных пунктах, среди которых Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово. За сутки были отражены пять контратак противника в направлении Зеленого Шляха, Нижнего Клина и Покровского.

    ВСУ понесли значительные потери: убито и ранено до 80 человек, уничтожены три танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, а также несколько других единиц бронетехники. Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям противника и его техники, говорится в сообщении.

    Согласно данным Минобороны РФ, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также поразили украинские позиции в Сумской области, продолжая наносить удары по резервам противника. За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожено 10 единиц бронетехники, включая два танка Leopard.

    Кроме того, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 22 600 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские установки. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

    Ранее российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.

    В воскресенье российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры, что привело к срыву ротации украинских подразделений.

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    12 октября 2024, 10:26 • Новости дня
    Следователи зафиксировали убийства с особой жестокостью жителей Курской области
    Следователи зафиксировали убийства с особой жестокостью жителей Курской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-следственные органы сообщили об убийстве не менее трех гражданских лиц в Курской области украинскими военными в начале августа 2024 года.

    Военные следователи зафиксировали факты убийств мирных жителей Курской области украинскими военными и наемниками, передает ТАСС.

    В частности, выяснилось, что в результате действий военных из 22-й, 80-й и 61-й бригад, а также других военизированных групп, не менее трех гражданских лиц были убиты с особой жестокостью.

    Также сообщается о обстреле пункта эвакуации мирного населения в Большесолдатском районе. Военные из упомянутых бригад использовали ракетно-артиллерийское вооружение, что привело к повреждениям жилых построек, гражданского транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

    Кроме того, в конце августа в селе Черкасское-Поречное украинские военные обстреляли и подожгли три жилых дома, убив двух жителей села. А в сентябре в селе Волоконск те же подразделения совершили поджоги жилых домов с помощью БПЛА, повредив не менее восьми домов и полностью разрушив два из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК возбудил уголовное дело против наемников ВСУ по фактам обстрелов в Курской области.

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    12 октября 2024, 13:59 • Новости дня
    ВСУ потеряли 400 человек и шесть танков в Курской области за сутки
    ВСУ потеряли 400 человек и шесть танков в Курской области за сутки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 400 человек, шесть танков и две пусковых установки РСЗО, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ также за этот период потеряли в этом районе 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две БМП, 10 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, украинская армия на Курском направлении потеряла американскую РСЗО HIMARS и чешскую РСЗО Vampire, четыре миномета, станция РЭБ борьбы и 14 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и нескольких бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Малой Локни и других.

    Группировка отразила пять контратак ВСУ в сторону Любимовки и других населенных пунктов.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 22 тыс. 300 человек и значительное количество техники, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские системы.

    Ранее ВС России в Курской области отразили пять атак украинских подразделений в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.

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    14 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, в аппарат уполномоченного по правам человека в России обратились родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли Вооруженные силы Украины, пишет газета «Аргументы и факты».

    «Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой»,– заявила Татьяна Москалькова.

    По ее словам, насильственный вывоз мирного населения является грубым нарушением Женевской конвенции, и мировое сообщество должно дать этому должную оценку. Москалькова направила письмо уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой сообщить количество жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов.

    Омбудсмен заявила, что поднимет эту тему на предстоящей встрече с Лубинцом. Москалькова также отметила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тыс. человек. Из них около 12 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные проживают у родственников. Порядка 40 тыс. человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

    Ранее Москалькова сообщила, что в 960 пунктах временного размещения на территории 65 регионов России находится 30 415 человек, включая 7 670 детей, эвакуированных из приграничных районов из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ.

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    14 октября 2024, 09:00 • Новости дня
    ВС России ликвидировали в Курской области снимавшегося в рекламе боевика

    В Курской области уничтожен майор ВСУ и «звезда» украинской рекламы Андрей Маханько

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области российские войска ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, который ранее снимался в рекламе вакцинации от COVID-19, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Татаринов отметил, что Маханько принимал участие в съемках рекламы, посвященной вакцинации от COVID-19, где исполнял роль главного врача Украины, передает Ura.Ru.

    Известно, что Маханько служил в Вооруженных силах Украины в звании майора.

    Ранее российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области.

    До этого военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации.

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    12 октября 2024, 08:23 • Новости дня
    Отряд «Барс-Курск» задержал в Рыльске мужчину за похищение военного имущества

    Tекст: Александра Юдина

    В Рыльске бойцы отряда «Барс-Курск» задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия и военного имущества ВС России, сообщил глава Курской области Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он отметил, что бойцы отряда «Барс-Курск» задержали мужчину, который, предположительно, похитил оружие и военное имущество у Вооруженных сил России.

    Губернатор отметил, что захват злоумышленника произошел в ходе патрулирования территории совместными силами полицейских из местного отделения МВД и бойцов отряда «Барс-Курск».

    В операции приняли участие командир отделения с позывным «Внучек» и стрелок с позывным «Добрый».

    Смирнов подчеркнул, что это было первое задержание с момента создания подразделений ополчения в России. Он также отметил важность совместных действий ополченцев и полиции, что позволило успешно завершить операцию.

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    13 октября 2024, 14:49 • Новости дня
    ВСУ усилили репрессии против жителей Курской области

    Украинские войска обозлились на жителей Курской области из-за неудач на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска усилили репрессии против мирных жителей в приграничных районах Курской области, недовольные неудачами на фронте.

    Украинские войска усилили репрессии против мирных жителей Курской области, сообщает ТАСС. По данным, полученным от источников в силовых структурах, данная мера является реакцией на неудачи на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-следственные органы сообщили об убийстве не менее трех гражданских лиц в Курской области украинскими военными в начале августа 2024 года, житель Суджанского района Курской области сообщил о расстреле украинскими боевиками его брата и трех детей, которые пытались покинуть населенный пункт на мопеде, а также ВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области.

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    13 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    ВС России эвакуировали бронеавтомобиль Kirpi ВСУ в Курской области

    ВС РФ доставили в часть трофейный турецкий бронеавтомобиль Kirpi без повреждений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.

    Российские военнослужащие из группировки войск «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi с одного из приграничных районов Курской области. Как сообщает ТАСС, операция проводилась в два этапа, включая инженерную разведку и непосредственную эвакуацию под обстрелом противника.

    Трофейный бронеавтомобиль был доставлен в расположение десантно-штурмового полка практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. Специалисты-ремонтники провели замену колес и восстановили поврежденные узлы и агрегаты, в том числе элементы электропроводки.

    Министерство обороны РФ отмечает, что эвакуация проходила в сложных условиях, но усилия личного состава и ремонтно-эвакуационной группы ВДВ позволили успешно завершить операцию. В дальнейшем будет принято решение о дальнейшей эксплуатации эвакуированной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Восток» захватили на угледарском направлении танк Т-64 ВСУ. На выставке трофейной натовской техники в столице продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams. Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, выставили на Поклонной горе в Москве.

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    12 октября 2024, 16:29 • Новости дня
    Су-35 прикрыли штурмовую и бомбардировочную авиацию в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экипажи Су-35с в ходе планового патрулирования в приграничных районах Курской области прикрыли самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, сообщило Минобороны России.

    Под их прикрытием работу осуществляли и вертолеты армейской авиации, наносившие авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    До этого в начале октября Су-35 также прикрывали штурмовики и вертолеты, наносившие удары по позициям ВСУ в Курской области.

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    11 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Силовики: В приграничье Курской области ВСУ столкнулись с проблемами логистики

    Силовые структуры сообщили о неразберихе и проблемах логистики у ВСУ в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На приграничных территориях Курской области у Вооруженных сил Украины возникли серьезные трудности с логистикой, что привело к неразберихе в их рядах, сообщили силовики.

    По информации, полученной от силовых структур и переданной ТАСС, военные Вооруженных сил Украины, действующие в приграничных районах Курской области, сталкиваются с серьезными проблемами в логистике. Это создает неразбериху в их рядах, что становится очевидным из перехваченных радиообменов.

    Собеседник агентства отметил, что эти проблемы могут существенно повлиять на эффективность операций украинских военных в этом регионе.

    Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где ведут зачистку российские подразделения.

    Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ впали в панику и замешательство из-за потерь в Курской области.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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