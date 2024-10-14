Российские войска установили контроль над трассой Суджа – Белая в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации источника, армия России также установила контроль над трассой, связывающей Суджу с населенным пунктом Белая, который расположен к востоку от Суджи.

Кроме того, российские подразделения начали штурм населенного пункта Мартыновка, который находится в семи километрах от Суджи. В наступательных действиях участвуют 155-я и 106-я бригады, задача которых – окружить подразделения противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. Польские наемники в составе ВСУ занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничье.