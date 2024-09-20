Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в первые дни нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область множество мирных жителей города Суджи были убиты, передает РИА «Новости». Особую жестокость проявляли наемники из Грузии, Франции и Польши. Мальцев рассказал, что эти наемники расправлялись с населением, сравнивая их действия с уничтожением тараканов.

Мальцев сообщил, что его знакомых убили, когда они пытались бежать из города. Жители Суджи, которые находились в пункте временного размещения в Курске, рассказывали, что наемники убивали, насиловали и издевались над людьми. Украинцы предупреждали, что, если жители города не уедут, наемники никого не оставят в живых.

Мальцев и его семья покинули Суджу 6 августа. Во время сильных обстрелов они укрывались в коридоре, чтобы защитить ребенка. По его словам, дороги простреливались танками и снайперами. Знакомая семья с девятью детьми была вынуждена переправляться через реку, а другие уходили через леса и поля.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о случаях мародерства в приграничных селах, где украинские военные грабят и разрушают имущество граждан. В результате, как отмечалось, многие жители были вынуждены покинуть свои дома и переехать во временные пункты размещения в более безопасные районы области.