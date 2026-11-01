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Вооруженные силы России за октябрь уничтожили пять дата-центров ВСУ
ВС России в октябре уничтожили пять дата-центров ВСУ
В течение октября российские войска нанесли удары по пяти центрам обработки данных на Украине, которые использовались для нужд армии противника, указано в данных Минобороны России.
В октябре Министерство обороны шесть раз сообщало о поражении различных центров обработки данных на территории Украины, передает РИА «Новости».
По подсчетам агентства, об ударах по объекту «АТМ Укрсиббанк» в Киеве заявлялось дважды. Этот центр был задействован в сборе и обработке разведывательных сведений.
В сводках военного ведомства также упоминались площадки Hosting-UA в Одессе и области, николаевский RX-Name, одесский «Тенет» и «Дата Групп» в Киеве и Киевской области.
Отмечается, что RX-Name обеспечивал обработку информации и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Министерство обороны сообщило об ударе беспилотниками по дата-центру «Тенет» в Одессе. ВС России поразили центр обработки данных «АТМ Укрсиббанка» с разведывательной информацией в Киеве. Российские военные также нанесли удары по обслуживавшему украинские войска дата-центру RX-Name в Николаеве.