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В Ростовской области сбили более 20 дронов ВСУ за ночь
Силы ПВО сбили более 20 дронов за ночь над Ростовской областью
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 20 беспилотников в Таганроге и шести районах региона.
Целями атаки дронов ВСУ стали город Таганрог, а также Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский, Каменский, Шолоховский и Мясниковский районы, сообщил губернатор.
«В Мясниковском районе в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша дома. Пострадавших нет», – написал в Max-канале Слюсарь.
Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. В настоящее время угроза дронов в Ростовской области сохраняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее губернатор Слюсарь сообщил об уничтожении более 90 дронов в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область. В пятницу средства ПВО уничтожили около 50 аппаратов в четырех районах региона.