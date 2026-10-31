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Над Ростовской областью сбили более 90 беспилотников
Над Ростовской областью уничтожили более 90 беспилотников за ночь
В ночь на субботу в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили более 90 беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 90 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Каменском», – сообщил Слюсарь.
Губернатор добавил, что в результате падения обломков дронов повреждены крыша, остекление и хозяйственная постройка частного домовладения.
«Пострадавших нет. Информация будет уточняться», – заключил глава региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу средства противовоздушной обороны уничтожили около 50 беспилотников при отражении воздушной атаки на Ростовскую область.