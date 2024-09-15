Поляки в составе ВСУ мародерствовали в домах мирных жителей в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам женщины, к ее соседке, когда та была с супругом дома, ворвались польские военные.

Она рассказала, что поляки разбили мобильники, потом начали рыться в доме, украв деньги, передает РИА «Новости». Она рассказала, что поляк ударил женщину, а мужа ударил по коленям палкой.

Она также добавила, что польские наемники загнали супружескую пару в подвал, пока сами занимались мародерством в их доме.

Ранее СК завел дело на грузинского наемника Ладо Гамсахурдию за преступления в Курской области.