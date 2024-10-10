Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
ВСУ захватили гражданских в Судже и удерживают в школе-интернате
Глава Суджанского района Богачев: ВСУ удерживают гражданских в школе-интернате в Судже
ВСУ удерживают гражданских в здании школы-интерната в Судже Курской области, что подтверждается видеоматериалами, снятыми самими военными, сообщил глава Суджанского района Александр Богачев.
По его словам, ВСУ свезли людей в интернат и удерживают там в заложниках, передает ТАСС.
Богачев отметил, что информация подтверждена видеоматериалами, которые снимали сами украинские военные.
«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», – заявил глава района.
Он добавил, что не располагает сведениями о других подобных учреждениях.
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В МИД России сообщили, что более 300 мирных жителей пострадали и около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ.