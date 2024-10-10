Глава Суджанского района Богачев: ВСУ удерживают гражданских в школе-интернате в Судже

Tекст: Вера Басилая

По его словам, ВСУ свезли людей в интернат и удерживают там в заложниках, передает ТАСС.

Богачев отметил, что информация подтверждена видеоматериалами, которые снимали сами украинские военные.

«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», – заявил глава района.

Он добавил, что не располагает сведениями о других подобных учреждениях.

Ранее житель города Суджи Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан.

Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

В МИД России сообщили, что более 300 мирных жителей пострадали и около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ.

