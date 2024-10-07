Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.38 комментариев
Польские наемники расстреляли безоружных людей в Судже
Житель Суджи сообщил о расстреле безоружных людей польскими наемниками
Житель города Суджа Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан, сообщили в Министерстве обороны.
Житель приграничного города Суджа в Курской области по имени Дмитрий сообщил, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей.передает РИА «Новости».
«Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки», – рассказал Дмитрий. По его словам, одна пара, знакомая с местностью, сумела избежать гибели. Воспользовавшись суетой, они укрылись в яме и через болото перебрались в Льгов, им пришлось ночевать в поле.
Ранее житель Суджи Владимир Мальцев рассказал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.
Пенсионерка Надежда Лисихина также рассказала, как ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом в Махновке Суджанского района Курской области.
Между тем, Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.