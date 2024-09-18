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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

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    18 сентября 2024, 09:28 • Новости дня

    Пенсионерка из Суджанского района рассказала про мародерство ВСУ

    Tекст: Константин Сергеев

    ВСУ разграбили и взорвали трехэтажный дом жительницы села Махновка Суджанского района Курской области. 77-летняя Надежда Лисихина с мужем живут в пункте временного пребывания в Железногорске второй месяц.

    «Дом наш разбомбили. Мы 10 августа убежали оттуда, поскольку выжидали под страшными бомбежками,  без света, связи, воды, газ отключили затем. Не знали тогда, что ВСУ в Судже, наши дома на окраине», – приводит РИА «Новости» слова пенсионерки.

    С мужем они поехали к сыну под Рыльск, переночевали, хотели вернуться, но тот их не отпустил.

    «На следующий день раздались в деревне автоматные очереди, и нам пришлось убегать в лес ночевать. Сын собрал деревенских, семь машин нас, мы уехали ночевать в лес», – сообщила Надежда.

    Необходимо ей инсулина Рыльске не нашлось, она с мужем поехала в Железногорск, а сын с невесткой отправились в Курск.

    Надежда Лисихина рассказала, что ее трехэтажный дом со всеми удобствами, где огород, теплица, цветущие розы – в Махновке ничего из этого не осталось. Украинские военные погрузили ее имущество в машины с прицепами, «а потом взорвали дом». Такая же участь, как говорит Лисихина, постигла соседей.

    В прошедшее воскресенье сообщалось о том, как мародерствовали поляки в курском приграничье.

    16 сентября 2024, 20:34 • Новости дня
    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область

    Дюжаррик: ООН не сможет посетить Курскую область без согласия России

    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова направить наблюдателей в Курскую область, однако для этого требуется разрешение российских властей.

    Дюжаррик, комментируя готовность ООН направить представителей в Курскую область в рамках провокационного приглашения МИД Украины, отметил, что ООН готова это сделать, однако «для этого потребуется разрешение Российской Федерации», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Киева в адрес представителей ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области является провокацией.

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    15 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская группировка войск «Север» за минувшие сутки отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, пять украинских военнослужащих сдались в плен, заявили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в течение прошедших суток подразделения группировки «Север» вели активные наступательные действия, нанося удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Кроме того, российские военные отразили шесть попыток противника прорваться через государственную границу в Курской области.

    Как указали в Министерстве обороны, в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери. Так, только за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин. Кроме того, семь украинских военнослужащих сдались в плен.

    В сообщении говорится, что российская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по скоплениям живой силы и техники противника в Сумской области и на территории Курской области. В результате этих действий были уничтожены несколько десятков единиц бронетехники и значительное количество боевиков.

    По данным российского военного ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 13 тыс. военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

    Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили скопление живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой

    Politico: Залужный и другие генералы ВСУ возражали против вторжения в Курскую область

    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные командующие ВСУ, включая экс-главкома Валерия Залужного, не поддержали идею вторжения в Курскую область, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за отсутствия четкой стратегии дальнейших действий, сообщило издание Politico.

    Украинские военные чиновники сообщили, что командующие скептически отнеслись к нападению на Россию, считая его рискованным шагом без четко разработанного плана, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные издания Politico.

    Залужный, в частности, указал на отсутствие ясности в плане относительно дальнейших действий после пересечения границы. По его мнению, отсутствие таких деталей делает операцию авантюрной и увеличивает вероятность негативных последствий.

    Чиновники также отметили, что Зеленский не смог предоставить четкие ответы на вопросы Залужного.

    Министерство обороны России сообщало, что украинская сторона на Курском направлении потеряла более 13 тыс. человек за весь период боевых действий.

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    16 сентября 2024, 03:59 • Новости дня
    Командовавший обороной Малой Локни подполковник рассказал о выходе из окружения

    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы, которые обороняли поселок Малая Локня в Курской области от вооруженных сил Украины, не потеряли ни одного человека, когда прорывались из окружения, сообщил командир батальона подполковник Александр Данилов.

    «Было принято решение, что надо отступать…. Сказал, в 2.15 начинаем движение», – приводит слова Данилова РИА «Новости».

    Данилов сообщил, что бойцы проделали проходы в ограждении колонии, где держали оборону. Сначала выдвинулись к дружественному опорному пункту, который располагался в километре от колонии.

    «В колонну по одному, так и шли 31 человек», – сказал Данилов. Он предположил, что «первую засаду, скорее всего, убили, потому что они перестали стрелять» ,но другие продолжали вести огонь. «На волю судьбы никто из нашего личного состава не пострадал», – сказал Данилов.

    К 4.00 российские военные добрались до опорного пункта и присоединились к его защитникам. Украинские войска продолжили атаки: «Противник все равно не оставлял попыток, наверное, растерзать нас что ли. В 4 часа они на БМП первую группу высадили в опорный пункт. Шесть человек». Группа ВСУ была ликвидирована. Новый штурм ВСУ предприняли около 17.30 – пятеро украинских военных были убиты, шестой «получил ранение, сдался в плен». ВСУ устроили сильный минометный обстрел опорного пункта.

    Группа Данилова двинулась дальше. Через сутки по лесам и болотам добрались до расположения российских войск. За это время четверо бойцов были ранены, но никто не погиб.

    Напомним, Данилов две недели командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области. Колонию выбрали как самое укрепленное место. На тот момент все сотрудники и заключенные колонии уже были эвакуированы.

    В ходе оборонительных действий 8–24 августа подразделение Данилова уничтожило до восьми разведгрупп ВСУ, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей Hammer, был пленен один военнослужащий ВСУ. Для нанесения максимальных потерь противнику Данилов принял решение вызвать огонь на себя. В результате обстрела получил травму.

    Президент России Владимир Путин навестил Данилова в клинике Минобороны. Путин объявил о решении подписать указ о присвоении Данилову звания Героя России. Кроме того, президент предложил Данилову пройти обучение в академии Генштаба.

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    16 сентября 2024, 09:39 • Новости дня
    Взятые в плен украинские десантники попросили Киев забрать их

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.

    Военные ВСУ были взяты в плен российскими бойцами мотострелкового полка 1427 к юго-западу от населенного пункта Нечаев Курской области.

    На кадрах допроса, которые есть в распоряжении РИА «Новости», десантники заявили, что командование ВСУ специально не эвакуирует с поля боя своих погибших и раненых военных.

    Украинский солдат, который пробыл в Курской области неделю, сообщил, что командование их «кинуло», и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из плена.

    Напомним, ранее состоялся обмен пленными с Киевом по формуле 103 на 103.

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    16 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Курской области объявили обязательную эвакуацию в двух районах

    Жителей двух приграничных районов вывезут в безопасные места

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей двух районов, которые находятся в 15-километровой зоне от границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    «На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области. В конце августа после эвакуации из опасных районов Курской области воссоединились более 330 семей. За сутки из приграничных районов были эвакуированы почти 1 тыс. человек.


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    17 сентября 2024, 14:18 • Новости дня
    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область

    Минобороны России отразило новые попытки вторжения ВСУ на Курском направлении

    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения группировки войск «Север» успешно отразили несколько попыток атак ВСУ в Курской области, уничтожив 19 единиц бронетехники и нанеся значительные потери противнику в живой силе.

    По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные операции, нанося поражение формированиям ВСУ на различных направлениях. За прошедшие сутки российские силы успешно сорвали четыре попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька. В результате украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники, включая три боевые машины.

    При поддержке авиации и артиллерии было отражено пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении Веселого и Медвежьего. Потери украинских сил составили до 40 человек, два танка и другие боевые машины.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками России нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области и других районах. Общие потери ВСУ за сутки составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, включая четыре танка и одну боевую машину пехоты CV-90.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника составили более 14 200 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской области. В связи с напряженной ситуацией, в Курской области была объявлена обязательная эвакуация жителей двух районов в 15-километровой зоне от границы с Украиной, о чем сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Между тем накануне подразделения группировки «Север» освободили Успеновку и Борки в Курской области, нанеся поражение формированиям ВСУ и отражая контратаки противника.

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    16 сентября 2024, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области
    Российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» освободили Успеновку и Борки, нанеся поражения различным формированиям ВСУ и отражая контратаки противника.

    Группировка «Север» освободила населенные пункты Успеновка и Борки, передает Telegram-канал Минобороны.

    Также были нанесены удары по формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Любимовки, Новоивановкии других. За последние сутки российские подразделения отразили пять контратак в направлениях Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня. Украинские войска потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, а также четыре бронемашины.

    При поддержке армейской авиации и артиллерии были отражены три попытки ВСУ прорваться через границу России в районах Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье. Потери украинских войск составили до 50 человек, танк и три боевые машины. В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп.

    Ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и техники 22-й, 42-й, 61-й и 115-й бригад ВСУ в районах Богдановка, Гуево и других. В результате действий российской авиации и ракетных войск были нанесены удары в Сумской области, потери украинских сил составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13800 военнослужащих, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая семь HIMARS. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщил, что армия России освободила село Борки в Курской области.

    Днем ранее группировка «Север» отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, также пять украинских военнослужащих сдались в плен, как заявили в Минобороны.

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    16 сентября 2024, 22:25 • Новости дня
    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии

    Посольство России обвинило главу МИД Британии Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне

    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, обвинив Россию в «империалистическом фашизме», оскорбил память всех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны, заявило посольство России в Лондоне.

    Как отметило посольство, Лэмми «в эфире одного из британских телеканалов 15 сентября договорился до того, что упрекнул руководство Российской Федерации в «империалистическом фашизме», передает ТАСС.

    Москва считает такие заявления «категорически неприемлемыми», они являются оскорблением не столько в адрес российских властей, сколько в адрес «всех тех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны», в том числе и соотечественников Лэмми.

    Посольство указало, что идеология фашизма прочно связана с «преступлениями германского нацизма», которые прекратились благодаря подвигу народов бывшего СССР.

    Российская сторона отметила склонность Лэмми к «неуместным эпатажным заявлениям». Так, еще до получения места в нынешнем правительстве он называл «фашистом» экс-президента США Дональда Трампа. Однако, как указало посольство, в качестве министра Лэмми нужно «соответствовать нормам дипломатической этики».

    «Курируемые, финансируемые и вооружаемые Лондоном украинские боевики воюют, в том числе в Курской области, под нацистскими штандартами и с фашистскими шевронами, о чем пишут уже и в британской газете The Times», – заявили в посольстве.

    Кроме того, российская сторона считает «как минимум странными» обвинения в «империализме» со стороны главы МИД Великобритании, «имеющей богатую историю и опыт в этом плане».

    «Впрочем, вольный подход к дипломатической лексике и трактовке исторических событий, похоже, становится визитной карточкой руководителя Форин-офиса», – сказано в заявлении.

    На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев. Лэмми возглавил британский МИД в июле.

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    18 сентября 2024, 05:31 • Новости дня
    Десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Российские десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что засада была устроена при помощи операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), передает РИА «Новости».

    Точным пуском управляемой ракеты вместе с водителем и сопровождающим был уничтожен грузовой автомобиль ВСУ, который перевозил боеприпасы для украинских войск.

    До этого командир морпехов одного из подразделений рассказывал, что часть украинских боевиков оказалась отрезана от основной группы, и попала в окружение.

    Ранее сообщалось, что успехи российской армии по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений из Курской области.

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    17 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ вывели часть подразделений из Курской области

    Politico: ВСУ передислоцируют подразделения, напавшие на Курскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую область, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских солдат.

    Как пишет издание, ВС России продолжают наступление в Донбассе и добиваются успехов, при этом потери ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР быстро растут, что вынуждает главнокомандующего Александра Сырского перебросить некоторые подразделений из Курской области для укрепления обороны, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщило, что Залужный и другие генералы ВСУ возражали против вторжения в Курскую область.

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    16 сентября 2024, 08:20 • Новости дня
    Пленный инвалид ВСУ сдался, узнав, что оказался в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады ВСУ, инвалид второй группы Виталий Беседин рассказал, что решил дезертировать, узнав, что его вместе с сослуживцами привезли в Курскую область.

    По его словам, он был непригоден к военной службе из-за второй группы инвалидности, но в 2024 году комиссия признала его годным, передает ТАСС.

    «Плохо отреагировали, когда узнали, что находимся в Курской области. У меня был план, как сбежать. Думал посадками уйти», – сказал Беседин. По словам пленного, солдат ВСУ на территорию Купской области завозили ночью, без документов и телефонов, в итоге Беседин сдался «Ахмату» в первый же день пребывания в Курской области.

    Напомним, ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек.

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    15 сентября 2024, 13:56 • Новости дня
    Стало известно о применении ВСУ снарядов с газом в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом при нападении в Курской области.

    Как рассказал командир одного из отрядов с позывным Аид, их подразделение два раза атаковали газом на командном пункте и еще два раза на позициях, передает РИА «Новости». Аид добавил, что пострадавшие бойцы с тяжелыми отравлениями были эвакуированы в госпиталь.

    Ранее Аид сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    16 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    При попытке проникнуть в населенный пункт Курской области уничтожены боевики ВСУ

    Уничтожены боевики ВСУ, попытавшиеся проникнуть в населенный пункт из леса в Курской области

    Tекст: Константин Сергеев

    Группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской области, уничтожил совместно с представителями других силовых ведомств спецназ Росгвардии. Об сообщил Telegram–канал ведомства.

    «В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Курской области спецназовцы Росгвардии совместно с сотрудниками других силовых структур уничтожили группу украинских боевиков», – сообщается в Telegram–канале Росгвардии.

    Местные жители сообщили, что в лесном массиве, прилегающем к одному из населенных пунктов, находится группа противника. В ходе поиска отряда поступила информация об их перемещении в населенный пункт. Росгвардейцы устроили на боевиков засаду, противники были уничтожены.

    Ранее в прошедшее воскресенье сообщалось, что российская группировка войск «Север» за сутки отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, пять украинских военнослужащих сдались в плен.

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    16 сентября 2024, 13:41 • Новости дня
    В Кремле сочли провокацией приглашение ООН посетить занятые ВСУ территории Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Приглашение Киева в адрес представителей ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области является провокацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, в Кремле рассчитывают, что адресаты не будут воспринимать всерьез такие провокационные заявления, передает ТАСС.

    Ранее были отражены шесть попыток ВСУ прорваться в Курскую область через границу.

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    Запад начал душить Грузию за независимость

    В Грузии назвали новые санкции США «несерьезными» и «абсолютно контрпродуктивными». Они введены из-за действия властей во время протестов в связи с принятием закона об иноагентах. В Тбилиси уверены, что США хотят повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов. Почему Грузия, которая сближалась с Западом, оказалась под его санкциями? Насколько действенными они окажутся? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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