Tекст: Константин Сергеев

«Дом наш разбомбили. Мы 10 августа убежали оттуда, поскольку выжидали под страшными бомбежками, без света, связи, воды, газ отключили затем. Не знали тогда, что ВСУ в Судже, наши дома на окраине», – приводит РИА «Новости» слова пенсионерки.



С мужем они поехали к сыну под Рыльск, переночевали, хотели вернуться, но тот их не отпустил.

«На следующий день раздались в деревне автоматные очереди, и нам пришлось убегать в лес ночевать. Сын собрал деревенских, семь машин нас, мы уехали ночевать в лес», – сообщила Надежда.

Необходимо ей инсулина Рыльске не нашлось, она с мужем поехала в Железногорск, а сын с невесткой отправились в Курск.

Надежда Лисихина рассказала, что ее трехэтажный дом со всеми удобствами, где огород, теплица, цветущие розы – в Махновке ничего из этого не осталось. Украинские военные погрузили ее имущество в машины с прицепами, «а потом взорвали дом». Такая же участь, как говорит Лисихина, постигла соседей.

В прошедшее воскресенье сообщалось о том, как мародерствовали поляки в курском приграничье.