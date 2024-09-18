Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.0 комментариев
Пенсионерка из Суджанского района рассказала про мародерство ВСУ
ВСУ разграбили и взорвали трехэтажный дом жительницы села Махновка Суджанского района Курской области. 77-летняя Надежда Лисихина с мужем живут в пункте временного пребывания в Железногорске второй месяц.
«Дом наш разбомбили. Мы 10 августа убежали оттуда, поскольку выжидали под страшными бомбежками, без света, связи, воды, газ отключили затем. Не знали тогда, что ВСУ в Судже, наши дома на окраине», – приводит РИА «Новости» слова пенсионерки.
С мужем они поехали к сыну под Рыльск, переночевали, хотели вернуться, но тот их не отпустил.
«На следующий день раздались в деревне автоматные очереди, и нам пришлось убегать в лес ночевать. Сын собрал деревенских, семь машин нас, мы уехали ночевать в лес», – сообщила Надежда.
Необходимо ей инсулина Рыльске не нашлось, она с мужем поехала в Железногорск, а сын с невесткой отправились в Курск.
Надежда Лисихина рассказала, что ее трехэтажный дом со всеми удобствами, где огород, теплица, цветущие розы – в Махновке ничего из этого не осталось. Украинские военные погрузили ее имущество в машины с прицепами, «а потом взорвали дом». Такая же участь, как говорит Лисихина, постигла соседей.
В прошедшее воскресенье сообщалось о том, как мародерствовали поляки в курском приграничье.