Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.37 комментариев
Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области
Россия заявила о раскрытии преступлений наемников в Курской области на форуме ОБСЕ
Российская делегация на форуме ОБСЕ заявила о намерении предать гласности преступления наемников, совершенные на территории России, особенно в Курской области, что подчеркивает важность осведомленности международного сообщества об этих фактах.
На форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности российская делегация объявила о планах раскрыть международному сообществу преступления наемников на территории России, передает «РИА Новости». Юлия Жданова, исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене, подчеркнула важность осознания международным сообществом того, что происходит в Курской области. Она заявила: «По мере получения новых фактов преступлений наемников на российской территории наша делегация будет предавать их гласности».
Жданова отметила, что наемники совершают преступления на российской территории при поддержке иностранного государства, что усугубляет ситуацию в регионе. В частности, она указала на действия киевского режима, который, по ее словам, поддерживает эти деяния.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против грузинского наемника Рати Бурудли за незаконное вторжение в Курскую область и участие в вооруженном конфликте. Комитет также возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии. Семья наемника из Колумбии Майкла Рамиреса Фино, которого российские военные ликвидировали в ходе специальной военной операции, оказалась шокирована тем, что с Украины тело близким вернули без внутренних органов.