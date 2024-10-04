Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.9 комментариев
СК возбудил дело против грузинского наемника за вторжение в Курскую область
СК возбудил уголовное дело против грузинского наемника за вторжение в Курскую область
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против грузинского наемника Рати Бурудли за незаконное вторжение в Курскую область и участие в вооруженном конфликте.
Как сообщает ТАСС, следствие подозревает его в совершении ряда тяжких преступлений, включая убийство, покушение на убийство, террористический акт и наемничество. Бурудли обвиняется в незаконном пересечении границы России и участии в вооруженном конфликте на территории Курской области в августе текущего года вместе с вооруженными формированиями Украины.
По данным следствия, Бурудли и его сообщники, пересекшие границу с ВФУ, совершали убийства и покушения на убийства гражданского населения на территории России. Обвиняемый также причастен к посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов и применению насилия в отношении представителей власти.
СК уточняет, что в настоящее время ведутся активные поиски местонахождения Бурудли и его соучастников. Они были вооружены и действовали совместно с наемническими формированиями. Следствие продолжает работу по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, грузинский наемник Мамука Гацарелия предстал перед судом в Донецкой народной республике за убийство троих военнослужащих Вооруженных сил России, а американского наемника Майкла Мальдонадо (позывной Зафер Ронин, Zafer Ronin) осудили в России заочно за участие в боевых действиях на стороне украинской армии.