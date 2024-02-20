Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.9 комментариев
Наемник из Грузии осужден в ДНР за убийство троих российских военных
Наемник из Грузии получил пожизненное за убийство троих российских военнослужащих в ДНР
Грузинский наемник Мамука Гацарелия предстал перед судом в Донецкой народной республике за убийство троих военнослужащих Вооруженных сил России.
Суд признал 22-летнего Гацарелию, стрелка войсковой части №3449 Вооруженных сил Украины, виновным в расправе над тремя российскими военнослужащими и приговорил его к пожизненному лишению свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры России.
Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима украинского солдата, пытавшего и убившего российского пленного.