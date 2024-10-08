МИД оценил число жертв в Курской области от действий ВСУ

Посол Мирошник сообщил о более 300 пострадавших и 70 погибших в Курской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Однако он подчеркнул, что эти цифры могут быть занижены. «Это, мне кажется, вершина айсберга, потому что значительная часть людей – это люди, пострадавшие на той территории, которую контролируют украинские боевики», – отметил Мирошник.

Ранее житель города Суджи Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан.



В то же время директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ.