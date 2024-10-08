Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.0 комментариев
МИД оценил число жертв в Курской области от действий ВСУ
Посол Мирошник сообщил о более 300 пострадавших и 70 погибших в Курской области
Более 300 мирных жителей пострадали, а около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ, сообщил посол МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Однако он подчеркнул, что эти цифры могут быть занижены. «Это, мне кажется, вершина айсберга, потому что значительная часть людей – это люди, пострадавшие на той территории, которую контролируют украинские боевики», – отметил Мирошник.
Ранее житель города Суджи Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан.
В то же время директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ.