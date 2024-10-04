Глава ФСБ заявил о провокационной вылазке ВСУ под Курском для жесткого ответа России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область было направлено на провокацию России,передает ТАСС. На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ Бортников подчеркнул, что действия украинских формирований демонстрируют преступную сущность режима Зеленского.

Бортников отметил, что вылазка ВСУ никак не облегчает их положение на Донбассе. Он утверждает, что акция была изначально направлена на провокацию России на непропорционально жесткий ответ. По его мнению, это могло бы устранить предпосылки к мирному урегулированию конфликта в обозримой перспективе.

Директор ФСБ также выразил уверенность, что подобные провокации лишь усиливают напряженность в регионе и мешают любым попыткам достижения мира. Он считает, что международное сообщество должно обратить внимание на эти действия Киева и адекватно на них реагировать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что американские власти не проявили заинтересованности в обсуждении атаки ВСУ на Курскую область с российской стороной. Руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, где страдают мирные жители, а используются западные вооружения. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает».