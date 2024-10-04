ФСБ назвала атаку ВСУ в Курской области провокацией против России

  • Новость часаСотрудник службы безопасности Запорожской АЭС погиб из-за взрыва в авто
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне
    Эксперты: «Яндекс. Карты» скрывают военные объекты Израиля в отличие от российских
    Два российских БТР уничтожили колонну ВСУ в Курской области (видео)
    Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение
    Разведка сообщила о перегруппировке украинских войск под Суджей
    Минобороны сообщило о паническом бегстве ВСУ из Угледара
    Солдаты ВСУ в Николаевской области взбунтовались
    Израиль попытался ликвидировать преемника Насруллы в Бейруте
    Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    4 октября 2024, 11:04 • Новости дня

    ФСБ назвала атаку ВСУ в Курской области провокацией против России

    Глава ФСБ заявил о провокационной вылазке ВСУ под Курском для жесткого ответа России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ, что могло бы сорвать перспективы мирного урегулирования конфликта.

    Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область было направлено на провокацию России,передает ТАСС. На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ Бортников подчеркнул, что действия украинских формирований демонстрируют преступную сущность режима Зеленского.

    Бортников отметил, что вылазка ВСУ никак не облегчает их положение на Донбассе. Он утверждает, что акция была изначально направлена на провокацию России на непропорционально жесткий ответ. По его мнению, это могло бы устранить предпосылки к мирному урегулированию конфликта в обозримой перспективе.

    Директор ФСБ также выразил уверенность, что подобные провокации лишь усиливают напряженность в регионе и мешают любым попыткам достижения мира. Он считает, что международное сообщество должно обратить внимание на эти действия Киева и адекватно на них реагировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что американские власти не проявили заинтересованности в обсуждении атаки ВСУ на Курскую область с российской стороной. Руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, где страдают мирные жители, а используются западные вооружения. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает».

    4 октября 2024, 01:49 • Новости дня
    Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона
    Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области два российских БТР-82 уничтожили колонну из 19 бронемашин ВСУ, снятое с беспилотника видео было опубликовано военкорами.

    В Курской области два российских БТР-82 разнесли колонну из 19 бронемашин ВСУ во время марша. Видео этого сражения, снятое с дрона, уже появилось в Сети, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Опеарция Z:Военкоры Русской Весны».

    На кадрах видно, как один БТР спрятался на съезде с дороги, поджидая приближающиеся броневики. Экипаж наносил удары практически в упор, когда украинские машины проезжали мимо.

    Второй БТР скрывался в лесопосадке и обстреливал те бронемашины, которые успели передать сигнал о нападении. В результате совместных действий экипажам удалось подбить 14 единиц техники, оставшиеся пять броневиков ВСУ смогли скрыться. Этот подвиг сравнивают с действиями танка «Алеша», который в одиночку уничтожил восемь украинских машин.

    Ранее на дороге в поселок Коренево в Курской области была обнаружена «дорога смерти» с подбитой техникой ВСУ, что свидетельствует о парализации подвоза противника в Ольговку.

    Коментарии (18)
    3 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское военное руководство направило в Курскую область свои лучшие боевые машины, это Strv 122 или Leopard 2A6 шведского или немецкого производства, сообщает зарубежная пресса.

    Эти машины – лучшие танки в арсенале украинской армии, они считаются одними из самых защищенных в мире, передает Ura.ru со ссылкой на Forbes.

    Танки Strv 122 и Leopard 2A6 весят по 70 тонн, они обладают тяжелыми стальными и композитными броневыми слоями. По данным издания, в 2023 году Украине передали десять шведских Strv 122 и 21 немецко-португальский Leopard 2A6.

    В марте Forbes писал, что ВСУ потеряли не менее семи из десяти танков Strv 122.

    Коментарии (6)
    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Большесолдатского района Курской области обнаружены замаскированные под фастфуд взрывчатые вещества, которые оставили ВСУ, предупредил глава района Владимир Зайцев.

    «Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда», – написал он в своем Telegram-канале.

    Зайцев призвал к бдительности и воздержаться от поездок в район.

    Ранее ВС России пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области.

    Коментарии (11)
    3 октября 2024, 18:08 • Новости дня
    Росэнергоатом: Курская АЭС работает в штатном режиме
    Росэнергоатом: Курская АЭС работает в штатном режиме
    @ Упр. коммуникаций КуАЭС/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расположенная в городе Курчатове Курская атомная электростанция работает в обычном режиме, один энергоблок выведен в плановый ремонт, сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом».

    «По состоянию на 17:30 Курская АЭС работает в штатном режиме. В работе третий энергоблок на мощности, установленной диспетчерским графиком. Четвертый энергоблок – в плановом ремонте. Первый и второй блоки – в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон в пределах естественных (природных) значений», – передает сообщение концерна ТАСС.

    Ранее, передает агентство, Telegram-канал Shot сообщил, что ВСУ якобы попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. По информации Telegram-канала, ПВО отработала по снаряду в 16:20, он упал в пяти километрах от станции. Сообщается, что сама АЭС и ее инфраструктура не пострадали.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Смирнов: В Курчатове подавили украинский беспилотник самолетного типа
    Смирнов: В Курчатове подавили украинский беспилотник самолетного типа
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Курчатове, в котором расположена Курская атомная электростанция, уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Курской области Алексей Смирнов.

    Украинский беспилотник самолетного типа подавили средствами радиоэлектронной борьбы, пояснил губернатор в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что в результате падения дрона произошли взрывы в хозяйственной постройке. Эта постройка не имеет отношения к Курской АЭС, подчеркнул Смирнов. На месте работают экстренные службы.

    Ранее в четверг в концерне «Росэнергоатом» сообщили о штатной работе Курской АЭС.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 13:49 • Новости дня
    ВСУ потеряли 60 человек при попытке прорыва границы в Курской области
    ВСУ потеряли 60 человек при попытке прорыва границы в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики, пытавшиеся прорваться через российскую границу в Курской области, потеряли в последние сутки до 60 человек убитыми и ранеными, сообщило Минобороны.

    ВСУ предприняли пять попыток прорыва через госграницу в сторону поселка Новый Путь, они потеряли до 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Перехода границы не допущено.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны у Великого Бобрика, Великой Чернетчины, Глухова, Макеевки, Ободы, Павловки, Перемоги, Речки, Скляровки, Студенка и Уланово.

    За сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 300 человек, четыре бронемашины, шесть артиллерийских орудий, включая две американские САУ Paladin, шведскую САУ Archer.

    За все время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла свыше 19 тыс. 850 человек, 135 танков, 66 БМП, 98 БТР, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники.

    Коментарии (0)
    1 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны России показало на видео уничтожение техники и сил ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия уничтожила бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, используя воздушную разведку и различные виды вооружения, сообщили в Минобороны России.

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области, передает РИА «Новости». По данным ведомства, разведывательные подразделения группировки войск «Север» обнаружили движение нескольких единиц украинской бронетехники в регионе с помощью средств воздушной разведки.

    После анализа полученной информации было принято решение о нанесении удара по бронетехнике и живой силе противника. В результате прямых попаданий из различных видов вооружения боевые машины ВСУ были уничтожены вместе с экипажами.

    Минобороны также уточнило, что объективный контроль за уничтожением военной техники и боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени. Это позволило вести наблюдение за результатами операции и подтвердить успешное поражение целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы дронов российского спецназа эффективно выполняют боевые задачи, ликвидируя украинскую технику благодаря современному оборудованию. Кроме того, российские войска отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области. В свою очередь, вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области и уничтожен российским ударом.

    Коментарии (0)
    1 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Су-35 прикрыли вертолеты при ударах по ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Штурмовики и вертолеты, наносившие удары по объектам украинских военных в Курской области, прикрыли истребители Су-35 ВКС России, сообщило Минобороны.

    Истребители провели плановое патрулирование в приграничной зоне Курской области, указало ведомство, передает ТАСС.

    Су-35 отработали прикрытие действий штурмовиков и бомбардировщиков, а также вертолетов армейской авиации, наносивших удары по военным объектам и технике ВСУ.

    В конце сентября Су-35С также прикрывали авиацию и вертолеты, бившие по военной технике и объектам ВСУ в Курской области.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    ВС России «Ланцетом» поразили «Тунгуску» ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска» в приграничной зоне Курской области, сообщило Минобороны.

    Разведчики группировки «Север» с помощью беспилотника засекли движение украинской «Тунгуски» у лесополосы в приграничном районе региона, указало ведомство, передает ТАСС.

    Было принято решение поразить машину, по ней ударили боеприпасом «Ланцет», цель была уничтожена.

    В конце сентября российские военные поразили «Ланцетами» в Харьковской области украинские САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 08:33 • Новости дня
    Свидетельница рассказала, как житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ, выползая из расстрелянной машины, рассказала свидетельница инцидента.

    По ее словам, мужчина на своем автомобиле пытался покинуть зону опасности, однако встретил украинского военного, который начал стрелять в его направление, передает РИА «Новости».

    Известно, что житель Курской области стал жертвой обстрела со стороны военных ВСУ, когда пытался эвакуироваться из слободы Гончаровка Суджанского района.

    «Я доехал до самолета на выезде, там стоял украинский бандер и начал расстреливать машину. Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком спасался», – привела женщина его слова.

    Женщина также добавила, что у мужчины было множество ранений, однако ему удалось добраться до безопасного места, где его подобрали и доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как эвакуируются и остаются жители курского приграничья.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 03:45 • Новости дня
    Антонов заявил об нежелании США обсуждать с Россией атаку ВСУ в Курской области

    Посол Антонов заявил, что США не обсуждали с Россией атаку ВСУ на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти не проявили заинтересованности в обсуждении атаки ВСУ на Курскую область с российскими властями, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов подчеркнул, что, несмотря на разрушение деревень и гибель мирных жителей, официальные лица в Вашингтоне не осудили действия ВСУ. По его словам, в администрации США избегают подобных обсуждений даже на личных встречах, передает ТАСС.

    Он отметил, что ему удалось пообщаться с некоторыми бывшими американскими чиновниками, и подчеркнул, что их настроение остается неизменным: они стремятся избежать российской победы на поле боя, хотя стратегическое поражение России невозможно.

    «Все больше задаются вопросом в отношении истинных целей администрации на Украине. Особенно по мере увеличения поставок оружия прогнившему [киевскому] режиму», – отметил Антонов.

    Посол заявил, что «заветной мечтой» президента Украины Владимира Зеленского является военное столкновение России с США и странами НАТО, что принесло бы выгоду украинскому руководству. Антонов также упомянул принятие Киевом стратегии морской безопасности, в которой предусматривается военное вытеснение российских сил из Черного и Азовского морей.

    Ранее Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

    Лавров уверен, что Россия должна победить в конфликте на Украине, потому что Запад «другого языка не понимает».

    Коментарии (2)
    4 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Стало известно о размещении ВСУ техники в жилых массивах Курской области

    Боец группировки «Ахмат» сообщил о размещении ВСУ техники в жилых массивах Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские вооруженные силы разместили военную технику и оружие в населенных пунктах под Суджей, включая дворы жилых домов и лесополосы, рассказал боец группы командира «Аида» с позывным «Москва».

    По его словам, украинские вооруженные силы размещают технику и вооружение в жилых массивах населенных пунктов, захваченных под Суджей в Курской области, передает РИА «Новости».

     «Куда можно, туда они ее (технику и вооружение) суют», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали перегруппировку сил на границе с Курской областью, где ранее соблюдался режим тишины после серии обстрелов со стороны Украины.

    Коментарии (2)
    1 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    ВС России пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский войска в течение прошедших суток отразили две попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу России в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщило Минобороны.

    В результате ВСУ потеряли около 25 человек убитыми и ранеными, а также бронемашину и три авто, два украинских военнослужащих сдались в плен, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Северная» группировка в ходе наступательных действий поразила формирования девяти украинских бригад у Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьина и Плехова, а также отразила две контратаки ВСУ в направлении Плехова.

    Потери противника составили до 20 человек убитыми и ранеными, а также один автомобиль.

    Авиацией и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад у Богдановки, Гуева, Дарьина, Зеленого Шляха, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Мирного, Нового Пути, Орловки, Плехова, Правды, Русского Поречного, Толстого Луга, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного и Южного.

    Авиацией и ракетными войсками атакованы районы сосредоточения и резервы украинских войск в Сумской области в районах Беловод, Брусков, Будивильного, Глухова, Клевани, Кучеровки, Мирлогов, Ободов, Павловки, Речек, Студенка и Ястребщины.

    ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, пять единиц бронетехники, в том числе два танка и три бронемашины, пять артиллерийских орудий и семь автомобилей. Два солдата ВСУ сдались в плен.

    Всего в ходе боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19250 военнослужащих, 135 танков, 65 БМП, 98 БТР, 859 бронемашин, 569 автомобилей, 155 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

    Накануне экипажи вертолетов Ка-52М успешно ликвидировали личный состав и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области. Атака была проведена с использованием авиационных ракет по разведанным целям противника. После выполнения удара экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.

    Коментарии (0)
    2 октября 2024, 23:22 • Новости дня
    Украинские ракеты и БПЛА сбиты над Курской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Курской областью силами ПВО уничтожены украинские ракеты и беспилотники самолетного типа, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Смирнов сообщил в Telegram, что сбиты две ракеты и десять БПЛА.

    Напомним, ранее в среду над регионом уничтожили ракету и три беспилотных летательных аппарата.


    Коментарии (0)
    2 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Су-25 уничтожили опорник ВСУ в Курской области

    МО: Самолеты Су-25 уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ в Курском приграничье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиаракетный удар штурмовиков Су-25 ликвидировал опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничной зоне Курской области, после чего авиация успешно вернулась на базу.

    Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Удар был нанесен с использованием авиационных ракет по заранее разведанным целям в регионе. По информации, полученной от разведки, цели были успешно поражены.

    В Минобороны уточнили, что после успешной атаки экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки для предотвращения возможных атак и благополучно вернулись на аэродром вылета. Это является стандартной процедурой для обеспечения безопасности экипажей и самолетов после выполнения боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики Су-25 нанесли авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и объекты. Вслед за этим штурмовики Су-25 атаковали скопления живой силы и техники украинских боевиков в курском приграничье, успешно уничтожив все разведанные цели. Кроме того, как сообщалось, аналогичные удары были нанесены по скоплениям живой силы, бронетехники и автомобильной техники украинских военных в Курской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Главком ВСУ Сырский отдал первые приказы после потери Угледара
    Танкисты морской пехоты ТОФ сыграли ключевую роль в освобождении Угледара
    Новый премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией
    В Румынии напали на переводчицу из-за русской речи у посольства США
    Супруга бойца СВО попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ
    Задержанного за кражу кенгурят назвали психически нездоровым
    Стало известно о состоянии Василия Ливанова

    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же опустило Газпром на финансовое дно и когда компания сможет оправиться и снова стать прибыльной? Подробности

    Перейти в раздел

    В НАТО готовят для России неприемлемое предложение

    Судя по заявлениям западных политиков и публикациям в западных СМИ, в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон. Почему США и их союзники решили, что Россия на это пойдет? Какую интригу замыслили на Западе? Подробности

    Перейти в раздел

    В российской власти пришло время Героев

    Важным инструментом обновления российского госаппарата стала программа «Время героев». Ее участники – бойцы СВО, прошедшие подготовку с целью начать управленческую карьеру. Слушатели программы, например Артем Жога и Амыр Аргамаков, были назначены полпредом президента на Урале и сенатором от Республики Алтай. Что могут сделать ветераны спецоперации в российской власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый генсек НАТО привез Зеленскому бодрости и поддержки

    Украину посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. В ходе переговоров речь шла о поставках вооружений и перспективах вступления Украины в НАТО. На просьбы Зеленского разрешить наносить удары вглубь России Рютте заявил, что этот вопрос обсудят на следующей неделе главы стран – лидеров НАТО. Почему Рютте выбрал Украину для своей первой зарубежной поездки и что Киев мог получить от нового генсека? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      0 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      «Друзья мира» опасны для Зеленского

      Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

      4 комментария
    Перейти в раздел

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............