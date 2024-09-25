Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.35 комментариев
Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом
Лавров счел победу в конфликте на Украине единственным способом вести диалог с Западом
Россия должна победить в конфликте на Украине, Запад «другого языка не понимает», заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В интервью ТАСС, Лавров заявил, что России «нужна победа». «Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», – сказал министр.
Лавров отметил, что Россия сплотилась «перед лицом той войны», которую Запад инициировал и ведет «руками украинцев». Лавров также подчеркнул, что Запад должен вернуться к выполнению Устава ООН. Запад должен осознать, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна», заявил глава МИД.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах украинского лидера Владимира Зеленского о скором завершении конфликта, заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей.