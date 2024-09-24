Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.2 комментария
Песков: СВО закончится, когда Россия достигнет своих целей
Специальная военная операция закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о словах украинского президента Владимира Зеленского о скором завершении конфликта.
«Любая война – она так или иначе завершается миром», – цитирует Пескова ТАСС.
Для России достижение поставленных целей является безальтернативным. «Как только эти цели будут достигнуты, специальная военная операция будет завершена», – указал он.
Напомним, Зеленский выражал уверенность в том, что завершение конфликта в стране ближе, чем кажется.
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов счел план президента Украины апокалипсисом.