Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.0 комментариев
Зеленский: Украина находится на пороге мира
Зеленский заявил о приближении окончания конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что завершение конфликта в стране ближе, чем кажется.
В интервью каналу ABC News Зеленский заявил, что конец вооруженного конфликта на Украине ближе, чем это может показаться многим людям, передает ТАСС.
Он выразил мнение, что страна «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Несмотря на такую оптимистичную оценку, Зеленский продолжает акцентировать внимание на необходимости усиления украинской армии при поддержке западных партнеров.
Зеленский подчеркнул, что его план окончания конфликта не предполагает переговоров с Россией. Он охарактеризовал его как «мост к дипломатическому пути завершения войны», в котором «план победы» заключается в усилении Украины и ее армии.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским так называемый мирный план последнего, который, в свою очередь, включает пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада.