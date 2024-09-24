  • Новость часаЗеленский: Украина находится на пороге мира
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха
    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине
    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»
    Президент Чехии предсказал сохранение контроля России над новыми регионами
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
    Взрывы прогремели в Харькове и Сумах
    Зеленский заявил о скором завершении конфликта на Украине
    Венгрия высказалась за сотрудничество «от Лиссабона до Владивостока»
    Израиль нанес удары по югу Ливана
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    40 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Военные приготовления маленьких соседей требуют внимания

    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

    3 комментария
    24 сентября 2024, 08:18 • Новости дня

    Зеленский: Украина находится на пороге мира

    Зеленский заявил о приближении окончания конфликта на Украине

    Зеленский: Украина находится на пороге мира
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что завершение конфликта в стране ближе, чем кажется.

    В интервью каналу ABC News Зеленский заявил, что конец вооруженного конфликта на Украине ближе, чем это может показаться многим людям, передает ТАСС.

    Он выразил мнение, что страна «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Несмотря на такую оптимистичную оценку, Зеленский продолжает акцентировать внимание на необходимости усиления украинской армии при поддержке западных партнеров.

    Зеленский подчеркнул, что его план окончания конфликта не предполагает переговоров с Россией. Он охарактеризовал его как «мост к дипломатическому пути завершения войны», в котором «план победы» заключается в усилении Украины и ее армии.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским так называемый мирный план последнего, который, в свою очередь, включает пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада.

    24 сентября 2024, 04:25 • Новости дня
    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине

    Полянский назвал Британию «главным противником» урегулирования конфликта на Украине

    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британия играет ключевую роль в срыве мирных инициатив по Украине, она «главный противник мира», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Конечно, роль Великобритании там очень заметна. Сейчас она главный противник мира», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Полянский заявил, что Британия играет значительную роль в саботаже мирных инициатив по Украине. По его словам, именно Лондон стоит за множеством инициатив, которые подрывают все мирные усилия в регионе. В частности, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле.

    Полянский также подчеркнул, что позиция Лондона объясняется многовековой русофобией, культивировавшейся в стране и достигшей теперь своего апогея.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита Бориса Джонсона на Украину.

    Коментарии (23)
    23 сентября 2024, 20:28 • Новости дня
    Украинские СМИ назвали пятый пункт «плана Зеленского»

    СМИ: «План победы» Зеленского состоит из пяти пунктов

    Украинские СМИ назвали пятый пункт «плана Зеленского»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    «План победы» украинского лидера Владимира Зеленского включает в себя не четыре, а пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада, сообщили украинские СМИ.

    Телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов. «Документ журналисты не видели, логику плана им также не объясняли. План победы состоит из пяти пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта – на послевоенный период», – приводит СМИ слова источника в офисе Зеленского.

    По данным источника, в документе в том числе содержится передача Украине «современного вооружения» и продолжение атаки на Курскую область России.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

    В сентябре Зеленский заявил, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Коментарии (11)
    23 сентября 2024, 21:36 • Видео
    Кто заменит Шольца во главе Германии

    Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    Коментарии (2)
    24 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Военкор Коц сообщил о кадровых перестановках в подразделениях после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с проверкой, проведенной после гибели российских военных Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест»), за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц, кадровые изменения прошли почти во всех подразделениях 87-го отдельного мотострелкового полка, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц со ссылкой на «источник, знакомый с ходом проверки», сообщил в Telegram: «Собственно, вот ее результаты. Здесь не только выводы, но и кадровые последствия. А также штатные изменения в области комплектования подразделениями БПЛА».

    Сообщается, что военное ведомство совместно с представителями Департамента военной контрразведки ФСБ «завершили разбирательство по обстоятельствам гибели» «Гудвина» и «Эрнеста», а также «фактам, указанным в их видеообращении».

    В результате «за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц». Поручено усилить полк, в котором служили «Гудвин» и «Эрнест», «опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, хорошо знающими специфику работы с личным составом в условиях боевых действий».

    Так, новым начштаба – замкомандира полка стал «кадровый военнослужащий, окончивший Московский военный институт» в 2001 году, а офицер, которого он заменил на этой должности, понижен до командира стрелкового батальона. Новым замкомандира по военно-политической работе также стал «опытный офицер», он «уже приступил к исполнению своих обязанностей». Подчеркивается, что кадровые изменения охватили почти «все подразделения полка (батальоны, роты, взводы)».

    Напомним, глава Минобороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ разобраться в ситуации вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин». По данным источника, в день гибели, 12 сентября, военные выполняли задание по закреплению в районе населенного пункта Лесовка. Трагедия произошла вечером, когда группа военнослужащих перешла на ночлег в частном доме. Удар беспилотников ВСУ привел к гибели военнослужащих.

    Коментарии (14)
    23 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте

    В Херсонской области погибла жена главврача больницы города Алешки

    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте
    @ t.me/VGA_Alyoshki

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта против семьи главврача больницы Владимира Харлана в Алешках Херсонской области, погибла его жена, сам врач чудом выжил. По словам главы правительства региона, Харлана целенаправленно выслеживали украинские националисты.

    Как передает «РИА Новости», в Херсонской области был совершен теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что в результате нападения погибла супруга врача, а сам он остался жив.

    Алексеенко отметил, что главврача целенаправленно выслеживали, назвав произошедшее «чудовищным злодеянием». Он подчеркнул, что Харлан активно оказывает медицинскую помощь раненым в ходе обстрелов и выезжает во все населенные пункты, несмотря на опасности. Врач пользуется огромным авторитетом у населения.

    По словам Алексеенко, за терактом стоят украинские нацисты, которые, по его мнению, превзошли своих «учителей и кумиров – гитлеровских карателей Второй мировой». Он выразил возмущение трагедией и подчеркнул, что для описания произошедшего нет слов.

    «Слова поддержки доктору Харлану сейчас адресуют тысячи людей, которых он лечил, сотни раненых, которых спас. Держитесь, Владимир Иванович. Мы с вами», – написал Алексеенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска неоднократно наносили удары по гражданским объектам в Херсонской области, что приводило к жертвам среди мирного населения. Кроме того, в результате подобных обстрелов часто разрушались жилые дома и инфраструктура, усложняя жизнь местных жителей. В связи с этим российские власти усилили меры безопасности и эвакуацию жителей из прифронтовых районов.

    Коментарии (6)
    23 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Украины по Крымскому мосту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

    Эти обвинения являются несерьезными и представляют собой пример систематического злоупотребления международной системой правосудия в политических целях, заявил глава делегации России, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

    Кузьмин подчеркнул, что большинство претензий Украины, включая основные обвинения, касающиеся Крымского моста и различных суверенных прав, полностью выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву. Он отметил, что обвинения о якобы нарушении прав Украины в Керченском проливе также считаются беспочвенными и безнадежными.

    Россия, по словам Кузьмина, с уважением относится к морскому праву и Конвенции ООН. СССР принимал активное участие в переговорах по Конвенции и был одним из первых ее подписавших в 1982 году, а Россия как правопреемница СССР остается ее строгим приверженцем, указал он.

    В 2021 году Украина обвинила Россию в перекрытии 70% акватории Азовского моря.

    Коментарии (0)
    23 сентября 2024, 23:28 • Новости дня
    Президент Чехии предсказал сохранение контроля России над новыми регионами
    Президент Чехии предсказал сохранение контроля России над новыми регионами
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине, вероятно, завершится сохранением контроля России над новыми регионами на длительное время, заявил президент Чехии Петр Павел.

    «Наиболее вероятным исходом... будет сохранение... (контроля России над) частью территории Украины... временно», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на New York Times слова президента Чехии. По мнению политика, такое временное состояние может растянуться на многие годы.

    Павел считает, что Украина не сможет вернуть границы 1991 года, а Россия, в свою очередь, не получит официального признания новых регионов со стороны Украины. Павел также подчеркнул, что Киеву следует реалистично оценивать шансы на возвращение к прежним границам.

    Чешский президент высказал мнение, что на фоне требований стран-союзников ограничить помощь Украине, ей будет сложно достичь своей цели. Павел также назвал чепухой призывы к Украине просить о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел заявил, что представление главы киевского режима Владимира Зеленского о «справедливом» мире на Украине является иллюзией, которой не суждено стать реальностью.

    Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия не знакома с «мирным планом» Зеленского и считает, что Киеву свойственно показывать «стремление к миру» через военные действия, такие как вторжение ВСУ в Курскую область.

    Коментарии (4)
    23 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    Студентку ВШЭ оштрафовали на 40 тыс. рублей за плевок в военный плакат

    Суд Москвы оштрафовал студентку ВШЭ на 40 тыс. руб. за плевок в военный плакат

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы оштрафовал студентку Высшей школы экономики Александру Дорошенко на 40 тыс. рублей за публичное действие, направленное на дискредитацию Вооруженных сил России, после того как она плюнула на плакат о службе в ВС РФ.

    Тверской суд Москвы вынес административное наказание в отношении студентки первого курса Высшей школы экономики Александры Дорошенко.

    Как передает ТАСС, девушка была признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России после инцидента в баре, где она публично плюнула на плакат с информацией о наборе на службу по контракту в ВС РФ.

    В суде заявили, что Дорошенко привлекла внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации своими действиями, что послужило основанием для административного наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    На судебное заседание студентка явилась и признала фактические обстоятельства инцидента. Она пояснила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавала своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева в рамках дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Затем Роднянский обвинялся в распространении ложных сведений об использовании российских Вооруженных сил. Интересно, что Роднянский недавно выставил на продажу свой дом в элитном поселке Николино в Подмосковье за 800 млн рублей.

    Коментарии (29)
    23 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
    Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
    @ Chris Kleponis/CNP,Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение в способности кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине, несмотря на его заверения быстро урегулировать его в случае победы на выборах.

    Как заявил Зеленский в интервью журналу The New Yorker, многие лидеры были уверены в своем понимании ситуации, но при более детальном изучении осознавали сложность проблемы, передает ТАСС. «Я считаю, что Трамп не знает на самом деле, как остановить войну, даже если ему кажется, что он знает, как это сделать», – сказал украинский лидер.

    Ранее опрос, проведенный газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College, показал, что американцы считают Дональда Трампа более способным политиком в вопросе урегулирования конфликта на Украине, чем его соперницу Камалу Харрис.

    Коментарии (5)
    23 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    На границе Курской области отражены две попытки ВСУ прорваться к Новому Пути

    За последние сутки подразделения Северной группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили две попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении Нового Пути, сообщили в Минобороны.

    Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, бронемашина, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также подразделения группировки продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 17-й танковой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ около Любимовки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Малой Локни и Плехово.

    Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 17-й танковой, бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й и 41-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 17-й танковой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й, 110-й, 116-й и 129-й бригад теробороны поблизости от Белополья, Будивельного, Брусков, Глухова, Диброво, Журавки, Ободов, Павловки, Речек, Радьковки, Стукаловки, Сосновки, Сум и Угроедов.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три машины пехоты, две бронемашины, восемь арторудий, станция РЭБ и РЛС.

    Один военнослужащий ВСУ был взят в плен, отчитались в Минобороны.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 16 400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 бронемашин, 132 арторудия, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, в том числе десять инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (3)
    23 сентября 2024, 17:51 • Новости дня
    БПЛА «Иноходец» уничтожил танк ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области российские военные уничтожили украинский танк с помощью беспилотного ударного комплекса «Иноходец», подтвердив точное попадание и взрыв боевой машины в режиме реального времени.

    В Минобороны России сообщили, что военные группировки войск «Север» выявили движение танка вооруженных сил Украины в одном из приграничных районов Курской области, передает ТАСС. Обнаружение было осуществлено с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), что позволило определить точные координаты боевой машины.

    После подтверждения местоположения танка было принято решение о нанесении прицельного удара с использованием ударного БПЛА «Иноходец». В результате ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Кадры объективного контроля, подтверждающие точное попадание и последующий взрыв, были получены в режиме реального времени. Это доказывает успешность использования беспилотных технологий в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Каховском направлении. В частности, совместно с комплексом Zala они проводят круглосуточную разведку и обнаруживают замаскированные цели. Более того, в приграничном районе Курской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами танка ВСУ.

    Коментарии (0)
    23 сентября 2024, 10:30 • Новости дня
    Зеленский посетил завод боеприпасов в США и запросил больше снарядов для ВСУ

    Associated Press: Зеленский посетил завод боеприпасов в США и запросил больше снарядов для ВСУ

    Зеленский посетил завод боеприпасов в США и запросил больше снарядов для ВСУ
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время визита в США глава киевского режима Владимир Зеленский посетил завод в Пенсильвании, где производятся боеприпасы для ВСУ, и призвал увеличить поставки снарядов, пишет Associated Press со ссылкой на члена Палаты представителей США Мэтта Картрайта.

    Зеленский выразил благодарность за уже предоставленную помощь, но подчеркнул необходимость в дополнительных снарядах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    «Спасибо, и нам нужно больше», – приводит Картрайт слова украинского лидера.

    Отмечается, что во время визита Зеленского территория вокруг завода была оцеплена, в районе находилось множество правоохранителей.

    Одна из жительниц США, чьи родители переехали с Украины, рассказала изданию, что все больше ее знакомых выступают против выделения средств на помощь Киеву, считая, что они должны быть направлены на решение внутренних проблем страны.

    Напомним, главу киевского режима Владимира Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета. Он заявил, что сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланированы встречи в Вашингтоне.

    Коментарии (8)
    23 сентября 2024, 17:18 • Новости дня
    Украине поставили снаряды с разработанными во Вторую мировую детонаторами
    Украине поставили снаряды с разработанными во Вторую мировую детонаторами
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия сообщила о проблемах с поставленными боеприпасами, детонаторы которых были разработаны еще во Вторую мировую войну, в результате чего произошли преждевременные взрывы, нанеся урон военнослужащим и артиллерийским системам.

    Как сообщает газета Handelsblatt, боеприпасы с детонаторами, разработанными во время Второй мировой войны, были поставлены на Украину в рамках «чешской инициативы» и от США, передает РИА «Новости». Эти боеприпасы вызвали многочисленные преждевременные взрывы, которые нанесли ранения украинским военнослужащим и повредили артиллерийские установки.

    По данным доклада командования ВСУ, инциденты были связаны с использованием детонаторов M515 и M51A5. Из почти 35 тыс. поставленных артиллерийских снарядов уровень брака составил 0,05%, что привело к преждевременным взрывам пяти из каждых 10 тыс. выпущенных снарядов.

    Украинская сторона еще в августе уведомила Чехию о проблемах с боеприпасами. Чехия подтвердила наличие брака и сообщила о решении проблемы. Тем временем Россия считает, что поставки вооружений на Украину напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и мешают его урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН и ряда встреч в Вашингтоне, куда его отправили на борту военно-транспортного самолета. В рамках визита Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании, где находятся мощности по производству боеприпасов для ВСУ, и призвал увеличить поставки снарядов. При этом Зеленский выразил благодарность за уже предоставленную помощь, но подчеркнул необходимость в дополнительных поставках. Впрочем, несмотря на его призывы, некоторые граждане США выступают против дальнейшего выделения средств на помощь Украине, считая, что они должны быть направлены на внутренние нужды.

    Коментарии (13)
    23 сентября 2024, 12:24 • Новости дня
    Группировка «Центр» за сутки отразила девять контратак ВСУ
    Группировка «Центр» за сутки отразила девять контратак ВСУ

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Калиново, Горького, Михайловки и Розовки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка отразила девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, 2-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 440 военнослужащих, бронемашина, польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М101 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

    В итоге за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками аппаратами, ракетными войсками группировок войск ВС России были поражены скопления живой силы и техники противника в 135 районах, сообщил Конашенков.

    Средствами ПВО сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две французские управляемые авиабомбы Hammer, американский реактивный снаряд HIMARS и 35 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 124 беспилотника, 579 ЗРК, 18 338 танков и других бронемашин, 1458 машин РСЗО, 15 085 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 401 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (0)
    23 сентября 2024, 19:32 • Новости дня
    В Испании потребовали ограничить импорт украинского зерна
    В Испании потребовали ограничить импорт украинского зерна
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Испанские фермеры собрались у представительства Еврокомиссии в Мадриде, требуя введения антидемпинговых мер против украинских зерновых и справедливого ценообразования.

    Около тридцати испанских производителей зерновых и животноводов провели протестную акцию у здания Европейской комиссии в Мадриде, требуя введения антидемпинговых мер против импорта зерна с Украины, сообщает «РИА «Новости»». Представители организации Union de Uniones заявили, что резкий рост импорта украинского зерна отрицательно сказывается на ценах на испанское зерно, которые с мая 2022 года упали на 45%.

    Координатор Union de Uniones Луис Кортес передал письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором изложил причины необходимости защиты европейских производителей. По данным Union de Uniones, объем ввоза украинских зерновых достиг почти 8,4 млн тонн в 2023 году и 6,5 млн тонн в первой половине 2024 года, что, по их мнению, является причиной падения цен на местное зерно.

    Фермеры также призвали к новой акции протеста, которая пройдет в среду, 25 сентября, в порту Сантандера. Они намерены вновь потребовать решения проблемы растущего импорта украинских зерновых, одним из основных получателей которых является Испания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия приняла решение сохранить запрет на поставки украинского зерна, чтобы защитить своих фермеров. На фоне этого глава Минсельхоза Украины Николай Сольский заявил, что ограничение импорта украинского зерна в Евросоюз может усугубить конфликт. Кроме того, на фоне сохраняющегося запрета Польша решила продлить эмбарго на импорт зерна с Украины до конца года.

    Коментарии (0)
    24 сентября 2024, 07:17 • Новости дня
    Госдума отвергла претензии Украины на Керченский пролив

    Депутат Белик отверг претензии Киева на Керченский пролив

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал судебное разбирательство в Гааге по претензиям Украины на Керченский пролив бессмысленным канцелярским надувательством.

    Как передает РИА Новости, Белик заявил, что претензии Украины на Керченский пролив не имеют никаких оснований и являются, по его словам, канцелярским надувательством. Он также отметил, что судебное разбирательство в Гааге по этому вопросу не имеет перспектив.

    Белик добавил, что Азовское море является внутренним морем России, а Керченский пролив и черноморское побережье Крыма находятся под суверенитетом России и не подпадают под международное право.

    Международный арбитражный суд в Гааге начал слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 году против России, касающегося прав прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

    Геннадий Кузьмин, глава российской делегации и посол по особым поручениям, подчеркнул, что Россия настаивает на отклонении всех претензий Украины. По мнению Кузьмина, позиция Киева не подкреплена никакими юридическими нормами или фактами.

    Напомним, Украина потеряла выход к Азовскому морю после перехода юга Запорожской и части Херсонской областей к России.

    В декабре 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о признании Азовского моря внутренним морем России.

    Позже премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче части акватории Азовского моря войсковой части в Керчи для обеспечения обороны России.

    Коментарии (0)
    Главное
    Составлен поименный список удерживаемых ВСУ жителей Курской области
    ВСУ построили укрепрайон на высотах под Кременной
    Госдума отвергла претензии Украины на Керченский пролив
    В Сейме Латвии предложили «запретить» русскоязычным платить налоги
    Аргентина выдала ордер на арест Мадуро
    Британия призналась в убийстве мирных афганцев
    Обезвредивший школьника в Балаганске физрук использовал армейский опыт

    Приведет ли шторм на рынке нового жилья к падению цен

    В два раза рухнули продажи новостроек в Москве в августе, причем еще до последнего повышения ключевой ставки Центробанком. На треть упали и продажи на вторичном рынке. Чем объясняется такой провал продаж и поможет ли он снизить цены на жилье? Подробности

    Перейти в раздел

    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

    Перейти в раздел

    Отражать атаки украинских БПЛА помогает наследие СССР

    Почти каждый день (а точнее, ночь) ПВО ВС РФ отражает атаки украинских БПЛА на мирные российские города. Главной целью ВСУ традиционно является столица нашей страны и московский регион в целом. Как устроена система ПВО Москвы, сколько в ней зенитно-ракетных комплексов и что такое система эшелонированной обороны? Подробности

    Перейти в раздел

    Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха

    Ровно год назад произошло событие, которого человечество не видело долгое время: этническая группа целиком исчезла с традиционной территории своего пребывания. Речь идет о массовом исходе армян из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики после поражения в войне с Азербайджаном. Как это произошло и какое значение это имеет сегодня для Армении и Южного Кавказа в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............