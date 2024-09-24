Зеленский: Украина находится на пороге мира

Зеленский заявил о приближении окончания конфликта на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

В интервью каналу ABC News Зеленский заявил, что конец вооруженного конфликта на Украине ближе, чем это может показаться многим людям, передает ТАСС.

Он выразил мнение, что страна «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Несмотря на такую оптимистичную оценку, Зеленский продолжает акцентировать внимание на необходимости усиления украинской армии при поддержке западных партнеров.

Зеленский подчеркнул, что его план окончания конфликта не предполагает переговоров с Россией. Он охарактеризовал его как «мост к дипломатическому пути завершения войны», в котором «план победы» заключается в усилении Украины и ее армии.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским так называемый мирный план последнего, который, в свою очередь, включает пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада.