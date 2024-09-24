Обсуждение Байденом и Зеленским «мирного плана» Киева запланировано на четверг

Tекст: Константин Сергеев

«Президент и вице-президент Камала Харрис дали понять, что их обязательство стоять на стороне Украины до тех пор, пока она не одержит победу в войне, непоколебимо. И я ожидаю, что вы услышите больше об этом в четверг. Считаю, что именно на этом будет сосредоточено наше дальнейшее взаимодействие, наша дальнейшая поддержка Украины и их мышление в отношении мирного плана», – приводит ТАСС слова Жан-Пьер.



По словам Жан-Пьер, Байден готов предоставить «украинским военным технику, необходимую для укрепления их позиций». В то же время, у Белого дома отсутствует полная информация по «плану Зеленского» и Байден с нетерпением ждет его обсуждения.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Зеленский с Байденом собираются обсудить перспективы совместных планов. Зеленский прилетел в США, одной из заявленных целей его визита стало обсуждение применения дальнобойных видов оружия против России.