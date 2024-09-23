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    23 сентября 2024, 20:40 • В мире

    США отказываются участвовать в смертельной игре Зеленского

    США отказываются участвовать в смертельной игре Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Глава киевского режима Владимир Зеленский прилетел в США, одной из главных целей его визита стали попытки изменить позицию американского руководства по поводу применения дальнобойных видов оружия против России. Что именно пытаются сделать для этого и сам Зеленский, и его единомышленники в этом вопросе – и почему Белый дом не верит в его заверения?

    Администрация президента США Джозефа Байдена подвергается серьезному дипломатическому давлению. Киевский режим продолжает требовать от Вашингтона дать разрешение на удары дальнобойных ракет по объектам, находящимся в глубоком тылу территории России, – на глубину в несколько сотен километров.

    Причем речь не только о расстоянии. «Украинские сторонники концентрировались на термине «дальнобойное оружие» – термине, который имел не столько военное, сколько эмоциональное содержание для продавливания Вашингтона на предмет доставки других типов вооружений», – пишет The New York Times.

    Владимир Зеленский публично возлагает на США ответственность за военные неудачи киевского режима и требует от Вашингтона новых видов оружия. «Этот террор можно остановить. Но чтобы остановить его, нужно преодолеть страх принимать сильные, объективно необходимые решения», – заявил он во время идущего сейчас визита в Соединенные Штаты.

    К давлению на руководство США подключились и европейцы. «Каждая страна, подвергшаяся нападению, имеет право на самооборону. И это право не заканчивается на границе вашей собственной страны», – уверяет глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. «Мы считаем, что украинцы должны сами решать, как его использовать», – вторит ему начальник чешского Генштаба Карел Ржегка.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично приезжал к Байдену и просил дать разрешение на удары если уж не американскими ракетами, то хотя бы британскими Storm Shadow. По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, «сейчас критический момент для демонстрации храбрости, мужества, терпения и стойкости со стороны союзников, которые поддерживают Украину».

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение использовать Киеву свои ракеты каждый союзник все-таки должен принимать самостоятельно – тем самым фактически предлагая США просто дистанцироваться от вопроса и не мешать той же Британии. «У нас полномасштабная война в Европе, начатая Москвой. В этой войне нет вариантов без рисков. Но я продолжаю считать, что самым большим риском для нас станет победа президента Путина на Украине», – объяснил он свою позицию.

    Европарламент принял целую резолюцию, призывающую «немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует возможностям Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает Украину уязвимой».

    Европейских адвокатов понять можно. В случае победы Дональда Трампа (и, возможно, даже победы Харрис) США намерены перекладывать на Европу основную тяжесть поддержки и финансирования киевского режима. Проще говоря, распутываться с конфликтом для того, чтобы заниматься Китаем, внутренними проблемами или же искать какой-то компромисс с Москвой.

    А Европа в нынешнем ее состоянии эту тяжесть может просто не вынести. Поэтому еврочиновникам необходимо ровно обратное – максимально глубоко втянуть США в конфликт.

    Однако США втягиваться в такой степени не хотят. Ведь Москва прямым текстом предупреждает: разрешение и последующие удары киевским режимом западными ракетами она будет рассматривать как прямое вступление Запада в войну против России. И отвечать будет всеми возможными методами. «То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия», – заявляет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Поэтому сейчас администрация Байдена хочет, чтобы киевский режим ответил на два ключевых вопроса: против каких именно целей Зеленский будет использовать это оружие и как это использование вписывается в общую стратегию войны? Это не просто вопросы, а вопросы, на которых у киевского режима фактически нет правильных для разрешения на удары ответов.

    На первый вопрос формально Зеленский уже ответил. В ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном тому якобы передали папку с указанием объектов на российской территории, по которым Украина хотела бы нанести удары. Однако американцев, судя по продолжающимся сомнениям, эта папочка не устроила.

    Вероятно, потому, что они понимают: реальные и написанные цели могут отличаться. У киевского режима есть наглость, желание и достаточное количество симпатизантов среди американских ястребов для того, чтобы бить по «несогласованным» российским объектам. Тем самым делая США очевидно для всего мира сопричастными к ударам, например, по больницам, школам, жилым кварталам крупных российских городов.

    Что же касается стратегии победы, то опять же уверения Зеленского выглядят для Вашингтона неубедительными. Глава киевского режима утверждал, что удары смогут «мотивировать Россию искать мир». Однако у Штатов перед глазами Белгород, Курск, «Крокус» – теракты киевского режима, которые лишь сплотили российское общество.

    Глава киевского режима в ходе своего визита в США намерен встретиться с Джо Байденом – по его словам, у него уже был опыт переубеждения американского президента. Кроме того, Зеленский намерен встретиться с обоими кандидатами в президенты – Дональдом Трампом и Камалой Харрис, а также с Конгрессом.

    В портфеле Зеленский везет различные «компромиссные» предложения по оформлению ударов. Например, вариант с переклейкой этикеток.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров уже заявил, что Украина разработала собственные дальнобойные ракеты, для производства которых ей теперь нужны от Запада лишь деньги. «Они уже нам дали устное согласие, что будут финансировать это, и в ближайшее время получим финальный письменный ответ», – пояснил чиновник.

    По сути, конечно же, речь идет о наклеивании надписей «сделано на Украине» на западные ракеты. После чего оружие номинально становится «украинским» и Запад может сказать, что не имеет к нему отношения. 

    Однако эта псевдолокализация производства не снимает важнейший аспект, обозначенный российским руководством: наведение ракет будет все равно осуществляться при помощи западных спутников, средств связи и технических специалистов.

    Просто потому, что они так устроены, и любому дальнобойному оружию нужно не менее дальнобойное целеуказание. Им Украина не располагает. А значит, даже в этом случае всем будет очевидно участие Запада в авантюре подобного рода.

    По всем этим причинам руководители Штатов как говорили, так и продолжают говорить о том, что дальнобойные удары не станут спасением для киевского режима. Они даже не смогут существенно осложнить работу российских ВКС – по данным американской разведки, 90% самолетов, которые наносят ракетно-бомбовые удары по Украине, взлетают с аэродромов, расположенных вне радиуса действия американских ракет.

    А если эти удары не станут тем самым «оружием победы Украины», то какой для США смысл идти на риск? Тем более столь явный и значительный, фактически смертельный – риск третьей мировой войны.

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