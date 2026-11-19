Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Япония решила сократить расходы на вооружения из-за нехватки бюджета
Киодо: Минобороны Японии крупно сократит расходы на вооружения с 2027 года
Министерство обороны Японии уведомило ведущие компании военно-промышленного комплекса о крупном сокращении расходов на производство вооружений со следующего финансового года.
Военное ведомство попросило бизнес пересмотреть производственные планы из-за уменьшения ассигнований с апреля 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
В некоторых случаях сокращение составит от 50% до 70%. Это вызвало недовольство в компаниях и резкое падение курсов их акций, однако уже заключенные контракты затронуты не будут.
Правительство намерено потратить на военные нужды в ближайшие пять лет 187,9–225,5 млрд долларов вместо планировавшихся 300,7 млрд долларов. Причиной стала нехватка бюджетных средств на фоне планов властей уменьшить потребительский налог при покупке продовольствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Япония приступила к пересмотру правил экспорта оборонной техники для исключения упоминания о соблюдении трех неядерных принципов.
Ранее военное строительство Японии замедлилось из-за длительных задержек в поставках американского оружия.
Правительство Японии решило официально сократить штатную численность вооруженных сил из-за хронического некомплекта личного состава.