Военное строительство Японии замедлилось из-за задержек поставок ракет из США

SCMP: Планы Японии по усилению армии сорвались из-за задержек поставок из США

Tекст: Дарья Григоренко

Аналитики предупреждают, что планы Японии по наращиванию военной мощи столкнулись с проблемами, которые невозможно решить только финансовыми вливаниями. Задержки в поставках американского оружия и нехватка деталей на внутреннем рынке подрывают боеготовность страны, пишет South China Morning Post.

Эти трудности ставят под сомнение способность Токио достичь амбициозных целей по расширению вооруженных сил на фоне подготовки правительства к пересмотру приоритетов в сфере обороны и безопасности. В частности, задержки с поставками крылатых ракет Tomahawk и низкая готовность патрульного флота мешают реализации целей по сдерживанию в условиях роста региональных угроз.

Обозреватели отмечают, что подобные неудачи подчеркивают необходимость развития собственной оборонной промышленности Японии для снижения зависимости от поставщиков из США. При этом постоянные проблемы с обслуживанием и поставками комплектующих для самолетов японского производства показывают, что стремление к большей самостоятельности также сопряжено с рядом вызовов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ВМС Японии провели испытания крылатых ракет «Томагавк» с эсминца.

В мае стало известно о риске задержки передачи Токио партии из 400 американских ракет Tomahawk на два года из-за дефицита вооружений у Вашингтона.

В апреле правящая Либерально-демократическая партия Японии начала разработку системы подключения гражданской промышленности к производству боевых ракет.