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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 22:37 • Новости дня

    Песков: Время двусторонней встречи Путина и Трампа не определено

    Песков: Время двусторонней встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС не определено

    Tекст: Вера Басилая

    Точного времени двусторонней встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «По точному времени пока определенности нет, есть вариант, который мы бы предпочитали, чтобы это была согласованная встреча, отдельно, спокойно поговорить час, а то и больше», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он отметил, что возможен вариант встречи на полях саммита, однако согласование зависит от графиков лидеров. «И то и другое возможно. Посмотрим, как получится», – добавил пресс-секретарь.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о проведении трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в государственной резиденции лидера Китая. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила историческое значение встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Трамп отправился в азиатское турне для участия в трехсторонних переговорах с Путиным и Си Цзиньпином.

    16 ноября 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин назвал неоколониальные амбиции Запада препятствием для справедливого мира

    Путин: Неоколониальные амбиции Запада мешают справедливой мировой системе

    Путин назвал неоколониальные амбиции Запада препятствием для справедливого мира
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Неоколониальные амбиции западных государств остаются серьезным препятствием для построения справедливой международной системы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Все больше стран выступает за построение справедливой, демократической системы международных отношений, основывающейся на принципах многополярности и подлинного равноправия. Серьезным препятствием для достижения этой цели остаются неоколониальные амбиции ряда западных государств», – говорится в его обращении к участникам Генассамблеи движения «За свободу наций», опубликованном на сайте Кремля.

    По словам Путина, бывшие метрополии пытаются сохранить контроль над экономиками стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также вмешиваться в их внутренние дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о неприятии Россией любых проявлений неоколониализма.

    В начале месяца президент России Владимир Путин заявил о сложном процессе формирования более справедливого многополярного мира.

    В прошлом месяце глава государства напомнил слова первого президента Буркина-Фасо Тома Санкары о западной долговой кабале как форме неоколониализма.


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    16 ноября 2026, 14:45 • Новости дня
    Минтранс сообщил о переходе свыше 130 торговых судов под российский флаг

    Минтранс: Более 130 торговых судов перешли под флаг России

    Минтранс сообщил о переходе свыше 130 торговых судов под российский флаг
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Свыше 130 торговых судов перешли под флаг России после поручения президента о повышении привлекательности российской юрисдикции, сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    «Владимир Владимирович, вы ставили задачу на Петербургском экономическом форуме повысить привлекательность российского флага. Эта работа начата, уже более 130 судов перешли под российский флаг», – цитирует Ядрова РИА «Новости».

    По его словам, благодаря этому общий дедвейт российского флота достиг 38 млн тонн, превысив показатели СССР. Министр добавил, что Россия поднялась в мировом рейтинге по дедвейту с 24-го на 14-е место.

    Ядров подчеркнул, что для достижения этих результатов была проделана большая работа по изменению нормативно-правовой базы. В частности, в 2027 году ожидается принятие закона о морских администрациях, который дополнительно упростит регистрацию и эксплуатацию судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Андрей Никитин заявлял о переходе около сотни крупнотоннажных торговых судов под флаг России после Петербургского международного экономического форума.

    Летом Министерство транспорта предложило сделать более гибкой систему эксплуатации судов под российским флагом в рамках нового законопроекта о создании в стране единой морской администрации.

    В июне Никитин сообщал о планах правительства создать максимально привлекательные условия для судов с отечественными грузами.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 10:04 • Новости дня
    Трамп исключил тему Украины из повестки встречи с Путиным и Си Цзиньпином

    Reuters: Трамп вылетел на саммит АТЭС для переговоров с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп исключил тему Украины из повестки встречи с Путиным и Си Цзиньпином
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп поехал в азиатское турне для участия в трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

    Американский лидер посетит Манилу для встреч с руководителями стран Юго-Восточной Азии, после чего отправится в Шэньчжэнь на форум АТЭС, пишет Reuters.

    На фоне поражения Республиканской партии на промежуточных выборах и скандала вокруг компании Nvidia ожидается, что политик может пойти на радикальные шаги. «Не имея причин беспокоиться о реакции рынка или электоральных последствиях, Трамп может быть более склонен к рассмотрению разрушительных мер», – заявила старший советник Института Тони Блэра Руби Осман.

    Вашингтон уже призвал Пекин выполнить обязательства по торговому перемирию, заключенному год назад. Китайские аналитики опасаются ужесточения позиции США из-за ситуации с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, которого подозревают в связи с предполагаемой китайской шпионкой и передаче микрочипов клиентам в КНР.

    При этом американский чиновник на условиях анонимности сообщил, глава государства вряд ли поднимет тему шпионажа или конфликт на Украине. Главной целью переговоров станет попытка заключить соглашения о денуклеаризации и договориться о новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном для укрепления собственного политического наследия. Пекин, в свою очередь, попытается убедить Вашингтон отказаться от поставок вооружений Тайваню на 14 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал востребованными такие трехсторонние переговоры. Администрация США допустила проведение дискуссии лидеров на полях саммита АТЭС.

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    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    16 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР

    Ушаков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в резиденции лидера КНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции лидера Китая после саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Путин, Си Цзиньпин и Трамп в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции китайского лидера, приуроченную к завершению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, Путин примет участие в саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября, а по завершении форума в четверг у российского лидера запланировано несколько ключевых мероприятий, главным из которых станет трехсторонний саммит Россия–Китай–США. «Это мероприятие запланировано на 14:30 – трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это будет встреча в государственной резиденции Си Цзиньпина», – сказал помощник президента.

    Он добавил, что на полях саммита продолжается проработка отдельной двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября, при этом стороны согласовывают конкретное время, место и формат переговоров, а также не исключают дополнительных коротких контактов лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин оценила грядущую встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне как обладающую историческим и новаторским значением.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров в Шэньчжэне с акцентом на ограничение использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил продолжение работы по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на предстоящем саммите АТЭС.

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    16 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си обсудят Украину и Корейский полуостров на полях саммита АТЭС
    Ушаков: Путин и Си обсудят Украину и Корейский полуостров на полях саммита АТЭС
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Российский лидер примет участие в саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября. В среду он выступит на деловом саммите, после чего состоятся переговоры с Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Здесь начинается очень важная двусторонняя часть этого саммита, саммита АТЭС. Начинаются российско-китайские переговоры с участием, естественно, Путина, Си Цзиньпина и соответствующих делегаций двух стран», – сказал Ушаков.

    Помощник президента добавил, что после встречи в расширенном составе лидеры перейдут на рабочий завтрак в узком составе. Стороны планируют обсудить стратегическое взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также ситуацию вокруг Украины и Корейского полуострова.

    Ушаков подчеркнул, что встреча в Шэньчжэне станет уже пятым контактом лидеров государств с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Администрация США подтвердила проведение встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров.

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    16 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Ушаков: Голикова и Силуанов войдут в делегацию России на переговорах в Китае

    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал состав российской делегации, которая примет участие в переговорах главы государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости». «В начале переговоры в расширенном составе. У нас будет весьма представительная делегация, как обычно», – заявил Ушаков.

    В состав делегации войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

    Также в переговорах примут участие министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.

    Администрацию президента представят заместитель руководителя Максим Орешкин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров 19 ноября.

    Администрация США допустила возможность проведения встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

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    16 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    Белый дом: Трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября

    Белый дом подтвердил дату встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Andrei Bok/File Photo/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Трехсторонний саммит пройдет в гостиничном комплексе Kylin Villa. Переговоры начнутся в 14:30 по местному времени (09:30 мск), об этом свидетельствует график президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Другие подробности предстоящей встречи администрация США не привела.

    Ранее МИД Китая также подтвердил проведение встречи лидеров трех стран 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД КНР подтвердил трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, Китая и США в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи 19 ноября.

    В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал эту встречу логичной и востребованной.

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    16 ноября 2026, 19:44 • Новости дня
    Эксперт: Путин отводит транспорту стратегическую роль в развитии страны

    Политолог Шаповалов: Путин формирует транспортный каркас России на десятилетия вперед

    Эксперт: Путин отводит транспорту стратегическую роль в развитии страны
    @ Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин формирует транспортный каркас России, который станет фундаментом экономического развития страны на десятилетия вперед. Особое внимание президента к этой сфере закономерно обусловлено масштабами российской территории и вопросом связности регионов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В понедельник глава государства провел встречу с министром транспорта Дмитрием Ядровым.

    «Россия – самая большая страна в мире, над территорией которой никогда не заходит Солнце. В таких условиях транспортная сфера приобретает для государства особое, в чем-то даже философское значение. Это не просто средство сообщения между регионами, а метафора единства страны и своеобразный памятник упорству нашего народа, который шаг за шагом расширял границы Отчизны», – сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    По его словам, Владимир Путин отводит транспорту стратегическую роль в развитии России и считает эту сферу одной из приоритетных. «Глава государства продолжает «наращивать» логистический каркас страны, что создает задел для будущего роста экономики и повышения благосостояния регионов», – отмечает собеседник.

    «Причем речь идет о комплексном развитии транспорта. Строятся новые скоростные автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие между собой даже самые отдаленные территории. На этом фоне особенно важно отметить так называемое «Единое Азовское кольцо» – сеть дорог, интегрирующих новые регионы в единое логистическое пространство России», – напоминает он, добавляя, что работы над этим масштабным проектом продолжаются даже в условиях регулярных ударов противника.

    «Кроме того, с момента начала СВО отечественная гражданская авиация фактически пережила второе рождение. Принятые Путиным решения о приоритетной поддержке отечественного авиастроения уже дали заметные результаты. Россия сумела показать всем недоброжелателям, что наша страна может самостоятельно создавать лайнеры мирового уровня», – подчеркивает эксперт.

    Значительные результаты демонстрирует и судостроительная отрасль. Знаменательным событием, в частности, стал «обгон» Россией показателей тоннажа коммерческих судов Советского Союза. «То есть речь идет о по-настоящему выдающихся темпах развития, которые наглядно показывают: Москва готова претендовать на глобальное логистическое лидерство», – уточняет собеседник.

    По мнению Шаповалова, все эти преобразования становятся частью более масштабного исторического процесса – формирования новой транспортной инфраструктуры страны. Однако на этом пути Россия будет опираться преимущественно на собственные силы. «Глава государства понимает, что в столь критической сфере фундаментом развития могут служить лишь отточенные отечественные решения. Именно эта установка и позволила российскому транспорту добиться новых высот», – заключил Шаповалов.

    В понедельник Владимир Путин в преддверии Дня работника транспорта встретился с главой Минтранса Дмитрием Ядровым. Кроме того, президент поздравил всех граждан, для кого этот праздник является профильным. Сегодня в транспортной сфере задействовано почти 5 млн человек, чей труд обеспечивает связанность России.

    В ходе встречи Ядров поделился успехами транспортной отрасли. По его словам, за последние девять месяцев в стране перевезли 11 млрд 474 млн пассажиров. Грузовые перевозки при этом остаются «на стабильном уровне»: за тот же период удалось транспортировать 5 млрд 700 млн тонн грузов.

    Значительная доля пассажирских и грузовых перевозок приходится на железную дорогу. Так, за девять месяцев поездами воспользовались 986 млн пассажиров. Объем грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,2%, достигнув 339 млн тонн. Параллельно обновляется подвижной состав РЖД: закуплены 299 новых локомотивов и 455 вагонов.

    Развивается и авиационное сообщение. Россия поддерживает авиасообщение с 39 государствами, а отечественный авиапарк насчитывает 1075 воздушных судов. Приоритетным направлением остается развитие собственного авиастроения. «В прошлом году завершили сертификацию самолета Ту-214, в этом году – самолета Ил-114–300 и двигателя ПД-8. Ждем от авиационной промышленности в следующем году доказательные документы для сертификации самолётов «Суперджет» и МС-21», – пояснил Ядров.

    Важную роль играет и водный транспорт, на который приходится более 70% всех внешнеторговых грузов. «Мы приросли по мощности в этом году на 13 млн тонн, и растет непосредственно перевалка грузов на 4,1%, что составляет 662 млн», – сообщил министр. Кроме того, повышается привлекательность российского флага: под него перешли уже более 130 судов.

    В дальнейшем развитие отрасли продолжится в рамках масштабных инфраструктурных проектов. «У нас сформирована программа развития транспортного комплекса, определен бюджет транспортной системы. Это 5,6 трлн рублей», – рассказал Ядров о планах на ближайшую трехлетку. По его словам, выделенные средства позволят реализовать все начинающиеся мегапроекты.

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    16 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Ушаков: Решение об участии Путина в саммите G20 примут после встреч на АТЭС
    Ушаков: Решение об участии Путина в саммите G20 примут после встреч на АТЭС
    @ Kremlin Pooll/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами будет зависеть от результатов встреч на саммите АТЭС в Китае, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Что касается участия, то я бы вам предложил проследить за ходом этого нашего визита в Китай... Опять-таки трехсторонние встречи будут, и двусторонние встречи: и с китайским лидером, и с американским. И после этого, очевидно, мы еще раз посмотрим на ситуацию, взвесим все за и против, и наш президент примет решение», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Помощник президента также подтвердил, что Москва получила приглашение на саммит в Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал принятие решения о поездке президента Владимира Путина на саммит G20 после завершения саммита АТЭС.

    В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии окончательного решения Кремля о личном участии российского лидера в предстоящем саммите.

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    16 ноября 2026, 18:40 • Новости дня
    Ушаков: Никто не согласовывал с Россией вопрос о расширении формата переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что с Москвой не согласовывали расширение трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, а вопрос о подключении Европы возможен лишь после получения от нее четких предложений.

    Ушаков заявил, что с Россией никто не согласовывал расширение формата трехсторонних переговоров, передает РИА «Новости». «Сейчас идет речь о проведении очередного раунда в трехстороннем формате, эти переговоры возобновились в Абу-Даби, условлено их продолжить. Дата пока не согласована, и о расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовывалось», – сказал помощник президента.

    Комментируя возможное участие европейских стран в этих контактах, Ушаков уточнил, что вопрос об их подключении встанет лишь после получения от Европы ясной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва ждет «четкий сигнал» о том, чего европейские государства хотят и какие конструктивные и содержательные предложения готовы внести для успеха урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о неготовности Евросоюза сформировать переговорную команду с ясным мандатом и о положении европейцев за «детским столиком» на консультациях в Абу-Даби.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби обсуждения выхода действующих членов НАТО из альянса.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков оценил трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины в Абу-Даби как полезные и содержательные.

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    16 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ публиковать детали переговоров с Уиткоффом и Кушнером

    Песков: Россия в интересах мирного процесса не раскрывает детали переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не намерена предавать огласке подробности диалога с американскими эмиссарами в интересах урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались у Пескова, затрагивался ли на встрече Владимира Путина со спецпосланниками президента США вопрос членства Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, передает РИА «Новости».

    «Мы по-прежнему придерживаемся позиции о нецелесообразности раскрытия деталей тех обсуждений, которые проходят между нами и американцами в интересах, собственно, мирного процесса как такового», – ответил Песков.

    Переговоры российского лидера со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошли в Кремле в четверг. Помощник президента Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор содержательным, конструктивным, откровенным и полезным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Москвы информации о результатах переговоров американских спецпосланников с руководством Украины.

    Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с президентом России Владимиром Путиным и украинским руководством.

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    16 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Путин заявил о неприятии Россией санкционного давления

    Путин заявил о неприятии Россией любых проявлений неоколониализма

    Tекст: Вера Басилая

    Россия категорически не приемлет любые формы неоколониализма, включая силовое и санкционное давление, заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам генеральной ассамблеи движения «За свободу наций!».

    «Россия категорически не приемлет и осуждает любые формы и проявления неоколониализма, включая силовое и санкционное давление, всемерно поддерживает стремление стран мирового большинства к упрочению суверенитета и независимости. Международное взаимодействие должно осуществляться исключительно на основе общепризнанных правовых норм, уважения законных интересов друг друга и взаимной выгоды», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин также выразил уверенность, что работа участников ассамблеи послужит утверждению ценностей справедливости, равноправия и добрососедства в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил о сложном процессе формирования более справедливого многополярного мира.

    В октябре Путин назвал тарифные войны и нелегитимные санкции инструментами неоколониализма. В сентябре Путин отметил сопротивление ряда государств изменению глобального баланса сил.

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    16 ноября 2026, 11:36 • Новости дня
    МИД Китая анонсировал обсуждение мира лидерами России, США и КНР на АТЭС

    МИД КНР: Лидеры РФ, США и Китая договорились обсудить мир на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры России, Китая и США планируют провести углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира и стратегической стабильности на предстоящем саммите АТЭС, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Стороны проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира во всем мире и обеспечения стратегической стабильности в отношениях между крупными державами», – цитирует Мао Нин РИА «Новости».

    До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва, Пекин и Вашингтон продолжают активную работу по организации трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС. Ожидается, что международный форум пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 18 по 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо предложил России, США и Китаю шаги для снижения ядерной угрозы на предстоящем саммите АТЭС.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонней встречи лидеров государств.

    Администрация США допустила проведение переговоров глав стран на полях саммита в Шэньчжэне.

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    16 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин поздравил Ядрова с назначением на пост главы Минтранса

    Путин поздравил Ядрова с назначением на должность министра транспорта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил Дмитрия Ядрова с назначением на пост министра транспорта и выразил уверенность в его успешной работе.

    «Вас поздравляю с назначением на высокую должность министра транспорта России. И вам тоже всего самого доброго. Надеюсь на ваш профессионализм и деловые качества. Уверен, что все у вас получится», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства назначил Ядрова министром транспорта 22 октября по предложению премьер-министра Михаила Мишустина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина с новым главой Министерства транспорта Дмитрием Ядровым.

    В прошлом месяце вице-премьер Андрей Никитин официально представил сотрудникам Минтранса Дмитрия Ядрова.

    До этого Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта.

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