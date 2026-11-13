  • Новость часаСК возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля на юге Москвы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин, Си Цзиньпин и Трамп отнимут у ИИ ядерную бомбу
    Путин: Ввод иностранных войск на Украину приведет к новой войне
    Гастроэксперт: Русскую кухню пора спасать
    Лунной АЭС России предсказали переворот в освоении космоса
    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы
    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе
    Евросоюз разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией
    США потребовали от Японии утроить расходы на американские базы
    Европейцы массово поддержали создание армии ЕС
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    8 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

    2 комментария
    13 ноября 2026, 10:39 • Новости дня

    В Японии назвали контроль Южно-Китайского моря целью КНР для атаки на Тайвань

    Kyodo News: Китай стремится к контролю Южно-Китайского моря для блокады Тайваня

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китай усиливает контроль над Южно-Китайским морем для сдерживания возможного вмешательства США в случае военной операции на Тайване, сообщил исследовательский институт при министерстве обороны Японии.

    Пекин наращивает военно-морской потенциал для проецирования военной мощи вдали от своей материковой части, пишет Kyodo News со ссылкой на доклад Национального института оборонных исследований Японии. Утверждается, что Южно-Китайское море стало плацдармом для противодействия американской армии на фоне стратегического соперничества КНР и США.

    По данным аналитиков, китайские военные планируют обезопасить морские пути за пределами первой островной цепи, которая тянется от южных островов Японии через Тайвань до Филиппин. Блокировка пролива Баши и достижение превосходства в воздухе и на море к югу от Тайваня даст Китаю преимущество при продвижении к острову.

    В докладе отмечается, что Пекин расширяет влияние в Южно-Китайском море с помощью береговой охраны и морской милиции для создания «ситуаций серой зоны», не доводящих до вооруженного конфликта. Кроме того, КНР стремится установить контроль над странами АСЕАН путем увязывания вопросов безопасности и экономики.

    Японские исследователи призвали Токио укрепить форматы сотрудничества с Австралией, Великобританией, Канадой и другими странами для защиты свободы судоходства, а также наладить взаимодействие со странами АСЕАН в сфере оборонных технологий. При этом подчеркивается, что опубликованный документ составлен исследователями института и не отражает официальную позицию японского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву заявил о действиях более 50 китайских кораблей в акватории от южной Японии до Филиппин. Летом власти Китая запланировали защитить острова в Южно-Китайском море с помощью роев беспилотников. В прошлом году японские власти разместили новые ракетные подразделения на островах вблизи Тайваня на фоне обострения спора с Пекином.

    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

    Комментарии (20)
    12 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре нового скандала из-за романтических отношений с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.

    Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с вице-президентом компании по продуктам в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл, пишет New York Times.

    По информации издания, Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а нынешнюю должность заняла в 2017 году. Она находится в непосредственном подчинении Хуанга, и в корпорации знали об их связи.

    Согласно внутреннему кодексу корпоративного поведения, сотрудникам рекомендуется избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, включая личные отношения.

    Ранее совет директоров Nvidia инициировал расследование в отношении Хуанга из-за его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая назвал клеветой утверждения о работе подруги гендиректора на китайскую разведку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали использовать ситуацию для ужесточения контроля над экспортом микросхем.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?
    Результаты
    9 комментариев Ещё голосования

    Комментарии (12)
    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США

    Reuters: Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Северо-западный политехнический университет, один из «Семи сыновей оборонной промышленности» Китая, в октябре закупил два чипа Nvidia H200 за 123 тыс. долларов у местного поставщика, несмотря на экспортные ограничения США, сообщает Reuters.

    Северо-западный политехнический университет, входящий в группу китайских оборонных вузов «Семь сыновей оборонной промышленности», в октябре купил два чипа Nvidia H200 для своей школы менеджмента за 123 тыс. долларов, следует из закупочных документов, которые изучило агентство Reuters. Чипы были приобретены не напрямую у Nvidia, а у китайского поставщика Shaanxi Bosuan Network Technology, хотя университет с 2001 года находится в торговом черном списке США за предполагаемое участие в ракетных и военных разработках, а с 2019 года подпадает под ужесточенный режим отказа в экспортных лицензиях.

    Помимо прямой покупки, университет в этом году заключил пять контрактов на аренду вычислительных мощностей на базе чипов H200 и других процессоров Nvidia. Школа кибербезопасности вуза в январе подписала два семимесячных контракта на доступ к серверам с восемью чипами H200 каждый стоимостью 66,3 тыс. и 66,2 тыс. долларов для дообучения ИИ-моделей, а также арендовала серверы с чипами A100 и A800, запрещенными к экспорту в Китай. В апреле другой институт при университете заключил контракт на 56,3 тыс. долларов на аренду мощностей с использованием не менее 24 чипов A100 для инженерных расчетов.

    Аналогичные закупки выявлены и у других китайских вузов: Шэньчжэньский университет в сентябре приобрел три чипа H100 за 115,5 тыс. долларов, Уханьский технологический университет купил сервер с чипом H100 и четыре чипа A100 на сумму 53,3 тыс. и 51,6 тыс. долларов, а Бэйханский университет в апреле закупил четыре чипа A800 за 73,4 тыс. долларов. Университет Китайской академии наук получил доступ к чипам H800 по цене 1,5 доллара за час работы чипа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал беспочвенными обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia Дженсена Хуанга. Совет директоров Nvidia начал расследование информации, что Хуанг стал объектом операции китайской разведки. В конце октября ЦРУ выявило контакты Хуанга с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, подозреваемой в сборе информации для Китая.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2026, 10:38 • Новости дня
    Китай впервые показал секретный ударный беспилотник «Таинственный дракон»

    TWZ: Китай впервые продемонстрировал ударный БПЛА «Таинственный дракон»

    Китай впервые показал секретный ударный беспилотник «Таинственный дракон»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Китая впервые продемонстрировали внутренние отсеки вооружения и другие детали секретного ударного беспилотника GJ-11 «Таинственный дракон», а также заявили о его успешном применении в боевых стрельбах.

    Китайское государственное телевидение продемонстрировало новые детали малозаметного ударного беспилотника GJ-11 («Таинственный дракон»), включая два внутренних отсека для вооружения, усиленное шасси и скрытое выхлопное сопло двигателя. Аппарат построен по аэродинамической схеме «летающее крыло», пишет The War Zone.

    В эфире телеканала было заявлено об успешном завершении первой боевой задачи GJ-11 с применением настоящего оружия. Уточняется, что в нанесении точного удара по скрытой облаками цели участвовали две женщины из первого набора операторов дронов ВВС Народно-освободительной армии Китая.

    Внутренние отсеки с зубчатыми створками позволяют аппарату скрытно нести боеприпасы класса «воздух-поверхность». Под носовым обтекателем беспилотника размещена оптико-электронная система прицеливания, аналогичная датчикам на передовых китайских истребителях.

    Главными задачами GJ-11 станут нанесение авиаударов и подавление противовоздушной обороны противника в зонах с высокой степенью угрозы. Кроме того, показаны сценарии совместного применения беспилотников с истребителями J-16 и J-20, где дроны будут выполнять роль ведомых машин, расширяя радиолокационное поле и боекомплект пилотируемых самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Сети появились фотографии загадочного китайского экраноплана с узлами подвески для вооружения.

    В феврале американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла «Божественный дракон».

    В том же месяце сообщалось о планах вооружить американские разведывательные дроны MQ-9 дальнобойными крылатыми ракетами.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    На острове Шумшу нашли скрытые японские оборонительные сооружения

    На курильском острове Шумшу нашли секретные оборонительные сооружения Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура сообщил об обнаружении ранее неизвестных укреплений японской армии времен Второй мировой войны на острове Шумшу.

    В ходе поисковой экспедиции на Курильских островах участники обнаружили укрепления японской императорской армии, которые были засыпаны землей и скрыты от глаз, передает ТАСС.

    «Именно таким образом мы нашли в этом году на Шумшу скрытые оборонительные сооружения японской императорской армии, о которых ранее никто не знал», – заявил Бандура.

    Всю информацию о находке передали историкам музейно-мемориального комплекса «Победа» для дальнейшего изучения.

    С начала проведения экспедиций на Шумшу в 2014 году поисковики обнаружили останки 140 погибших участников Курильской десантной операции. Идентифицировать удалось 12 человек. В 2026 году найден один безымянный солдат, установить его личность пока не получилось из-за отсутствия личных вещей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Хабаровском крае доказали важность одновременного сохранения памяти о победе над Японией и героях спецоперации на Украине.

    Также на острове Шумшу в Сахалинской области открылась международная экспедиция поисковиков по местам Курильской десантной операции.

    Кроме того, на острове прошла реконструкция высадки советского десанта.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала

    Reuters: Глава Nvidia Хуанг покинул пост из-за скандала с китайской шпионкой

    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Хуанг, являющийся соучредителем компании и владеющий долей в 3,61%, также выйдет из состава совета директоров. Исполняющим обязанности руководителя станет финансовый директор Колетт Кресс, пишет Reuters.

    Отставка произошла после сообщений о романе 63-летнего руководителя с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина, а ее облачную компанию Megaspeed – в помощи Китаю в обходе экспортных ограничений на передовые чипы искусственного интеллекта.

    Накануне газета The New York Times сообщила, что глава корпорации также состоял во внебрачных отношениях с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. На фоне скандалов акции компании упали более чем на 10% на предварительных торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В понедельник МИД КНР назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже.

    Генеральный директор американской компании признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной.

    Комментарии (9)
    11 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские судостроители в октябре получили большую часть мировых заказов на суда для перевозки сжиженного природного газа, потеснив многолетнего лидера рынка в этом сегменте.

    Впервые по итогам месяца Китай обошел Южную Корею по числу заказов на перевозчики сжиженного природного газа (СПГ), бросив вызов ее многолетнему доминированию в этом дорогостоящем сегменте судостроения на фоне растущего спроса, пишет South China Morning Post.

    В октябре в мире заказали семь крупных СПГ-танкеров, из которых китайские верфи получили пять, а южнокорейские – только два, следует из данных британской консалтинговой компании Clarksons Research.

    При этом за первые десять месяцев года Южная Корея сохраняет лидерство: ее корабелы выиграли 44 контракта на крупные суда для перевозки СПГ против 32 заказов у Китая при общем объеме мировых контрактов в 76 судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай увеличил импорт российского сжиженного природного газа на 44,3% в годовом исчислении.

    Посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ сообщил о рассмотрении возможности организовать регулярное торговое сообщение по Северному морскому пути.

    В марте катарская государственная компания Qatar Energy объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по контрактам на поставку СПГ в Китай и Южную Корею.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Рубио: Трамп хочет провести саммит России, США и Китая по ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

    «Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    По его словам, стороны уже прорабатывают рамки будущих переговоров, в скором времени ожидается появление новостей по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании повестки возможных переговоров глав трех государств на полях саммита АТЭС.

    В начале месяца Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективу контакта американского и российского лидеров.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 07:53 • Новости дня
    Япония решила сократить численность вооруженных сил

    Правительство Японии решило сократить штатную численность вооруженных сил

    Япония решила сократить численность вооруженных сил
    @ David Mareuil/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Японии намерено официально сократить штатную численность вооруженных сил из-за хронического некомплекта личного состава.

    Соответствующие положения включат в базовые документы по национальной безопасности, которые предполагается утвердить в декабре, передает ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури».

    Установленная законом численность японских войск должна составлять чуть больше 247 тыс. человек. Реальный личный состав армии, ВВС и ВМС неуклонно сокращается с 2020 года на фоне низкой рождаемости и нехватки добровольцев-контрактников. По состоянию на 2025 финансовый год вооруженные силы были укомплектованы на 88%, а на уровне рядового состава – примерно на 60%.

    Конкретные размеры сокращения определят в ходе подготовки более широкой реформы военной структуры. Власти планируют слияние ряда объектов вооруженных сил и широкое внедрение беспилотных систем на базе искусственного интеллекта. Сокращать предполагается в первую очередь вспомогательные и штабные подразделения, не затрагивая боевые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство обороны Швейцарии сообщило о вероятном сокращении численности вооруженных сил страны.

    Также верхняя палата парламента Японии утвердила законопроект о создании воздушно-космических сил самообороны.

    Кроме того, армия США рассмотрела возможность сокращения численности регулярных сил на 90 тыс. военнослужащих.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati

    SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati

    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская марка люксовых электромобилей Maextro, поддерживаемая технологическим гигантом Huawei, приблизилась к заключению соглашения о совместной разработке автомобилей с итальянской компанией Maserati.

    В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.

    «Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.

    В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.

    В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.

    В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    Цены на китайские редкоземельные металлы за рубежом взлетели в десятки раз

    Bloomberg: Цены на редкоземельные металлы вне Китая выросли в десятки раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина цены на редкоземельные элементы за пределами Китая превысили внутреннюю стоимость в десятки раз из-за экспортных ограничений.

    Стоимость иттрия в Европе достигла 1,15 млн долларов за тонну по сравнению с 9,1 тыс. долларов на внутреннем рынке Китая на фоне дефицита поставок, пишет Bloomberg.

    Цены на диспрозий и тербий за рубежом оказались в 20 и 8 раз выше, чем в Китае, а зарубежные покупатели галлия платят в 12 раз больше.

    Вашингтон призывает Пекин выполнить обязательства в рамках торгового перемирия. Торговый представитель США Джеймисон Грир потребовал от вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна предпринять конкретные действия для реализации обещаний по поставкам сырья.

    Экспортные ограничения на ряд металлов вступили в силу в апреле 2025 года. С тех пор поставки оксида иттрия из Китая в США упали на 70%, а экспорт в Японию практически остановился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    Ранее американские власти запустили проект по созданию стратегического запаса критически важных минералов.

    Также Соединенные Штаты начали подготовку ответных шагов на китайские меры по ограничению экспорта редкоземельных металлов.

    Комментарии (2798)
    13 ноября 2026, 10:41 • Новости дня
    США потребовали от Японии утроить расходы на американские базы

    США потребовали от Японии увеличить расходы на базы до 18,8 млрд долларов

    США потребовали от Японии утроить расходы на американские базы
    @ HIGH-G Productions/Stocktrek Ima/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Японии увеличить расходы на содержание американских военных баз в три раза, до 18,8 млрд долларов за пять лет.

    Требование касается пятилетнего периода, который начнется в 2027 финансовом году, передает Kyodo со ссылкой на источники.

    Япония рассматривает возможность увеличения выплат примерно до 9,4 млрд долларов. Ожидается, что средства пойдут на повышение устойчивости американских военных объектов на случай нападения.

    Переговоры о распределении расходов активизировались летом. Стороны рассчитывают достичь соглашения до конца года. В Токио изучают возможность перевода функций баз под землю и укрепления конструкций для защиты от электромагнитных атак.

    Ранее общие расходы Японии на эти цели с 2022 по 2026 финансовый год составляли около 6,6 млрд долларов. Предыдущий пакет финансирования был согласован при администрации Джо Байдена и включал закупку передовых систем для совместных учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил об усилении минно-тральных сил Японии в связи с планами США вывести из эксплуатации подобные корабли. В январе британские СМИ сообщили о возможном повышении арендной платы за военные объекты США в Германии. Американский лидер Дональд Трамп предложил увеличить военные расходы страны до 1,5 трлн долларов.

    Комментарии (3)
    11 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Газпром установил пятый за месяц рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» зафиксировала пятый с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый исторический максимум был достигнут 10 ноября, говорится в канале компании в «Макс». «Газпром» в пятый раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Новый рекорд установлен 10 ноября», – сказано в заявлении энергетического холдинга.

    В текущем году предприятие отчиталось о нескольких аналогичных достижениях: дважды в январе, один раз в июле и четыре раза в ноябре, последний из которых пришелся на 5 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российская энергетическая компания обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям.

    В четверг Газпром установил третий с начала ноября рекорд прокачки топлива по магистрали «Сила Сибири».

    В прошлую среду корпорация также сообщила о превышении показателей суточного экспорта энергоносителей в Китай.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

    WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

    Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

    Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

    В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 12:09 • Новости дня
    В правящей партии Японии призвали обсудить получение атомных подлодок

    Киодо: В правящей партии Японии призвали получить атомные подлодки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь комиссии Либерально-демократической партии Японии по безопасности Таро Хонда анонсировал обсуждение вопроса о получении страной атомных подводных лодок и пересмотре безъядерных принципов.

    На заседании партийной комиссии прозвучали призывы рассмотреть возможность внедрения атомных подлодок, а также обсудить концепцию совместного использования ядерного оружия, при которой США могли бы разместить свой ядерный арсенал на территории Японии для совместных операций, пишет Киодо.

    Правящая партия и ее партнер по коалиции – Партия инноваций Японии – обсудят эти вопросы, а также размер оборонного бюджета с учетом доклада правительственной комиссии, который ожидается в начале декабря. На данный момент японский закон об атомной энергии ограничивает использование ядерной энергии мирными целями, а три неядерных принципа запрещают владение, производство и ввоз ядерного оружия.

    Ожидается, что правительство изложит шесть изменений в условиях безопасности при обновлении документов, включая Стратегию национальной обороны. Власти планируют усилить способность сдерживать агрессию противника в координации с Соединенными Штатами, а также расширить сотрудничество для укрепления оборонно-промышленной базы. Решение о пересмотре документов, обновленных в 2022 году, приняла премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Такаити заявила об отказе Японии от участия в совместных ядерных миссиях Соединенных Штатов по размещению американского ядерного оружия на японской территории.

    Летом глава японского правительства сообщила о намерении страны продолжить соблюдение трех неядерных принципов.

    В прошлом году высокопоставленный советник японского премьера по вопросам безопасности назвал целесообразным получение Японией ядерного оружия.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ставрополя
    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности
    КНДР впервые в истории изменила пропорции государственного флага
    Чехия обсудила с Украиной поставку L-39NG для охоты на российские дроны
    Галь Гадот заявила о страхе из-за распространения ненависти к евреям
    Киллер Леша Солдат женился в колонии
    ИИ доказал предел преимуществ квантовых компьютеров

    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

    Перейти в раздел

    Миссия в Константиновке расскажет правду о судьбе города

    Предложенная Владимиром Путиным гуманитарная миссия в Константиновке по аналогии с Алешками может не только спасти сотни мирных жителей, но и показать всему миру правду о положении дел в городе. Согласившись на нее, Киев фактически признает потерю населенного пункта, которую украинские власти продолжают отрицать. Но отказ от гуманитарной акции тоже невыгоден Киеву. Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин, Си Цзиньпин и Трамп отнимут у ИИ ядерную бомбу

    Россия, США и Китай продолжают согласовывать повестку возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне на следующей неделе. По данным газеты South China Morning Post, стороны решили сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования. Реально ли закрепить такие правила на практике и какие задачи на самом деле стоят перед «ядерным треугольником»? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

    Перейти в раздел
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Как живое на Украине становится мертвым

      Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

      8 комментариев
    • Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков
      Запад встал на путь переговоров

      Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

      3 комментария
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Мировая торговля собирается в новые блоки

      Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

      2 комментария
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Зимняя рыбалка в 2026–2027 году: запреты, нормы вылова, разрешенные снасти и штрафы

      Зимняя рыбалка остается одним из самых популярных видов отдыха, но правила для рыболовов-любителей различаются в зависимости от региона и вида рыбы. Какие ограничения действуют на водоемах, сколько рыбы можно поймать за сутки, какими снастями разрешено ловить и чем грозит нарушение правил?

    • Где хранить деньги в 2026 году: депозиты, облигации, драгоценные металлы и другие способы

      Сбережения можно разместить на банковском вкладе, вложить в ценные бумаги, драгоценные металлы или валюту – у каждого способа свой уровень доходности, риска и доступности денег. Как работает каждый вариант, сколько он может принести, какие налоги придется заплатить и как распределить средства в зависимости от суммы?

    • Отгул за работу в выходной или праздник в 2026 году: когда его можно взять, сгорает ли он и можно ли получить деньги

      За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику по общему правилу положена повышенная оплата. Но по желанию работника вместо нее можно выбрать другой день отдыха. В таком случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха можно использовать в течение одного года или присоединить к отпуску в пределах этого срока. После истечения года взять такой день отдыха уже нельзя, однако при увольнении работодатель обязан доплатить за все неиспользованные дни. Разбираемся, как оформить отгул в 2026 году, можно ли взять его без согласования и когда вместо отдыха положены деньги.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации