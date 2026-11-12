События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.5 комментариев
Си Цзиньпин предупредил об отсутствии пространства для независимости Тайваня
Си Цзиньпин заявил о недопустимости тайваньского сепаратизма
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин не оставит пространства для сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.
Об этом он сказал на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.
«Мы ни в коем случае не оставим пространства для каких-либо форм сепаратистской деятельности в пользу «независимости Тайваня», – заявил Си Цзиньпин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил против превращения Ближнего Востока в арену геополитических конфликтов.
Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.
Кроме того, председатель КНР предупредил президента США Джо Байдена о несовместимости сепаратистской деятельности на Тайване с миром в Тайваньском проливе.