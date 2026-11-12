Си Цзиньпин предупредил об отсутствии пространства для независимости Тайваня

Си Цзиньпин заявил о недопустимости тайваньского сепаратизма

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом он сказал на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.

«Мы ни в коем случае не оставим пространства для каких-либо форм сепаратистской деятельности в пользу «независимости Тайваня», – заявил Си Цзиньпин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил против превращения Ближнего Востока в арену геополитических конфликтов.

Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.

Кроме того, председатель КНР предупредил президента США Джо Байдена о несовместимости сепаратистской деятельности на Тайване с миром в Тайваньском проливе.