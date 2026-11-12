Маск заявил о готовности нанять главу Nvidia

Илон Маск заявил о готовности взять на работу главу Nvidia Дженсена Хуанга

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Это было бы честью», – написал предприниматель в социальной сети X, отвечая на предложение одного из пользователей пригласить руководителя американского технологического гиганта на работу, передает ТАСС.

В ближайшее время совет директоров Nvidia может согласовать отставку Хуанга с поста генерального директора, пишет The Wall Street Journal. Обсуждение увольнения проходит на фоне начатого 8 ноября внутреннего расследования в отношении главы корпорации.

Ранее руководитель компании признался в электронном письме в любовной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР, добавив, что несет полную ответственность за свои действия. В МИД Китая назвали информацию о работе подруги бизнесмена на разведку клеветой. Кроме того, по сведениям The New York Times, генеральный директор состоял в романтических отношениях с Кимберли Пауэлл, занимающей должность вице-президента Nvidia по продуктам в сфере здравоохранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров Nvidia приготовился отправить Дженсена Хуанга в отставку.

В тот же день Хуанга уличили в романтических отношениях с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.

В понедельник генеральный директор компании признался в измене жене и отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой.