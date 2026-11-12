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Маск заявил о готовности нанять главу Nvidia
Илон Маск заявил о готовности взять на работу главу Nvidia Дженсена Хуанга
Американский предприниматель Илон Маск счел бы за честь нанять на работу генерального директора технологической корпорации Nvidia Дженсена Хуанга.
«Это было бы честью», – написал предприниматель в социальной сети X, отвечая на предложение одного из пользователей пригласить руководителя американского технологического гиганта на работу, передает ТАСС.
В ближайшее время совет директоров Nvidia может согласовать отставку Хуанга с поста генерального директора, пишет The Wall Street Journal. Обсуждение увольнения проходит на фоне начатого 8 ноября внутреннего расследования в отношении главы корпорации.
Ранее руководитель компании признался в электронном письме в любовной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР, добавив, что несет полную ответственность за свои действия. В МИД Китая назвали информацию о работе подруги бизнесмена на разведку клеветой. Кроме того, по сведениям The New York Times, генеральный директор состоял в романтических отношениях с Кимберли Пауэлл, занимающей должность вице-президента Nvidia по продуктам в сфере здравоохранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров Nvidia приготовился отправить Дженсена Хуанга в отставку.
В тот же день Хуанга уличили в романтических отношениях с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.
В понедельник генеральный директор компании признался в измене жене и отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой.