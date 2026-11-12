Мирошник заявил об одинаковых пытках россиян и украинцев в тюрьмах Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мирошник рассказал о недавней встрече с освобожденными из украинского плена военными. По его словам, бойцы оказались в транзитном лагере вместе с проштрафившимися украинскими силовиками, передает РИА «Новости».

«По словам наших бойцов, украинские силовики относились к своим нарушителям точно так же, как и к российским военнопленным: подвергали их избиениям и издевательствам», – сказал дипломат. Он добавил, что для карателей в таких тюрьмах украинские военные не менее опасны, чем российские.

Пыточные на Украине существуют с 2014 года. 2 ноября толпа собралась у дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, в подвале которого удерживали и избивали людей. По словам выехавшего с Украины депутата Рады Артема Дмитрука, за последний месяц там забили до смерти несколько человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что таких тюрем на Украине много.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мирошник сообщил о внесении забитых до смерти в пыточных в списки пропавших без вести.

В среду суд на Украине арестовал седьмого участника протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке.

Мирошник заявил о признании западными странами существования пыточных на Украине только под жестким нажимом.