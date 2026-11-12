События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.5 комментариев
Мирошник сравнил отношение к россиянам и украинцам в пыточных тюрьмах на Украине
Мирошник заявил об одинаковых пытках россиян и украинцев в тюрьмах Украины
В тайных пыточных на Украине одинаково жестоко относятся как к российским военнопленным, так и к провинившимся украинцам, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Мирошник рассказал о недавней встрече с освобожденными из украинского плена военными. По его словам, бойцы оказались в транзитном лагере вместе с проштрафившимися украинскими силовиками, передает РИА «Новости».
«По словам наших бойцов, украинские силовики относились к своим нарушителям точно так же, как и к российским военнопленным: подвергали их избиениям и издевательствам», – сказал дипломат. Он добавил, что для карателей в таких тюрьмах украинские военные не менее опасны, чем российские.
Пыточные на Украине существуют с 2014 года. 2 ноября толпа собралась у дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, в подвале которого удерживали и избивали людей. По словам выехавшего с Украины депутата Рады Артема Дмитрука, за последний месяц там забили до смерти несколько человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что таких тюрем на Украине много.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мирошник сообщил о внесении забитых до смерти в пыточных в списки пропавших без вести.
В среду суд на Украине арестовал седьмого участника протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке.
Мирошник заявил о признании западными странами существования пыточных на Украине только под жестким нажимом.