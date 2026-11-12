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В Туве подростка заманили «на медведя» и жестоко избили
В Туве жестоко избили заманенного «на медведя» 13-летнего подростка
Прокуратура Тувы организовала проверку после сообщений местных СМИ о жестоком избиении 13-летнего подростка, которого заманили в безлюдное место под предлогом показать медведя.
В Туве 13-летнего подростка заманили в местечко Ужен ыяш бажы под предлогом «посмотреть на медведя», раздели и жестоко избили, передает ТАСС.
Избитому ребенку пришлось несколько километров идти домой пешком.
«Прокуратурой республики в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Овюрском районе. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщили в прокуратуре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба МВД по Туве призвала граждан соблюдать бдительность в связи с появлением медведя в районе школы-интерната в Кызыле.
Также суд в республике оштрафовал местную жительницу за распространение недостоверных сведений о гибели двух школьниц.
Кроме того, региональная прокуратура организовала проверку после сообщений о противоправных действиях в одном из детских лагерей.