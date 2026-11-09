Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой

Axios: Глава Nvidia изменил жене с подозреваемой в шпионаже китаянкой

Tекст: Катерина Туманова

«Я должен извиниться перед своей семьей и всеми вами. Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания», – написал Хуанг в черновике электронного письма сотрудникам Nvidia, которое попало в распоряжение Axios.

Совет директоров Nvidia в воскресенье объявил о проведении независимого расследования при участии внешних юристов. В компании подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что национальная безопасность или корпоративные секреты были скомпрометированы.

Хуанг дописал в записке о том, что «быть руководителем Nvidia – это привилегия всей жизни».

«Я полностью предан NVIDIA и буду работать, чтобы вернуть ваше доверие».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование. Также компания заявила, что Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР.

В субботу американские спецслужбы назвали китайскую предпринимательницу Элис Хуанг шпионкой Министерства государственной безопасности Китая.