Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.3 комментария
Китай запустил ракету «Чанчжэн» с шестью спутниками
Китай вывел на орбиту шесть спутников ракетой-носителем «Чанчжэн»
В Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-4В», которая доставила на орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли, сообщила китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
В рамках миссии на орбиту выведены аппараты «Яогань-53-1», «Яогань-53-2», «Яогань-53-3», а также «Яогань-56-1», «Яогань-56-2» и «Яогань-56-3», передает РИА «Новости». «Ракета-носитель «Чанчжэн-4В» стартовала в 17.00 (12.00 мск) 10 сентября с космодрома Цзюцюань», – говорится в сообщении CASC. Запуск признан успешным.
Космические аппараты планируется применять для проведения научных экспериментов и исследования природных ресурсов. Также спутники помогут в оценке сельскохозяйственного производства, предупреждении стихийных бедствий и минимизации их последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Китай вывел на орбиту семь космических аппаратов в рамках 665-го старта ракет серии «Чанчжэн».
Неделей ранее ракета-носитель CZ-2 отправила в космос новый спутник дистанционного зондирования Земли. А в июле аналогичная ракета «Чанчжэн-4В» доставила на заданную орбиту океанографический исследовательский комплекс «Хайян-2E».