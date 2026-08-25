Китай успешно запустил ракету с семью космическими спутниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники сообщила об успешном выведении на орбиту семи космических аппаратов, передает ТАСС. Ракета-носитель стартовала с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси в 06:21 по московскому времени. Для носителей серии «Чанчжэн» этот запуск стал 665-м по счету.

Среди отправленных на орбиту аппаратов находятся спутники «Чжункэ-14», «Чжункэ-15», «Мудо-1A», «Мудо-1B», «Цзинъань мэнсян», «Баи-04» и тайский кубсат Lingzhi-09. Генеральным подрядчиком пусковых услуг выступила China Commercial Rocket Corporation, дочерняя структура корпорации. За запуск тайского спутника отвечало другое подразделение – China Great Wall Industry Corporation.

Двухступенчатая экологическая жидкотопливная ракета CZ-6C разработана 8-м научно-исследовательским институтом. Ее длина составляет 43 метра, а диаметр обтекателя – 3,35 метра. Носитель способен выводить до 4,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту. Это второй запуск данной ракеты и первый в 2026 году.

Пекин продолжает активное развитие национальной космической программы. Специалисты создают спутники различного назначения и разрабатывают технологии для исследования Луны, астероидов и Марса. На околоземной орбите функционирует китайская космическая станция, открытая для международного сотрудничества. В прошлом году Китай установил собственный рекорд, выполнив 92 космических запуска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 августа Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли с космодрома Тайюань.

В конце июля модифицированная ракета-носитель «Чанчжэн-6» доставила в околоземное пространство два новых аппарата связи.

Несколькими днями ранее коммерческая ракета «Иньли-1-Y4» стартовала с морской платформы с девятью спутниками на борту.