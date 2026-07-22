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Китай запустил тяжелую твердотопливную ракету с девятью спутниками
Китайская коммерческая ракета «Иньли-1» вывела на орбиту девять спутников
С морской платформы к востоку от Шанхая успешно стартовала коммерческая ракета «Иньли-1-Y4», доставившая на заданные орбиты девять спутников дистанционного зондирования.
Утром 22 июля состоялся успешный космический старт, передают РИА «Новости».
Китайское издание «Чжунго хантянь бао» сообщило: «Ракета-носитель «Иньли-1-Y4» 22 июля в 10.54 по пекинскому времени стартовала из акватории к востоку от Шанхая, выведя девять спутников на заданные орбиты. Миссия признана полностью успешной».
Аппараты предназначены для дистанционного зондирования Земли. Они будут предоставлять услуги клиентам в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, а также специалистам по городскому планированию. Среди выведенных на орбиту аппаратов числятся спутники серий «Дунпо», «Цзидинсян-3» и «Тяньи-49».
Для носителя «Иньли-1» этот запуск стал третьим по счету с момента первого старта в январе 2024 года. Разработанная компанией «Дунфан» ракета является крупнейшим частным коммерческим твердотопливным носителем Китая. Она способна доставлять до 6,5 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.
Журналисты отмечают, что носитель может одновременно выводить до 30 спутников весом около 100 килограммов каждый. В дальнейшем проект позволит значительно снизить стоимость коммерческих запусков благодаря использованию модели отправки нескольких аппаратов на одной ракете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае китайская коммерческая ракета-носитель Kinetica-1 доставила на околоземную орбиту группу из пяти космических аппаратов.
В марте ракета-носитель «Цзелун-3» вывела в космос спутники CentiSpace-02 с морской платформы в Желтом море.
В январе коммерческая ракета «Церера-1-Y7» успешно стартовала с плавучей площадки в акватории близ восточной провинции Шаньдун.