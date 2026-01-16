Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.12 комментариев
Китай успешно запустил ракету «Церера-1-Y7» с морской платформы
Китай в пятницу успешно запустил коммерческую ракету-носитель «Церера-1-Y7» с морской платформы в акватории близ восточной провинции Шаньдун, выведя на орбиту группу спутников «Тяньци», сообщила компания-разработчик ракеты Galactic Energy.
Китай в пятницу осуществил успешный запуск коммерческой ракеты-носителя «Церера-1-Y7» с морской платформы в акватории близ восточной провинции Шаньдун, пишет РИА «Новости». По данным компании-разработчика Galactic Energy, старт был произведён 16 января 2026 года в 04.10 по пекинскому времени (15 января 23.10 мск) под руководством сотрудников центра морских запусков космодрома Тайюань.
В результате миссии ракета вывела на орбиту четыре спутника группировки «Тяньци». Компания уточнила: «Ракета-носитель »Церера-1-Y7« успешно выполнена и вывела спутники на целевые орбиты».
«Церера-1» – твердотопливная ракета, разработанная частной китайской компанией Galactic Energy для предоставления услуг по запуску небольших коммерческих спутников для китайских и зарубежных заказчиков. Длина ракеты составляет около 20 метров, диаметр – 1,4 метра, стартовая масса – 33 тонны.
Аппарат способен выводить на солнечно-синхронную орбиту до 300 килограммов полезной нагрузки. На сегодняшний день Galactic Energy провела более 20 успешных космических запусков, в том числе с морских платформ, обеспечив доставку десятков спутников на орбиту.
