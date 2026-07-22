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В МИД рассказали об отклике на инициативу о Большом евразийском партнерстве
МИД: Большое евразийское партнерство стало платформой для честного диалога
Российская инициатива по созданию Большого евразийского партнерства заработала репутацию надежной платформы для равноправного сотрудничества и конструктивного диалога, заявил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев.
Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев поделился информацией об отклике стран континента на инициативу формирования Большого евразийского партнерства, передает ТАСС.
«У БЕП уже образовался убедительный исторический задел. Эта инициатива стала узнаваемой, заработала себе реноме платформы для честного диалога и равноправного сотрудничества на базе добровольных вкладов и общего знаменателя», – сказал дипломат.
Бердыев подчеркнул, что в настоящее время происходит сопряжение партнерства с китайским инфраструктурным проектом «Один пояс – один путь». По его словам, это открывает новые перспективы для устранения бизнес-барьеров в Евразии.
Дипломат добавил, что объединение усилий способствует повышению производительности труда, созданию новых рабочих мест и наращиванию компетенций всех государств континента. Он назвал инициативу конструктором для формирования общего благополучного будущего.
Россия проинформировала ОБСЕ об инициативе по созданию Большого евразийского партнерства.
Глава МИД Сергей Лавров отметил рост интереса других стран к данной концепции.
Российская сторона призвала к формированию новой архитектуры равной безопасности на континенте.