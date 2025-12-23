Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.12 комментариев
У актера «Литейного» и «Тайн следствия» Дмитрия Поднозова выявили рак легких
Художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» актер театра и кино, известный по ролям в фильмах и сериалах «Танки», «Дубровский», «Литейный», «Тайны следствия» и других Дмитрия Поднозова обнаружено онкологическое заболевание, сообщили его коллеги по театру.
«Дорогие зрители, друзья и коллеги, у нас случилась беда. У художественного руководителя театра Дмитрия Поднозова диагностировали рак лёгких с метастазами в мозг. События развиваются очень быстро, и сейчас ещё не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться. Но уже сейчас необходимо оплачивать консультации, анализы, все перемещения», – сказано в обращении Telegram-канале театра «Особняк».
В сообщении говорится, что Дмитрий в тяжёлом состоянии, но коллеги намерены прилагать усилия и успевать.
«В ближайшие полгода Дмитрий не сможет работать, соответственно, не будет съёмок и не будут играться практически все те спектакли, которые приносили доход. Поэтому вопрос о средствах, которые позволят ему просто лечиться и восстанавливаться, стоит остро», – отметили в сообщении.
О судьбе театра, сооснователем, идеологом и автором репертуара которого был Поднозов обещали сообщить позднее.