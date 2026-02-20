ФБР помогло раскрыть коррупцию в «Энергоатоме» на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США оказывали консультационную поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины по делу о взятках в компании «Энергоатом», передает РИА «Новости». В докладе аудиторов для конгресса США отмечается, что советники минюста и сотрудники ФБР встречались с представителями НАБУ для обмена опытом и обсуждения схем отмывания денег, а также консультировали по вопросам отслеживания изъятых средств.

В документе говорится: «Местные юридические советники минюста и ФБР встретились с НАБУ, чтобы поделиться опытом, обсудить возможные схемы взяток и отмывания денежных средств, а также для консультаций по отслеживанию средств, изъятых в ходе расследования».

Десятого ноября 2025 года НАБУ объявило о масштабной спецоперации в энергетическом секторе и опубликовало фотографии с изъятыми сумками, наполненными иностранной валютой. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, тогда обыски прошли у бывшего министра энергетики и экс-министра юстиции Германа Галущенко, а также в офисе «Энергоатома».

Издание «Украинская правда» уточнило, что следственные действия затронули и бизнесмена Тимура Миндича, близкого к президенту Владимиру Зеленскому, который к тому моменту уже покинул территорию Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине экс-главе Минэнерго страны грозит двенадцать лет тюрьмы.

Группа Миндича отмыла 100 млн долларов через фонд на острове Ангилья.

Компания ДТЭК расторгла контракт с «Энергоатомом» на фоне скандала.