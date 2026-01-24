На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»

ДТЭК разорвала контракт с «Энергоатомом» из-за скандала по продаже электроэнергии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Компания «Д.Трейдинг», входящая в украинскую группу ДТЭК, инициировала досрочное расторжение договора с национальным атомным концерном «Энергоатом», заключённого 14 января на последнем энергетическом аукционе, передает РИА «Новости».

Как пояснили в ДТЭК, поводом для такого решения стали публичные дискуссии вокруг обстоятельств заключения сделки, что, по мнению компании, затрагивает её деловую репутацию.

Согласно информации комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ, на аукционе «Энергоатом» реализовал около 2100 мегаватт базовой мощности на период с 21 по 31 января, а «Д.Трейдинг» приобрела почти 20% этого объёма.

Средняя цена сделки составила 7566 гривен (177 долларов) за мегаватт-час, однако уже через три дня она выросла до 13233 гривен (309 долларов). Это позволило бы компании заработать примерно 400 млн гривен (9,3 млн долларов) на разнице цен.

На фоне энергетических трудностей ДТЭК также сообщил о введении экстренных графиков отключения электричества в Одесской и Днепропетровской областях по распоряжению «Укрэнерго». Аналогичные меры объявлены и в Черновицкой области, что свидетельствует о продолжающемся кризисе в энергосистеме страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу глава ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе и будущее мирное соглашение должно предусматривать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Он также оценил затраты на восстановление энергетического сектора в 65–70 млрд долларов, подчеркнув, что во многих случаях потребуется создание совершенно новых активов.

ДТЭК ранее подтвердил гибель бывшего главы «Укрэнерго» Алексея Брехта, скончавшегося из-за остановки сердца после удара током на одной из подстанций компании.