Депутата Свинцова исключили из ЛПДР за порочащие репутацию партии действия
Президиум высшего совета ЛДПР исключил заместителя председателя комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова из партии, заявила заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар.
Основанием для исключения стали действия, которые, по мнению партии, порочат ее репутацию, а также многочисленные жалобы россиян и требования региональных отделений.
«Решением президиума высшего совета ЛДПР от 18 марта 2026 года депутат Свинцов А. Н. исключен из Либерально-демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений», – сообщила Кавшар в своем Telegram-канале.
Накануне стало известно о возможном исключении депутата Свинцова из ЛДПР.