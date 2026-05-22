Лавров заявил о недопустимости поглощения Евразии структурами НАТО
Россия выступает против расширения Североатлантического альянса на евразийском пространстве и призывает к созданию новой архитектуры равной и неделимой безопасности на континенте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Нельзя допустить фрагментации пространства безопасности Евразии, как и поглощения континента структурами НАТО, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.
«Неприемлемой альтернативой коллективной работе является придание второго дыхания привилегированной евроатлантической модели безопасности, которую сейчас вынашивают наши натовские коллеги с поглощением всей Евразии структурами Североатлантического альянса», – отметил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что недопустима фрагментация пространства безопасности, к которой стремятся некоторые страны, руководствуясь колониальным принципом «разделяй и властвуй».
По словам Лаврова, практически везде в Евразии нарастают взрывоопасные тенденции. Ситуацию ухудшает отсутствие на континенте объединяющих институтов для обсуждения вопросов безопасности. Дипломат констатировал, что единого общеконтинентального форума, стимулирующего диалог между государствами и субрегиональными объединениями, в Евразии не существует, в отличие от Африки и Латинской Америки.
Ответом на эти вызовы стала инициатива президента России, выдвинутая в июне 2024 года, добавил министр. Она предполагает формирование новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этих же слушаниях глава МИД напомнил о курсе западных стран на интеграцию Киева в Североатлантический альянс.
Дипломат также указал на угрозу безопасности России из-за создания военного аналога НАТО в Азии.
Ранее министр отмечал рост интереса мирового сообщества к инициативе президента Владимира Путина по евразийской безопасности.